Ошибки, которые мы совершаем в ресторане

Кажется, все мы знаем правила этикета, которые действуют в ресторанах. Но иногда мы просто не обращаем внимания на некоторые мелочи, которые могут обидеть и работников заведения, и других гостей. Мы решили собрать неочевидные правила, которые многие посетители ресторана упускают из виду.







Все мы знаем, что сумочку в ресторане лучше повесить на спинку стула или держать на коленях.Но если клатч миниатюрный, его вполне можно поставить на стол — особого возмущения это не вызовет.А вот люди, которые приходят в кафе или ресторан, чтобы поработать, расстраивают всех. Во-первых, они надолго занимают столик, и другим гостям просто негде разместиться. Во-вторых, работники ресторана видят в этом знак неуважения. Ведь человек физически не может отдать должное кухне, он занят другим делом.По правилам этикета, если человек в ресторане кладет телефон на стол, значит, устройство волнует его больше, чем люди, с которыми он трапезничает. Мобильник лучше переключить на беззвучный режим и убрать его в карман или сумку. А если гостю позвонят, то стоит выйти из-за стола и побеседовать где-нибудь в тихом уголке, чтобы не мешать остальным.Прежде чем тихо указывать собеседнику на какие-то неполадки в его внешнем виде, стоит подумать, сможет ли он это исправить сейчас или нет. Расстегнутую пуговицу легко можно застегнуть, а след туши аккуратно убрать. А вот стрелку на колготках или пятно на одежде так просто не скроешь. Поэтому лучше притвориться, что вы этого огреха просто не увидели.