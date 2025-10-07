Загадка природы: почему косатки не нападают на людей

Даже огромные белые акулы стараются без необходимости с косатками не пересекаться / Фото: pikabu.ru

1. Интересный факт

Несмотря на то, что косатку именуют китом, она является представителем семейства дельфиновых из отряда китообразных / Фото: 4tololo.ru

В естественной среде обитания этот хищник практически никогда не нападает на людей / Фото: savedolphins.net

Если же человек имеет соответствующую подготовку, то он может отлично провести время с косаткой в том же океанариуме / Фото: orlandosentinel.com

2. Версии «нелюбви» хищника к человеку

Этот хищник вообще с людьми в открытом морском пространстве пересекается слишком редко / Фото: news.myseldon.com

Существует предположение, что косатки не воспринимают человека в качестве добычи / Фото: mapme.club

Косатки – существа умные, они прекрасно осознают, что при поедании людей им грозит со стороны двуногих месть / Фото: news.mongabay.com

Еще одна версия связана тоже с интеллектом косаток, которые воспринимают людей как себе подобных / Фото: fishki.net