Софи Лорен в СССР: Какие казусы случались с итальянкой во время общения с советскими гражданами

Софи Лорен в СССР | Фото: bigpicture.ru
Знаменитой итальянской актрисе Софи Лорен 20 сентября исполняется 83 года, а она все так же великолепно выглядит и продолжает путешествовать по всему миру. Ее последний визит в Россию состоялся весной этого года, а до этого она была здесь частой гостьей еще во времена СССР. И тогда с ней происходило немало курьезных ситуаций.
Софи Лорен на ММКФ-1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: kinoistoria.ru
Софи Лорен на ММКФ-1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: magspace.ru
Первый визит Софи Лорен в СССР состоялся в 1965 г. – актриса представляла на IV Московском международном кинофестивале фильм Витторио де Сика «Брак по-итальянски», где исполнила главную роль. В первый раз советская публика встретила зарубежную знаменитость настороженно: в газетах ее называли «сделанной» и «липовой» звездой, ведь так часто на экранах она появлялась благодаря своему мужу – известному кинопродюсеру Карло Понти. К тому же тогда он все еще был ее «тайным» мужем, ведь на момент их знакомства он был женат, и Ватикан долгое время не давал ему разрешения на развод. Официально они смогли оформить отношения только в 1966 г.
Софи Лорен на ММКФ-1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: kinoistoria.ru
Слева – Софи Лорен в аэропорту. Справа – Софи Лорен в зале заседаний Кремлевского дворца съездов, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: kinoistoria.ru и bigpicture.ru
Звезду сопровождали Карло Понти и Симон Шифрин – его французский партнер, владелец кинофирмы. Среди советских сопровождающих были режиссер Григорий Александров и фотограф Валерий Генде-Роте, работавший тогда в иностранной редакции фотохроники ТАСС. Когда советские чиновники увидели спускавшуюся по трапу самолета итальянскую кинозвезду, поначалу она показалась им слишком высокомерной и неприступной. Но, как утверждал Генде-Роте, в процессе общения Софи Лорен оказалась очень простой и приветливой. Актриса не возражала против того, чтобы ее фотографировали, только просила, чтобы это не мешало работе.
Софи Лорен в СССР | Фото: bigpicture.ru
Участники IV Московского международного кинофестиваля Софи Лорен и Серго Закариадзе на Красной площади, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: mreporter.ru
В отличие от современных церемоний кинофестивалей, не было ни красных дорожек, ни охранников, не подпускающих зрителей к звездам. К Софи Лорен мог подойти любой желающий. Дочь Валерия Генде-Роте рассказывала: «В 1965 году к актрисе запросто могли подойти прохожие и пообщаться с ней, все было гораздо человечнее и демократичнее, нежели сейчас. Софи Лорен относилась к неожиданным собеседникам приветливо и терпеливо. Забавная ситуация произошла у бассейна «Москва» (теперь на этом месте восстановлен храм Христа Спасителя). Рядом с Лорен неожиданно возник бородатый хозяин черепашки и попытался продать ее актрисе».
Софи Лорен в Москве, 1965 | Фото: drive2.ru
Софи Лорен охотно фотографировалась с детьми, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: sobesednik.ru
Часто родители просили Софи Лорен сфотографироваться с их детьми, и актриса никогда не отказывала. На тот момент у нее своих детей еще не было – долгое время она не могла забеременеть, и потому ко всем малышам относилась очень трепетно. Дочь Генде-Роте рассказывает: «Совсем маленький ребенок от страха, что его «отдали чужой тете», заревел на всю Красную площадь и даже чуть пописал на Софи Лорен, пока его папа усиленно фотографировал. Софи от неожиданности растерялась, но вида не подала, ребенка успокоила... И папе дите вернули в полной сохранности».
Софи Лорен в зале заседаний Кремлевского дворца съездов, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: bigpicture.ru
Софи Лорен во время посещения царских покоев в Московском Кремле, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: gazeta.ru
На кинофестивале в 1965 г. Софи Лорен признали «Лучшей актрисой» за роль в фильме «Брак по-итальянски». Официальная часть церемонии закрытия фестиваля проходила во Дворце съездов, прямо в зале заседаний Верховного совета. А после этого был организован прием в Георгиевском зале. Софи Лорен и Карло Понти тогда показали внутренние покои кремлевских дворцов.
Софи Лорен в Москве, 1965 | Фото: drive2.ru
Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, Карло Понти и Софи Лорен | Фото: 7days.ru
Следующий визит Софи Лорен в СССР был более продолжительным: в 1969 г. она приехала сюда вместе с Марчелло Мастроянни на два месяца на съемки советско-итальянского фильма «Подсолнухи». Обязанности переводчика на съемках исполнял сотрудник КГБ Игорь Атаманенко. Позже он вспоминал: «Мастроянни – просто душка. А вот Софи Лорен – дама непростая. В личном общении – очень приятная, на многих мужчин производила просто сногсшибательное впечатление. Но в то же время она была очень требовательна, если не сказать, капризна. То она не в духе: ноготь сломался. То губная помада на морозе дубеет, и она не может произносить текст роли. Для актрисы наши холода были, конечно, экзотикой. Из-за них съемки задержали на два дня: ждали, пока из Рима самолетом передадут специальную губную помаду на китовом жире».
Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в фильме *Подсолнухи*, 1969 | Фото: bigpicture.ru
Итальянская актриса в Москве, 1969 | Фото: bigpicture.ru
Софи Лорен и Карло Понти на съемках фильма *Подсолнухи*, 1969. Фото В. Генде-Роте | Фото: newsland.com
Съемки проходили в Тверской области, и местные власти задарили приезжую знаменитость медвежьими шкурами и расписными деревянными ложками. А после окончания съемок устроили грандиозный пир, во время которого актриса призналась, что за год до съемок наконец стала мамой. Ради того, чтобы подарить Карло Понти долгожданного наследника, ей пришлось почти весь срок беременности провести в постели. В благодарность за рождение сына муж подарил ей шикарный гарнитур с бриллиантами, который вскоре у нее украли в американском отеле, угрожая ей и ребенку. Она так переживала из-за этой истории, что муж, чтобы ее отвлечь и успокоить, согласился профинансировать фильм «Подсолнухи», на съемки которого она и прибыла в СССР.
Актриса со время визита в Москву в 2014 г. | Фото: life.ru
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