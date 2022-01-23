Софи Лорен в СССР: Какие казусы случались с итальянкой во время общения с советскими гражданами

Софи Лорен в СССР | Фото: bigpicture.ru

Софи Лорен на ММКФ-1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: kinoistoria.ru

Софи Лорен на ММКФ-1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: magspace.ru

Слева – Софи Лорен в аэропорту. Справа – Софи Лорен в зале заседаний Кремлевского дворца съездов, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: kinoistoria.ru и bigpicture.ru

Софи Лорен в СССР | Фото: bigpicture.ru

Участники IV Московского международного кинофестиваля Софи Лорен и Серго Закариадзе на Красной площади, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: mreporter.ru

Софи Лорен в Москве, 1965 | Фото: drive2.ru

Софи Лорен охотно фотографировалась с детьми, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: sobesednik.ru

Софи Лорен в зале заседаний Кремлевского дворца съездов, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: bigpicture.ru

Софи Лорен во время посещения царских покоев в Московском Кремле, 1965. Фото В. Генде-Роте | Фото: gazeta.ru

Софи Лорен в Москве, 1965 | Фото: drive2.ru

Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, Карло Понти и Софи Лорен | Фото: 7days.ru

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в фильме *Подсолнухи*, 1969 | Фото: bigpicture.ru

Итальянская актриса в Москве, 1969 | Фото: bigpicture.ru

Софи Лорен и Карло Понти на съемках фильма *Подсолнухи*, 1969. Фото В. Генде-Роте | Фото: newsland.com

Актриса со время визита в Москву в 2014 г. | Фото: life.ru