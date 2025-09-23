10 альтернатив привычным продуктам, которые и здоровье улучшат, и помогут сэкономить

1. Заменяем картофель на цветную капусту

Вы практически не заметите разницу.

2. При выпечке заменяем пшеничную муку на пюре из чёрная фасоли

Экзотично только на первый взгляд.

3. Меняем листья салата на шпинат

Нет, это не шило на мыло!

4. Вредные перекусы типа чипсов и сухариков из пакетика заменяем на жареный нут

Вот это поворот!

5. Устроить веганские дни поможет тофу

Тофу заменит мясо.

6. Мороженое заменяем замороженными бананами

Бананы станут вашим мороженым.

7. Меняем майонез на авокадо

Шагните в авокадную эру.

8. Шаурмичный лаваш отныне - листья салата

Замените обёртку при невозможности отказа от шаурмы.

9. Меняем весьма уже спорную овсянку на безглютеновую киноа

Подумайте об отказе от клейковины.

10. Меняем сахар на яблочное пюре

Самый правильный шаг.

Бонус-размышление

Сырники из цельнозерновой муки. / Фото: tut.by