10 альтернатив привычным продуктам, которые и здоровье улучшат, и помогут сэкономить

Хейтеры здорового питания часто используют аргумент о том, что это ваше ПП - невкусное. Можно ломать копья по этому поводу, а можно попробовать подойти к вопросам альтернативного питания с умом. Данный материал собрал продукты для замены привычных ультравредных картошечки/муки/майонеза, которые не повлияют на вкусовые качества, а также помогут существенно сократить семейные траты.
1. Заменяем картофель на цветную капусту
Вы практически не заметите разницу.
Пюре из варёной цветной капусты менее калорийно, чем картофельное, а почувствовать разницу во вкусе практически невозможно. Есть версия для начинающих ЗОЖников: смешиваем картофель и цветную капусту в соотношении 1:1 и добавляем немного свежих трав вместо соли. Получается классический, но куда более диетический гарнир. Чистое пюре из цветной капусты прекрасно утоляет голод и не вызывает чувства тяжести в желудке.
2. При выпечке заменяем пшеничную муку на пюре из чёрная фасоли
Экзотично только на первый взгляд.
Замена муки на черную фасоль в выпечке - это действенный способ избавиться от глютена и получить дополнительную дозу белков. К тому же бобы имеют отменный вкус. Нужно просто начать при выпечке заменять 1 стакан муки на 1 стакан пюре из черной фасоли. Поверьте, качество выпечки от этого не пострадает. Напротив, готовое блюдо обретет очень интересный и ни с чем не сравнимый вкус.
3. Меняем листья салата на шпинат
Нет, это не шило на мыло!
Казалось бы, зачем менять одну зелень на другую? Чем продвинутым ЗОЖникам уж салатные листья не угодили? Дело в том, что шпинат содержит в 2 раза больше калия, белка, кальция, железа, ниацина и витаминов A, C и группы B, чем любой другой листовой овощ.
4. Вредные перекусы типа чипсов и сухариков из пакетика заменяем на жареный нут
Вот это поворот!
Похрустеть чипсами или сухариками из пакетика приятно, вот только они крайне вредны. А чем тогда хрустеть? Вы удивитесь, но жаренный с любимыми специями нут по вкусу и хрусту практически такой же. Только он еще богат клетчаткой и магнием - минералом, который важен для контроля уровня сахара в крови и для корректной работы центральной нервной системы.
5. Устроить веганские дни поможет тофу
Тофу заменит мясо.
Жареное мясо - это вкусно и безоговорочно вредно. Есть желание попробовать себя в веганстве? Тофу - продукт из соевого молока, который является отличным источником белка и содержит незаменимые аминокислоты. Если вы захотите на какое-то время отказаться от мяса, то этот соевый продукт может стать отличной заменой. Кстати, тофу настолько «нейтральный», что его можно просто замариновать в любом любимом соусе и получить нужный вкус. Сам по себе он практически безвкусный. Чтобы получить полную иллюзию масла, вы можете разогревать его в микроволновке или же на самом маленьком огне на антиприрагной сковороде.
6. Мороженое заменяем замороженными бананами
Бананы станут вашим мороженым.
Традиционного мороженого много не съесть: слишком высокая калорийность и большое количество сахара. Замороженные бананы, перемолотые в блендере, — это легкий натуральный десерт без сахара и молочных продуктов. Такое мороженое достаточно сочное и легкое, чтобы им можно было угоститься в любое время. Вот один из рецептов под названием «Банановое крем-брюле с солёной карамелью». Для карамели берём: 400 г. фиников без косточки, 350 мл. молока, половину чайной ложки соли. Для мороженого берём: 500-700 г. спелых бананов.
Готовим так. Все ингредиенты для карамели нужно сложить в блендер, промолоть до однородной кремовой текстуры. Строгие веганы могут использовать растительное молоко (кокосовое, рисовое, овсяное и т.д.). Для мороженого режем бананы и измельчаем в блендере до однородной массы. Отправляем банановую массу в морозилку примерно на 20 минут. Достаём и сразу подаём на стол, полив нашей веган-карамелью. Можно добавить крупную кокосовую стружку для дополнительной порции клетчатки.
7. Меняем майонез на авокадо
Шагните в авокадную эру.
Майонез многие привыкли добавлять едва ли не во все блюда. Но ежедневное употребление майонеза может быть вредным для здоровья, так как майонез часто содержит много насыщенных жиров. Большинство людей употребляют в пищу соус промышленного изготовления. Этот продукт является рекордсменом по содержанию жира. Изготовленные по ГОСТу 30004.1—93 сорта майонеза содержат от 55 процентов жиров. В майонезе же «Провансаль» их доля приходится на 67 %! Не говоря уже о его зашкаливающей калорийности.
«Трубочка» майонеза, весом 200 граммов, «обогатит» блюдо на целых 1000-1200 калорий, что равно половине суточной нормы потребления энергии для мужчины! Отсюда — проблемы с весом и сопутствующие заболевания у большинства любителей «Провансаля». Авокадо — это тоже жиры, но совсем иного толка. Этот фрукт богат полезными жирами, питательными веществами и содержит около 20 витаминов и минералов. Спелый авокадо легко превращается в соусообразную субстанцию в блендере. Так что самое время перейти в авокадную эру.
8. Шаурмичный лаваш отныне - листья салата
Замените обёртку при невозможности отказа от шаурмы.
Это не идеальная замена, если вы всё ещё будете есть шаурму, но отказ от углеводов в пользу свежего салата - хорошее решение. Более того, любой бутерброд можно сделать более полезным, заменив лист лаваша или хлеб на лист салата. Таким образом можно увеличить количество питательных веществ в любимом перекусе.
9. Меняем весьма уже спорную овсянку на безглютеновую киноа
Подумайте об отказе от клейковины.
И киноа, и овсянка хорошо вписываются в сбалансированный и здоровый рацион. Но у них есть несколько различий: чашка киноа содержит 8 г белка по сравнению с 6 г в эквивалентной порции овсянки. Киноа также превосходит овсянку по качеству белка, содержит больше клетчатки. Поэтому для разнообразия рациона можно заменить овсяную кашу на кашу из киноа. И самое главное - в киноа нет глютена. А мы, жители 21 века, уже знаем, сколько без нашему здоровью может чинить клейковина.
10. Меняем сахар на яблочное пюре
Самый правильный шаг.
Использование яблочного пюре вместо сахара при любой возможности может дать необходимую сладость без лишних калорий. В то время как одна чашка яблочного пюре содержит всего около 100 калорий, чашка сахара может содержать более 770 калорий. Разница очевидна.
Бонус-размышление
Зачем менять, если можно уменьшить или исключить?
Утверждение, что любое вещество в зависимости от количества может быть и ядом, и лекарством, отчасти актуально и в сфере диетологии. Например, если у вас нет аллергии на глютен, зачем судорожно выискивать ЗОЖ-рецепты выпечки с пометкой «без муки»? Некоторые рецепты вполне можно трансформировать, добавляя вместо пшеничной муки высшего сорта цельнозерновую. Секрет в том, что цельнозерновая мука более «тяжёлая», поэтому смело умножаем указанное в рецепте количество на 0,75. В результате получаем изделие с двумя очевидными плюсами: муки меньше на 25 %, а гликемический индекс вкусняшки (и количество того самого «великого и ужасного глютена») гораздо ниже.
Сырники из цельнозерновой муки. / Фото: tut.by
В качестве примера - сырники, которые далеко не у всех хозяек получаются вкусными: часто изделие жестковато именно из-за количества муки. «Добавишь меньше - тесто будет жидким для формирования сырников», - примерно такой аргумент у большинства хозяек. Но где написано, что сырники нельзя, как оладьи, выкладывать ложкой на сковороду? Если в 400 граммов творога добавить одно яйцо, взбитое с ложечкой сахара, и 9 чайных ложек цельнозерновой муки, тесто получится не слишком густым, однородным, и такие «сырникооладьи», приготовленные на медленном огне под крышкой, получатся удивительно нежными и - что важно - ЗОЖными.
