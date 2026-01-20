С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ученые тоже ошибаются

Наука постоянно движется вперёд, опровергая вчерашние незыблемые истины. От этого никуда не денешься, ведь познание происходит методом проб и ошибок. Однако некоторые устаревшие научные теории теперь кажутся весьма забавными.

Четыре гумора


Ученые тоже ошибаются

Древние врачи и учёные полагали, что тело наполняют четыре жидкости (гумора) – флегма, жёлтая желчь, чёрная желчь и кровь, причина же болезней заключается в нарушении баланса между жидкостями.
Именно благодаря этой теории вплоть до 19 века кровопускание являлось распространённым методом лечения.

Теория миазмов


Ученые тоже ошибаются

До открытия микробов считалось, что причиной заболеваний являются содержащиеся в воздухе вредные испарения – миазмы. На практике эта теория порой приводила к любопытным методам лечения: например, врач мог прописать вдыхать «кишечные газы», так как верил, что подобное следует лечить подобным, и если «плохой воздух» мог вызвать заболевание, то он же сможет его и вылечить.

Земля – центр Вселенной


Ученые тоже ошибаются

Благодаря Николаю Копернику наши современные представления об устройстве солнечной системы пришли на смену геоцентрической модели.

Флогистон


Ученые тоже ошибаются

Существование этого «флюида» предположил в 17 веке Иоганн Иоахим Бехер с целью объяснить процессы горения. Считалось также, что люди дышат не ради получения кислорода, а для того, чтобы выдохнуть избыток флогистона и не загореться.

Генетические различия между человеческими расами


Ученые тоже ошибаются

Реальные генетические различия между расами не так уж велики. Согласно недавним исследованиям, гены некоторых африканских племён отличаются друг от друга сильнее, чем гены африканца и европейца.

Плоская Земля


Ученые тоже ошибаются

В древние времена эта версия была общепринятой, затем оказалась также широко отвергнутой.
Но и в наши дни существует целое интернет-сообщество сторонников теории плоской Земли.

Френология


Ученые тоже ошибаются

Согласно этой теории, форма черепа напрямую влияет на психические качества личности.

«Нерушимые» правила физики Ньютона


Ученые тоже ошибаются

Квантовая механика полностью изменила наше миропонимание. На квантовом уровне вещи совершенно не такие, какими кажутся.

Телегония


Ученые тоже ошибаются

Сторонники телегонии полагали, что отпрыск может унаследовать черты предыдущих партнёров своей матери. Эту теорию активно поддерживали нацисты, верившие, что после связи с не-арийским мужчиной арийская женщина больше не сможет родить чистокровного ребёнка.

Теория полой Земли


Ученые тоже ошибаются

Если вы читали книгу «Путешествие к центру Земли», то вы знакомы с этой теорией. Вплоть до конца 19 века некоторые люди верили, что в центре нашей планеты ничего нет.

Постоянство времени


Ученые тоже ошибаются

Когда Эйнштейн впервые объявил, что единственной константой является скорость света, мир решил, что он сумасшедший. А сегодня NASA приходится по-разному настраивать часы, так как время движется иначе в зависимости от скорости и расстояния до источника гравитации. Часы, расположенные на уровне моря, идут немного быстрее, чем часы на верхушке небоскрёба.

У сложных организмов больше генов


Ученые тоже ошибаются

Раньше учёные предполагали, что у человека порядка 100 тысяч генов. Одним из наиболее неожиданных результатов проекта по расшифровке генома человека оказался тот факт, что на самом деле их лишь около 20 тысяч. Но самое невероятное, что у некоторых малюсеньких растений 30 тысяч генов.

Человекообразные обезьяны – наиболее разумные животные


Ученые тоже ошибаются

Согласно последним исследованиям, некоторые птицы порой умнее обезьян.

Степень разумности неандертальцев


Ученые тоже ошибаются

Раньше предполагалось, что неандертальцы вымерли, потому что Homo sapiens превзошёл их по интеллекту. Однако новые данные противоречат этой теории. Согласно последним исследованиям, неандертальцы могли быть умнее наших предков. Почему же они тогда вымерли? На этот вопрос пока нет ответа.

Скорость расширения Вселенной


Ученые тоже ошибаются

До недавнего времени считалось, что расширение вселенной постепенно замедляется под влиянием гравитации. Однако в 1998 году были получены доказательства, свидетельствующие о том, что скорость расширения вселенной увеличивается.

Динозавры были покрыты кожей


Ученые тоже ошибаются

На самом деле учёные пришли к заключению, что большинство динозавров было покрыто перьями.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх