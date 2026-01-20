Ученые тоже ошибаются

Наука постоянно движется вперёд, опровергая вчерашние незыблемые истины. От этого никуда не денешься, ведь познание происходит методом проб и ошибок. Однако некоторые устаревшие научные теории теперь кажутся весьма забавными.
Четыре гумора
Древние врачи и учёные полагали, что тело наполняют четыре жидкости (гумора) – флегма, жёлтая желчь, чёрная желчь и кровь, причина же болезней заключается в нарушении баланса между жидкостями.века кровопускание являлось распространённым методом лечения.
Теория миазмов
До открытия микробов считалось, что причиной заболеваний являются содержащиеся в воздухе вредные испарения – миазмы. На практике эта теория порой приводила к любопытным методам лечения: например, врач мог прописать вдыхать «кишечные газы», так как верил, что подобное следует лечить подобным, и если «плохой воздух» мог вызвать заболевание, то он же сможет его и вылечить.
Земля – центр Вселенной
Благодаря Николаю Копернику наши современные представления об устройстве солнечной системы пришли на смену геоцентрической модели.
Флогистон
Существование этого «флюида» предположил в 17 веке Иоганн Иоахим Бехер с целью объяснить процессы горения. Считалось также, что люди дышат не ради получения кислорода, а для того, чтобы выдохнуть избыток флогистона и не загореться.
Генетические различия между человеческими расами
Реальные генетические различия между расами не так уж велики. Согласно недавним исследованиям, гены некоторых африканских племён отличаются друг от друга сильнее, чем гены африканца и европейца.
Плоская Земля
В древние времена эта версия была общепринятой, затем оказалась также широко отвергнутой.плоской Земли.
Френология
Согласно этой теории, форма черепа напрямую влияет на психические качества личности.
«Нерушимые» правила физики Ньютона
Квантовая механика полностью изменила наше миропонимание. На квантовом уровне вещи совершенно не такие, какими кажутся.
Телегония
Сторонники телегонии полагали, что отпрыск может унаследовать черты предыдущих партнёров своей матери. Эту теорию активно поддерживали нацисты, верившие, что после связи с не-арийским мужчиной арийская женщина больше не сможет родить чистокровного ребёнка.
Теория полой Земли
Если вы читали книгу «Путешествие к центру Земли», то вы знакомы с этой теорией. Вплоть до конца 19 века некоторые люди верили, что в центре нашей планеты ничего нет.
Постоянство времени
Когда Эйнштейн впервые объявил, что единственной константой является скорость света, мир решил, что он сумасшедший. А сегодня NASA приходится по-разному настраивать часы, так как время движется иначе в зависимости от скорости и расстояния до источника гравитации. Часы, расположенные на уровне моря, идут немного быстрее, чем часы на верхушке небоскрёба.
У сложных организмов больше генов
Раньше учёные предполагали, что у человека порядка 100 тысяч генов. Одним из наиболее неожиданных результатов проекта по расшифровке генома человека оказался тот факт, что на самом деле их лишь около 20 тысяч. Но самое невероятное, что у некоторых малюсеньких растений 30 тысяч генов.
Человекообразные обезьяны – наиболее разумные животные
Согласно последним исследованиям, некоторые птицы порой умнее обезьян.
Степень разумности неандертальцев
Раньше предполагалось, что неандертальцы вымерли, потому что Homo sapiens превзошёл их по интеллекту. Однако новые данные противоречат этой теории. Согласно последним исследованиям, неандертальцы могли быть умнее наших предков. Почему же они тогда вымерли? На этот вопрос пока нет ответа.
Скорость расширения Вселенной
До недавнего времени считалось, что расширение вселенной постепенно замедляется под влиянием гравитации. Однако в 1998 году были получены доказательства, свидетельствующие о том, что скорость расширения вселенной увеличивается.
Динозавры были покрыты кожей
На самом деле учёные пришли к заключению, что большинство динозавров было покрыто перьями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии