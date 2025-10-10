6 осенних ужинов, которые можно приготовить всего за полчаса

Если после работы вы мечтаете только о том, чтобы переодеться в уютную пижаму и, включив телевизор, поскорее лечь на диван, значит, варианты быстрых и невероятно вкусных ужинов от Novate.ru точно вам пригодятся. На приготовление каждого из блюд понадобится максимум полчаса, зато все члены семьи точно останутся в восторге.
Блюдо 1: Нут с карри
Нут с карри - отличный вариант веганского ужина. / Фото: food.inmyroom.ru
Самым популярным блюдом из нута является хумус (блюдо с нежной, сливочной консистенцией, приготовленное на основе нутового пюре). Однако если захотеть, можно добавить в свой кулинарный арсенал еще несколько крутых рецептов, в основе которых лежит эта разновидность бобовых. Например, нут с карри. Можно взять как обычный, так и консервированный, особой разницы во вкусе не будет.
Для приготовления быстрого варианта веганского ужина вам понадобится: зубчик чеснока, свежий имбирь, одна столовая ложка оливкового масла, 150 граммов шпината, 800 граммов рубленых томатов в собственном соку, лук, столовая ложка карри в порошке, соль, 500 граммов нута, 120 мл кокосового молока и кинза по вкусу.
Одну луковицу и чеснок следует измельчить ножом, а имбирь натереть на терке. Далее обжарьте лук на сковороде до золотистости, после чего добавьте к нему чеснок, имбирь и шпинат. Готовьте несколько минут, пока зелень не станет мягкой. Выложите на сковороду томаты, карри, соль и перемешайте. Добавьте нут, предварительно слив с него жидкость, и доведите блюдо до кипения (пяти минут должно хватить). Влейте пол стакана кокосового молока и хорошо перемешайте. При желании нут с карри можно посыпать рубленой кинзой.
Блюдо 2: Картофельные драники с кабачками и яблоками
Оригинальные драники для тех, кому надоел классический рецепт. / Фото: botanichka.ru
Любить драники стоит хотя бы за то, что они невероятно просто и быстро готовятся. Мы часто используем как классический рецепт, в состав которого из овощей входит только картофель, так и более оригинальный, с яблоками и кабачками. Если вам тоже хочется внести разнообразие в привычное меню, ловите рецепт.
Вам понадобится четыре картофелины, пара зубчиков чеснока, одно яблоко, два ломтика кабачка, четыре столовой ложки крупы, одно яйцо, растительное масло для обжарки, соль, перец и специи по вкусу.
Овощи следует почистить, натереть на крупной терке в одну миску, а затем добавить манку, соль, специи, чеснок и яйцо.
Блюдо 3: Рыба, запеченная с лимоном и зеленью
Рыба должна запекаться до золотистой корочки. / Фото: photorecept.ru
Запеченная рыба – одно из самых вкусных блюд. Однако сделать его по-настоящему оригинальным, чтобы подруги слезно выпрашивали рецепт, не так просто. Хорошо, что мы знаем секретные ингредиенты, которые автоматически возводят обычную рыбу в ранг кулинарных шедевров. Это лимон, маслины и розмарин. Рассказываем подробнее, как объединить все эти компоненты в одном блюде.
Вам нужно будет взять два филе палтуса, две веточки розмарина, ¼ чашку маслин, один лимон, две ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Когда все ингредиенты будут на столе, разогрейте духовку до 220 градусов, смажьте форму для выпекания маслом и выложите на нее рыбу. Сбрызните филе небольшим количеством оливкового масла, добавьте соль и перец. Поверх каждого кусочка палтуса выложите маслины, розмарин и ломтики лимона. Запекать блюдо нужно около 15 минут, но все зависит от вашей духовки. Подавать готовую рыбу можно в качестве самостоятельного блюда или вместе с гарниром, например, пюре из тыквы.
Блюдо 4: Теплый салат с картофелем и сельдью
Лук и сельдь выкладываются сверху на картофель. / Фото: gastronom.ru
Это сочетание в нашей стране является абсолютно беспроигрышным. Ничто так здорово не оттеняет вкус вареного, запеченного или жареного картофеля, как селедка. Если стандартная подача вам надоела, и вы хотите чего-то новенького, предлагаем приготовить из этих ингредиентов теплый салат, который станет прекрасной альтернативой полноценному ужину.
Среди ингредиентов для салата: 600 граммов картофеля, одна столовая ложка нарезанных черных маслин, два вареных яйца, две чайные ложки дижонской горчицы, 250 граммов сельди, зеленый лук по вкусу, два огурца, восемь столовых ложек натурального йогурта, соль и перец.
Картофель нужно выложить в кастрюлю, залить кипятком, накрыть посуду крышкой и поставить на плиту. Как только он закипит, убавьте огонь до минимума и варите примерно четверть часа до полной готовности. Затем слейте воду и разомните корнеплоды вилкой, чтобы в результате получились кусочки средней величины. Пока картофель будет остывать, приготовьте заправку для салата.
Смешайте в небольшой миске горчицу, йогурт, мелко порезанный зеленый лук и огурцы. Добавьте соус в картофель, пока он теплый, и хорошо перемешайте. Затем положите в кастрюлю порезанные яйца, выложите сверху кусочки сельди и маслины, добавьте соль и перец по вкусу. Подавать салат следует теплым.
Блюдо 5: Спагетти из тыквы со шпинатом и орехами
Яркие тыквенные спагетти с кешью. / Фото: medaboutme.ru
С тех пор, как в мир появился тренд на правильное питание и веганство, овощи стали невероятно популярными. Предлагаем поддержать эту тенденцию и приготовить своеобразную лапшу из овощей. Это очень питательное и оригинальное блюдо, которое радует не только вкусом, но и ярким внешним видом. Для приготовления вам понадобятся любимые овощи и слайсер. Мы предлагаем следующий рецепт, главным действующим лицом которого является тыква.
Кроме нее вам понадобится шпинат, орехи (предлагаем взять кешью), оливковое масло, вода, кленовый сироп, чеснок и специи. 150 граммов кешью нужно немного поджарить на сухой сковороде, постоянно помешивая лопаткой. Далее положите орехи в блендер, залейте стаканом воды, добавьте соль, перец, очищенный чеснок и одну столовую ложку кленового сиропа. Нажмите на кнопку и дождитесь, пока ингредиенты не превратятся в однородную массу.
Тыкву разрежьте пополам, удалите семечки и нарежьте при помощи слайсера на длинные тонкие полоски. Нагрейте сковороду, налейте в нее немного масла и обжарьте «спагетти» на небольшом огне. Пяти минут будет достаточно. Затем добавьте к тыкве 150 граммов шпината и готовьте еще пару минут. Выложите готовое блюдо на тарелку и полейте ореховым соусом.
Блюдо 6: Тунец с овощами
Тунец с овощами - отличный пример блюда 2в1. / Фото: dieta-prosto.ru
Этот рецепт входит в категорию «два в одном», ведь на выходе вы получаете не только рыбу, но и овощной гарнир. Очень удобно, когда хочется сэкономить время и силы во время приготовления ужина. Если не найдете тунца, можете заменить его любой морской рыбой без мелких костей.
Для приготовления вам понадобятся: 400 граммов филе тунца, один баклажан, одна морковь, четыре средних помидора, два сладких перца, одна луковица, одна столовая ложка сока лайма или лимона, две столовые ложки растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу.
Вначале нужно нарезать филе тунца небольшими порционными кусочками. Затем переложите рыбу в глубокую миску, посолите, поперчите, заправьте лимонным соком и оставьте на полчаса, чтобы она хорошо замариновалась. Далее приступаем к овощам. Если баклажаны не горькие, сразу нарезайте их крупными брусочками. Морковь и лук нужно нарезать полукольцами, помидоры – кружочками, перец – полосками. Затем овощи следует обжарить на растительном масле, в следующей очередности: лук, морковь, баклажаны. Когда они размякнут, нужно положить помидоры, а через пару минут – перец. Последний ингредиент, который нужно добавить в сковороду – это рыба. Доведите все до кипения, уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите тунца с овощами 8-10 минут. Готовое блюдо посолите, поперчите и подавайте на стол.
