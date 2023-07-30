10 известных продуктов, чрезмерное употребление которых вызовет передозировку

Осторожно, черная лакрица! Возможна передозировка!
Слово «передозировка» обычно ассоциируется с противозаконными наркотиками или же лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту. На самом же деле, даже вещества, которые считаются безвредными, могут стать ядовитыми при злоупотреблении ними.
1. Чай
Возможна передозировка: чай.
У мужчины из Арканзаса началась почечная недостаточность в результате употребления слишком большого количества холодного чая. 56-летний мужчина ежедневно выпивал около восьми 250-граммовых чашек холодного чая. В мае 2014 года он был госпитализирован после жалобы на тошноту, слабость и боли в теле.
Врачи обнаружили, что почки их пациента были очень забиты и воспалены. Они назначили ему диализ. Ущерб почкам человека был вызван химическим веществом, называемым оксалатом (это химическое вещество встречается в естественном виде в черном чае, а также в других продуктах, таких как ревень и шпинат).
Слишком большое количество оксалата может привести к повреждению почек, а американец потреблял в 3-10 раз больше оксалата, чем среднестатистический человек. Согласно данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, безопасным количеством является до четырех чашек чая в день.
2. Мускатные орехи
Возможна передозировка: мускатные орехи.
Мускатные орехи очень популярны в холодное время года, но не стоит переусердствовать со этой специей. Ведь при единоразовом приеме всего около 4,4 грамма мускатный орех становится токсичным для организма. Специя содержит природное соединение, называемое миристицином, которое обладает галлюциногенными эффектами в больших дозах (сходными с высоким количеством ЛСД).
Также, несмотря на доступность и популярность мускатного ореха, есть очень неприятные побочные эффекты, связанные с употреблением его большого количества. В течение часа могут начаться серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Через несколько часов после употребления избыточного количества мускатного ореха могут начаться проблемы с сердцем и нервами.
Это особенно опасно для людей с недиагностированными сердечными заболеваниями. Галлюцинации возникают только через несколько часов после употребления чрезмерного количества мускатного ореха, что может заставить людей в это время потреблять еще больше специи, поскольку им покажется, что изначально они съели слишком мало.
3. Соевый соус
Возможна передозировка: соевый соус.
В 2013 году 19-летний юноша из Вирджинии выпил 0,9 литра соевого соуса на спор с друзьями. Он впал в кому и чуть не умер от «зашкаливающего» уровня соли в организме. Гипернатриемия - это состояние, при котором в крови слишком много соли. При этом начинает «вытягиваться» вода из других частей тела, включая мозг, в попытке снизить концентрацию соли.
Когда мозг теряет воду, он может сжаться и начать кровоточить. После того, как подросток из Вирджинии выпил соевый соус, у него начался приступ. Друзья привезли его в больницу, но к тому времени он уже впал в кому. Врачам в итоге удалось вымыть соль из его организма, используя смесь воды и сахарной декстрозы.
Уровень натрия вернулся к норме через пять часов, но молодой человек пролежал в коме еще 3 дня. Как впоследствии сказали врачи, их пациенту очень повезло, поскольку он является первым человеком, который выжил после такой огромной передозировки соли, и впоследствии у него не было никаких неврологических проблем.
4. Зубная паста
Возможна передозировка: зубная паста.
Оказывается, даже слишком большое количество съеденной зубной пасты может иметь трагические последствия. В начале 1990-х годов на этикетках зубной пасты писали предупреждения: «Не глотайте. Используйте количество пасты размером не более горошины для детей младше шести лет». Но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сочло, что подобных предостережений мало, и в 1997 на упаковки зубной пасты, содержащей фторид, добавили предупреждение о ядовитости.
В любом случае, поедание зубной пасты - это не очень хорошая идея, поскольку в малом количестве она может привести к расстройству желудка, а в большом — даже к смерти. Также стоит помнить, что дети более восприимчивы к отравлению фторидом (в одном тюбике детской зубной пасты содержится достаточно фторида, чтобы убить ребенка весом менее 30 килограммов).
5. Крестоцветные овощи
Возможна передозировка: крестоцветные овощи.
Крестоцветные овощи - это семейство богатых питательными веществами листовых зеленых растений, таких как брокколи, брюссельская капуста и кудрявая капуста. Эти овощи часто рекомендуется включать в рацион, потому что они содержат высокий уровень антиоксидантов и других полезных для здоровья веществ, но употребление слишком большого количества листовой зелени может иметь отрицательные результаты.
В 2011 году мужчина был госпитализирован после передозировки брюссельской капустой на рождественском ужине. У этого человека было искусственное сердце и он принимал антикоагулянты. Как и большинство крестоцветных овощей, брюссельская капуста содержит большое количество витамина К, который способствует свертыванию крови.
Антикоагулянты были необходимы, чтобы искусственное сердце человека работало эффективно, а после перенасыщения крови витамином К сердце начало отказывать. Как только врачи поняли, что проблемы связаны с тем, что мужчина ест слишком много брюссельской капусты, они смогли вылечить его.
6. Карамбола
Возможна передозировка: карамбола.
Карамбола (часто называемая звездным фруктом) может нанести серьезный вред организму при чрезмерном потреблении. А для людей, у которых слабые почки, даже небольшое количество звездного фрукта чревато отказом почек. Карамбола содержит токсин, который способен разрушить этот орган (при здоровых почках он обычно фильтруется, не нанося вреда, но при больных может произойти все, что угодно).
Помимо людей с больными почками, наибольшему риску отравления карамболой подвергаются люди, которые регулярно питаются этим фруктом или пьют сок звездного фрукта натощак. Симптомы отравления карамболой следующие: тошнота, слабость, бессонница, судороги и икота.
7. Тунец
Возможна передозировка: тунец.
Об опасности употребления тунца, как правило, предупреждают беременных женщин и маленьких детей, но на самом деле все остальные также подвергаются риску, если переусердствуют в суши-баре. Сырой, приготовленный и консервированный тунец содержит ртуть.
Хотя этот опасный металл встречается у большинства видов рыб, у крупной хищной рыбы более высокая его концентрация. Небольшое ее количество организм может отфильтровать, но большие объемы приведут к отравлению ртутью. Самые ранние признаки отравления - ухудшившаяся координация и онемение пальцев и пальцев ног, а также тремор и проблемы со зрением.
Ртуть токсична для человека. Тяжелые случаи могут привести к проблемам с почками, респираторной недостаточности и смерти. Для человека весом 68 килограммов или более, FDA рекомендует употреблять не более одной 170-граммовой банки консервированного тунца каждые девять дней.
8. Мышечный крем
Возможна передозировка: мышечный крем.
Крем от боли в мышцах при чрезмерном использовании может привести к смертельным последствиям. Метилсалицилат (противовоспалительное средство, которое обычно добавляют в такие кремы) попадает в организм через поры, а далее оседает в мышцах, нервах и крови.
В 2007 году Ариэль Ньюман умерла от случайной передозировки метилсалицилатом. 17-летняя спортсменка регулярно использовала крем для мышц (чтобы снять боль после тренировок), а также адгезивные прокладки, содержащие метилсалицилат.
9. Черная лакрица
Возможна передозировка: черная лакрица.
Черная лакрица может быть опасной, особенно для людей старше 40 лет. В начале этого года FDA опубликовала отчет, предупреждающий об опасности возникновения проблем с сердцем вследствие ее регулярного употребления или употребления в большом количестве. Употребление всего 57 граммов черной лакрицы (по сути, это три 2,5-сантиметровые конфеты) каждый день в течение двух недель может вызвать проблемы с сердцем.
Черная лакрица содержит глицирризин, соединение, которое приводит к снижению уровня калия. Когда уровень калия падает, это чревато сбоями сердечного ритма, высоким кровяным давлением и даже сердечной недостаточностью.
10. Витамины
Возможна передозировка: витамины.
Витамины должны улучшать здоровье людей, но принятие слишком большого их количества может вызвать раковые заболевания, а также другие проблемы со здоровьем. Некоторые виды витаминов являются растворимыми в воде, а это значит, что их избыточный уровень вымывается с мочой. Но другие витамины, такие как витамин А, являются липидорастворимыми.
Эти типы витаминов хранятся в жировых отложениях и не вымываются из организма. Липидорастворимые витамины могут накапливаться до токсических уровней и вызывать повреждение печени, врожденные дефекты, расстройства центральной нервной системы и рак.
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