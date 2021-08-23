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Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Лондонский фотограф Майкл Хуневич съездил в Северную Корею и, конечно же, сделал много фотографий. Правда, согласно местным законам, большинство из них считаются запрещенными. Именно поэтому эти снимки крайне интересны, ведь мы можем узнать чуточку больше об одной из самых загадочных стран в мире.

Фотографа предупредили, что его арестуют, если найдут при нем подобные снимки. Даже назначенный гид говорил ему, что не стоит так много фотографировать.

Тем не менее Майкл Хуневич сумел с большим трудом вывезти редчайшие кадры из Северной Кореи.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

В Пхеньяне повсюду военные, олицетворяющие власть.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Разница между Северной Кореей (слева) и Китаем ошеломляет.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Особенно разница заметна ночью.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Во время поездки в Северную Корею вам придется заполнить несколько таких бланков.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Первая фотография, которую Майкл Хуневич сделал в Северной Корее. Фотографировать из этого поезда запрещено.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Корейцы могут путешествовать только в пределах страны, получив специальное разрешение.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Корейские солдаты.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Прибытие в Пхеньян. Фотографу даже показалось, что эти одетые с изысканностью путешественники оказались там неслучайно: в тот день по расписанию больше не было поездов, только тот, на котором он приехал.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Группе прибывших в столицу были назначены несколько гидов, которые следили буквально за каждым шагом путешественников — даже говорили, во сколько ложиться спать и вставать утром.



Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Брутальная архитектура столицы Северной Кореи.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Вид из гостиницы Янгакто, второго по высоте небоскреба Пхеньяна.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

В лифте отеля нет кнопки с 5-м этажом. До него можно добраться только по лестнице.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Любое общение туристов с местными всячески пресекается. Майкл Хуневич рассказал, что официантки в ресторане были немного напуганы при виде их группы.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Площадь имени Ким Ир Сена — самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в 1954 году. Вот эту площадь как раз можно фотографировать. Даже нужно.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Право жить в столице считается привилегией. Жители Пхеньяна носят специальные значки, которые невозможно купить, можно лишь получить.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Делать фотографии памятников можно только в полный рост.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Магазин для местных жителей. Его тоже фотографировать запрещено. Гид, приставленный к группе туристов, где был фотограф, тут же увел Майкла Хуневича, как только заметил его в магазине.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Сувениры.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

В городе практически нет машин. Гиды забрали паспорта у фотографа и всей группы — как они объяснили, на тот случай, если вдруг туристы попадут в ДТП.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Корейские рабочие.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Город какой-то неестественно чистый, но потом фотограф увидел это.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Социалистические фрески.

Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Люди едут на работу.

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