Как приготовить «полезную» домашнюю картошку фри без использования лишнего масла


Сложно отыскать человека, который бы не любил жареной картошки. Еще сложнее отыскать человека, который бы не любил картофель фри! Вот только есть одна «маленькая» проблема. Оба блюда одинаково вредны. В первую очередь связано это с использованием подсолнечного масла в процессе готовки. Возникает вопрос: а нельзя ли как-то обойтись без него?
Нельзя. Но можно качественно сократить объем его использования.

Режем картошку соломкой. |Фото: fort.crimea.com.

Режем картошку соломкой. |Фото: fort.crimea.com.

 

Для приготовления картофеля фри по-домашнему «без масла» понадобится 8-10 картофелин, не более 50 мл растительного масла, соль, нож, прозрачный полиэтиленовый пакет, духовка, пергаментная бумага. Когда все будет подготовлено, чистим, хорошенько моем и режем на продолговатые дольки (соломинки) картошку. Кусочки картошки складываем в полиэтиленовый пакет. Затем вливаем в пакет 50 мл растительного масла.
Пропитанную маслом картошку высыпаем на противень. |Фото: pigmine.ru.

Пропитанную маслом картошку высыпаем на противень. |Фото: pigmine.ru.


 

Пакет с картошкой и маслом закручивается и завязывается, после чего трясется и «давится» рукам. Делается все необходимое для того, чтобы содержимое пакета как следует перемешалось. Сделать нужно все так, чтобы нарезанный картофель и то небольшое количество масла, которое было все-таки использовано распределились относительно равномерно. Следующим шагом станет использование листа для запекания. Достаем его из духовки и застилаем пергаментной бумагой. Картофель вываливается на противень и равномерно распределяется по всей поверхности.
Солим только после готовки! |Фото: lady.tochka.net.

Солим только после готовки! |Фото: lady.tochka.net.

 

Разогреваем духовку до 230 градусов, после чего ставим в нее картофель примерно на 30-45 минут.
Теперь остается только (почти) ждать. Когда установленное время выйдет, нужно выключить духовку и достать картошку на противне. После этого, не снимая с противня, домашний фри следует посолить. Только после этого картофель еще раз перемешивается и снимается.
Приятного аппетита. |Фото: sdelalsamkak.ru.

Приятного аппетита. |Фото: sdelalsamkak.ru.

 

источник

