как сделать маленькую комнату удобной и просторной, даже если это кажется невозможным

Размер комнаты имеет значение, однако не настолько большое, как все привыкли думать. Если правильно подойти к оформлению интерьера и организации пространства, получится добиться потрясающих результатов – визуально увеличить помещение, сделать его светлым и уютным. Делимся несколькими секретами, которые позволят это сделать без лишних затрат.

Секрет 1: Светлая база + яркие акценты

Секрет 2: Невесомая мебель

Секрет 3: Игра с освещением

Секрет 4: Декор для визуального увеличения комнаты

Секрет 5: Эргономика

Для маленькой комнаты идеально подойдет скандинавский стильИдеальным решением для оформления маленькой комнаты является скандинавский стиль. Для него характерна светлая цветовая гамма и использование натуральных материалов, благодаря которым получается создать впечатление открытого пространства, наполненного воздухом.Не обязательно окрашивать потолок и стены в белый цвет – можно выбрать любой светлый оттенок, который вам нравится, например, серый, мятный, нежно-розовый. А вот яркие тона следует оставить для создания контрастов. Акцентом в интерьере может стать диван, шторы, ковер, скатерть на обеденном столе. Или можно пойти еще дальше, и покрасить в контрастный цвет целую стену. Только в этом случае нужно будет «поддержать» ее другими деталями.• Используйте глянцевые отделочные материалы – за счет того, что поверхности будут отражать свет, помещение визуально будет казаться больше.• Холодные оттенки зрительно расширяют пространство, а вот теплые, наоборот, сужают (хоть и выглядят уютнее).• Узоры на стенах допустимы, но небольшого размера – крупные рисунки больше идут комнатам с внушительной площадью.• Выбирайте однотонное напольное покрытие светлого оттенка. А вот геометрических узоров лучше избегать, так как они заставляют взгляд «споткнуться», и нарушают пропорции комнаты.• Откажитесь от зонирования цветом – этот прием разделит пространство на еще более мелкие составляющие, а ваша задача – сделать его цельным.• Вместо обычных дверей выбирайте раздвижные – они не только сэкономят ценные метры, но также позволят разместить мебель и другие предметы вплотную ко входу.Выбирайте подвесную тумбу или на ножкахМебель – вторая важная составляющая оформления маленькой комнаты, ведь именно от нее зависит, насколько комфортно вы будете себя чувствовать, и насколько удобно вам будет передвигаться. Поэтому старайтесь подбирать предметы так, чтобы они не загромождали и без того маленькое пространство.• Стеклянная и акриловая – она выглядит легко, воздушно и не крадет ни единого метра пространства. Многие боятся использовать стекло, так как оно может разбиться, однако это мнение ошибочное. Современное стекло – качественное и закаленное, поэтому даже при серьезном механическом воздействии останется целой.• Подвесная мебель и модели на ножках – да, пот такой мебелью будет копиться пыль, однако она смотрится гораздо легче предметов, которые полностью соприкасаются с напольным покрытием. Открытый пол визуально воспринимается в качестве продолжения свободной площадки, даже если никак не используется – вам это на руку. Кроме мебели на ножках можно использовать подвесные модели, которые будто парят в воздухе.• Открытые стеллажи светлого оттенка не выглядят массивно и не блокируют солнечный свет, поэтому идеально подойдут для зонирования пространства, хранения книг и других мелочей.• Мебель с простыми формами и линиями воспринимается более миниатюрной. Поэтому выбирая, например, диван, отдавайте предпочтение классической модели на ножках без крупных мягких подлокотников и обилия подушек.• Расставляйте мебель вплотную к стенам, чтобы центр комнаты остался свободным и создавал ощущение большого пространства.Объединяйте точечные и подвесные светильники.Одним из главных инструментов профессионального дизайнера интерьера является освещение, ведь именно оно помогает скорректировать пропорции помещения.• Визуально приподнять потолок. Для этого используйте набор из точечных светильников, свет от которых будет направлен прямо на потолок.• Расширить пространство. Отраженный и рассеянный свет делает комнату зрительно больше, поэтому вместо одной люстры лучше использовать несколько настенных светильников. Свет от них будет отражаться на разных поверхностях, благодаря чему комната будут казаться просторнее.• Сделать комнату более длинной. Вам всего ишь нужно разместить настенные светильники в горизонтальный ряд на одной из коротких стен. Вуаля – пропорции помещения исправлены.• Наполнить комнату глубиной и объемом. В этом вопросе помогут торшеры на высоких ножках и настенные бра.Декором может стать как картина, так и комнатное растениеОбычно декоративные элементы используют для того, чтобы сделать квартиру более уютной. Однако это далеко не единственная функция, которую они выполняют.Для того, чтобы декор помог сделать комнату больше, следуйте нескольким рекомендациям• Заполняйте пустые полки не десятком разных безделушек по типу сувениров из отпуска, а парой предметов среднего размера, которые будут привлекать внимание. Поставьте их в центре, оставляя края свободными.• Яркий элемент крупного размера будет лучше всего смотреться в дальнем углу. Когда вы будете заходить в комнату, он сразу будет бросаться в глаза и отвлечет внимание от истинных габаритов комнаты. Таким элементом может стать торшер, ваза или комнатное растение в большом кашпо.• Если вы хотите украсит стену картинами или постерами, выбирайте одно полотно среднего размера и вешайте его по центру. А вот от коллажей, состоящих из маленьких рисунков, стоит отказаться – они дробят комнату на мелкие части, лишают ее единства.• Шторы сделают комнату менее просторной, поэтому либо совсем откажитесь от них, либо замените плотный текстиль на невесомые, полупрозрачные занавески, которые не будут препятствовать попаданию солнечного света в помещение.• Разместите зеркала над диваном, под потолком или на оконных откосах. На первый взгляд совет может показаться странным, однако на деле правильно расположенные зеркала визуально расширят пространство, благодаря отражению света – как естественного, так и искусственного.Вместо углового дивана выбирайте прямойКогда вы будете делать ремонт в комнате или перестановку, не забудьте провести тест на эргономичность. Это очень просто: закройте глаза и пройдитесь по квартире, следуя привычному маршруту. Если в процессе вы натыкаетесь на мебель, светильники, декор, значит, нужно изменить их местоположение.• Установите в комнате открытый стеллаж со съемными корзинами или контейнерами, в которые можно будет сложить вещи.• Откажитесь от угловых диванов – они занимают слишком много места.• Вместо навесной вешалки выбирайте напольную – вряд ли вы сможете хранить на ней кучу вещей, ведь под их грузом она постоянно будет падать.• Если есть возможность, уберите порог на входе в комнату – он превращает ее в тесную коробку.• Выбирайте встроенную, а не отдельно стоящую мебель.