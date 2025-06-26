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Что делать, если автомобиль стал биться током

Иногда при прикосновении к машине осознаешь неприятный факт – любимое авто начало «стреляться» током. Момент откровенно неприятный, впрочем, у его появления есть достаточно простые причины, которые должен знать каждый автомобилист. Нужно это для того, чтобы была возможность устранить данное явление раз и навсегда.

Что делать, если автомобиль стал биться током

Что делать, если автомобиль стал биться током Бьется током автомобиль по причине образования статического электричества. Прежде чем начать бороться с неприятным явлением, следует установить причину его появления. Разряды могут образовываться из-за электризации кузова машины, обивки сидения или чехлов, а также одежды самого автомобилиста (что бывает достаточно часто). Важно понимать, что электризация чаще всего происходит именно летом, так как ее эффективность растет тем сильнее, чем ниже становится влажность воздуха. Что делать, если автомобиль стал биться током Важное: сразу стоит себя успокоить. Несмотря на то, что удар статическим электричеством от электризации сопровождается откровенно неприятными болевыми ощущениями, для человека он абсолютно безвреден. Что делать, если автомобиль стал биться током В большинстве случае электризация кузова происходит из-за взаимодействия последнего с воздухом. Обычное трение во время езды создает заряд. Статическое электричество может образовывать и когда машина стоит, но при этом ее обдувает достаточно сильный ветер. Почему происходит электризация любимых чехлов, думаем, объяснять уже не нужно. Возможно, не стоит ездить в любимом синтетическом свитере или заказывать чехлы для кресел у бабушки. Что делать, если автомобиль стал биться током Стопроцентных способов борьбы со статическим электричеством в автомобиле не существует.
Рано или поздно заряд исчезнет. В остальном нужно стараться не использовать чехлы и одежду из синтетических тканей. В самом крайнем случае чехлы можно обработать антистатическим аэрозолем, которые сегодня продаются в автомобильных магазинах. Самое же главное, что можно (и нужно) сделать – это установить на автомобиль аксессуар под названием «антистатическая полоска», которая будет работать заземлителем.

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