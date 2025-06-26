Что делать, если автомобиль стал биться током

Иногда при прикосновении к машине осознаешь неприятный факт – любимое авто начало «стреляться» током. Момент откровенно неприятный, впрочем, у его появления есть достаточно простые причины, которые должен знать каждый автомобилист. Нужно это для того, чтобы была возможность устранить данное явление раз и навсегда.

Бьется током автомобиль по причине образования статического электричества. Прежде чем начать бороться с неприятным явлением, следует установить причину его появления. Разряды могут образовываться из-за электризации кузова машины, обивки сидения или чехлов, а также одежды самого автомобилиста (что бывает достаточно часто). Важно понимать, что электризация чаще всего происходит именно летом, так как ее эффективность растет тем сильнее, чем ниже становится влажность воздуха.Важное: сразу стоит себя успокоить. Несмотря на то, что удар статическим электричеством от электризации сопровождается откровенно неприятными болевыми ощущениями, для человека он абсолютно безвреден . В большинстве случае электризация кузова происходит из-за взаимодействия последнего с воздухом. Обычное трение во время езды создает заряд. Статическое электричество может образовывать и когда машина стоит, но при этом ее обдувает достаточно сильный ветер. Почему происходит электризация любимых чехлов, думаем, объяснять уже не нужно. Возможно, не стоит ездить в любимом синтетическом свитере или заказывать чехлы для кресел у бабушки.Стопроцентных способов борьбы со статическим электричеством в автомобиле не существует.Рано или поздно заряд исчезнет. В остальном нужно стараться не использовать чехлы и одежду из синтетических тканей. В самом крайнем случае чехлы можно обработать антистатическим аэрозолем, которые сегодня продаются в автомобильных магазинах. Самое же главное, что можно (и нужно) сделать – это установить на автомобиль аксессуар под названием «антистатическая полоска», которая будет работать заземлителем . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!