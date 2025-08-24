10 лживых фраз, которые говорят мужчины, чтобы затащить девушку в постель

Женщины любят ушами, и большинство мужчин способны виртуозно пользоваться умением говорить то, что все мы хотим слышать. У разных мужчин — разные методы. Кто-то берет силой и напором, кто-то интригой и игрой, а кто-то просто предпочитает банальную лесть и пафос романтических клише. Подводя под общий знаменатель все вышесказанное, мы собрали 10 лживых фраз, которые используют мужчины при соблазнении.











«Я поднимусь на чай? Буквально на 10 минут!»

«Приезжай ко мне, просто посмотрим кино!»

«Давай просто полежим…»

«Я никому тебя не отдам!»

«Я буду всегда с тобой!»

«Ты — женщина моей мечты!»

«Я мечтаю о детях. Я готов к серьезным отношениям!»

«Я еще не расстался с тобой, а уже скучаю!»

«Познакомь меня со своими родителями!»

«Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной!»