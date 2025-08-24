10 лживых фраз, которые говорят мужчины, чтобы затащить девушку в постель

Женщины любят ушами, и большинство мужчин способны виртуозно пользоваться умением говорить то, что все мы хотим слышать. У разных мужчин — разные методы. Кто-то берет силой и напором, кто-то интригой и игрой, а кто-то просто предпочитает банальную лесть и пафос романтических клише. Подводя под общий знаменатель все вышесказанное, мы собрали 10 лживых фраз, которые используют мужчины при соблазнении.
«Я поднимусь на чай? Буквально на 10 минут!»
Вот она — фраза, как из плохого кино, способная испортить даже самый прекрасный вечер своей банальностью. Но попробуйте посмотреть на нее иначе: он прекрасно понимает, что в этом предложении нет интриги. По сути, эти слова произносят, имея в виду: «Ну что, займемся уже наконец-то сексом?» Действуя по правилам игры, смело приглашайте «на чай», если чувствуете, что готовы.
«Приезжай ко мне, просто посмотрим кино!»
Если у вас еще не случился секс, то эта фраза буквально означает: он всерьез рассчитывает, что все наконец-то произойдет именно сегодня. В ход пошел излюбленный мужской прием из разряда «тяжелая артиллерия». Он, конечно же, включит ваш любимый фильм, а не свой — чтобы контакт с вами был максимальный. Вино, свечи и его мнимая заинтересованность в сюжетной линии усыпят вашу бдительность. И только на первый взгляд подобный сценарий кажется детским садом — по статистике именно ему доверяет абсолютное большинство мужчин во всем мире.
«Давай просто полежим…»
Конечно, эта пошлость — скорее прерогатива юношеских соблазнений, нежели примета отношений взрослых людей, но оказывается, бывают девушки и даже женщины, попавшиеся на эту уловку. Просто «полежать», что означает тактильный контакт с эмоциональной составляющей, — самый верный путь заняться сексом, поскольку остальные барьеры уже пали, лежать без желания хотя бы элементарной близости ни одна женщина не будет, а потому в этом случае у мужчины буквально развязаны руки.
«Я никому тебя не отдам!»
О-о-о, это так трогательно и так… избито! Мы видели это еще в детстве в «Санта-Барбаре», а также в безумной летописи сериальной жизни мексиканских и бразильских влюбленных. «Постарайся быть хоть немного оригинальным!» — подумает каждая умная девушка в этот момент.
«Я буду всегда с тобой!»
«Ты экстрасенс?» — можете смело спросить в ответ. Откуда люди могут знать, что будет? Если бы все было так просто, не составлялись бы брачные контракты и фраза «непримиримые противоречия» не стала бы политкорректной заменой определению угасшей любви. Одно из двух: либо от любви у него и вправду стало плохо с воображением, либо вешать лапшу на уши доверчивым дамам — его любимое занятие.
«Ты — женщина моей мечты!»
Что, так сразу? Конечно, это бальзам на душу любой из нас, но не многовато ли пафоса? Вам надо быть абсолютным нарциссом или, напротив, женщиной с очень низкой самооценкой, чтобы попасться на эту уловку. Попробуйте сбить градус подобного заявления чем-то из серии «Эй, полегче!». Если рассмеется, то с самоиронией у него полный порядок, а значит, не все пропало. Если же картинно оскорбится — то лучше оставить подобный экземпляр для любительниц отдыха на турецком побережье.
«Я мечтаю о детях. Я готов к серьезным отношениям!»
Если ему за 40 и он ни разу не был в браке, то можно и поверить. Но не смущает ли вас мужчина, который до 40 лет так и не решился на создание семьи? В любых других случаях поспешно сообщать женщине о желании обзавестись потомством — плоский прием, который используют, чтобы войти в доверие, показать серьезность намерений и скорее добиться заветной близости.
«Я еще не расстался с тобой, а уже скучаю!»
Мы не исключаем, что это может быть правдой, но в большинстве своем на подобные сантименты мужчины пускаются, чтобы ускорить ход событий. Конечно, такие фразы звучат убийственно правдоподобно, но если мы включим здравый смысл, то поймем, что отчего-то этот загадочный шепот звучит в минуты, когда мы предательски теряем бдительность. Лучший способ проверить, так ли скучает герой вашего романа, — это посмотреть на его муки на расстоянии. Если скучает он только в обстановке интимной близости, а в перерывах между встречами не проявляет повышенной активности, то, скорее всего, этот фокус помог ему соблазнить не одну женщину.
«Познакомь меня со своими родителями!»
Вы всерьез считаете, что до секса мужчина может мечтать об этом? Без комментариев.
«Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной!»
Гениально! Вот она — заявка на оригинальность. Казалось бы, что может быть глубокого в этой фразе? А то, что по статистике 90% мужчин ни в какую дружбу, кроме мужской, не верят. И почти все они не перестают удивляться, почему женщины по каким-то неведомым причинам продолжают считать утопическую, с мужской точки зрения, модель высокими отношениями. Лишь тонко чувствующий мужчина знает, что в стремлении дружить с противоположным полом кроется подсознательное женское желание тайного поклонения, иллюзия создания легального платонического союза с легкой интригой — ведь после бурной вечеринки границы трепетной дружбы порой предательски размываются. И в тот момент, когда он произносит фразу о вере в такую дружбу, в нашей голове проносится тысяча мыслей — что вот он, человек с незашоренным сознанием, и что если не получится роман, то перспектива такой дружбы — тоже прекрасный вариант, а также еще множество мелких нюансов, которые добавляют милых штрихов к его психологическому портрету. Вот тут опасайтесь всерьез — пасть жертвой обаяния подобного мужчины может быть одновременно опасно и увлекательно.
