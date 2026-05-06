Ошибки в ремонте, которые потом доставляют много хлопот

Перед тем, как начинать ремонт, важно не только понять, как вы хотите оформить квартиру, посмотреть референсы в интернете, но также проанализировать каждое выбранное решение. Возможно, какие-то из них окажутся красивыми, но непрактичными. Мы рассказываем о нескольких приемах, которых лучше избегать во время ремонта.

1. Маркое зеркало с подсветкой

2. Одна розетка на всю ванную

3. Барная стойка и обычные стулья

4. Много точечных светильников

5. Белые швы на плитке

6. Натяжной потолок

Можно купить не зеркало, а шкаф с подсветкойЕсли вы затеяли ремонт в ванной, первое, о чем нужно подумать – это не отделка, а освещение. Именно от него зависит, как будет выглядеть комната – темной и маленькой или светлой и просторной. Дизайнеры советуют использовать не только потолочное освещение, но и локальное, вроде зеркала с подсветкой. Оно помогает создать нужную атмосферу в ванной, а также существенно облегчает процесс бритья или макияжа.Но здесь есть маленький нюанс – выбирая зеркало с подсветкой, откажитесь от моделей с сенсорным управлением. Да, они стильные, лаконичные, удобные, но абсолютно непрактичные. Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку включения/выключения, на зеркале будут оставаться отпечатки пальцев и капли от воды. Протирать поверхность придется после каждого использования – вы к этому готовы?Принято считать, что в ванной комнате не нужно много розеток, но на самом деле их должно быть не меньше трех. Во-первых, нужно куда-то подсоединять бойлер, во-вторых – стиральную машину. А еще не забывайте про фен, который мы обычно включаем в розетку рядом с раковиной. Лучше сделать больше и впоследствии не пользоваться, чем меньше, и тянуть удлинитель через всю комнату каждый раз, когда нужно высушить волосы.Барная стойка на маленькой кухне или в кухне-гостиной часто является настоящим спасением, так как занимает минимум места и при этом визуально делит комнату на две функциональные части. Конечно, она не сможет вместить в себя большую семью, однако если в квартире живет не больше двух человек, то смело можно покупать.Решились? Отлично, теперь поговорим о стульях. К барной стойке подходят только барные стулья. Даже если они вам кажутся неудобными, некрасивыми и плохо вписываются в интерьер, не стоит менять их на обычные. В противном случае, сидя за стойкой, вы будете чувствовать себя маленьким ребенком, который не дотягивается до стола. Лучше потратить больше времени на поиски подходящих барных стульев или все-таки купить обычные стол. А чтобы он занимал меньше места, выбирайте раскладную модель.Объедините точечные светильники с люстройЧтобы квартира выглядела красиво и уютно, важно продумать все детали освещения. Дизайнеры часто говорят о том, что одной люстры по центру потолка недостаточно, чтобы качественно осветить всю площадь комнаты, и важно предусмотреть несколько сценариев освещения.Вот только под «несколькими сценариями» подразумевается два-три отдельных источника света, а не потолок, усеянный точечными светильниками. Да, вы можете выбрать такую разводку, чтобы можно было включать только часть светильников, но эффект все равно будет не тот. Когда пять штук горит, а остальные нет, будет возникать ощущение, что в комнате просто перегорели лампочки.Лучше всего купить для комнаты несколько светильников. Например, если речь идет о кухне, сделайте общее потолочное освещение, повесьте над обеденным столом люстру, а над рабочей столешницей – led-ленту. В гостиной, кроме люстры, можно установить торшер рядом с диваном, а на рабочий стол поставить лампу. Также советуем присмотреться к гирляндам – они хороши не только в новогодние праздники.Белая затирка для плитки – это красиво, свежо, но непрактично. И если стены еще не так сильно загрязняются, то швы на полу становятся черными уже через несколько месяцев после ремонта. Светлая затирка, как магнит, притягивает к себе всю пыль и грязь в квартире, и выглядит настолько неаккуратно, что хочется застелить весь пол большим ковром. А если вы постоянно будете чистить швы, прочность и влагостойкость затирки сойдут на нет, и придется все переделывать.Более практичным вариантом станет темная затирка, которая сочетается по цвету с плиткой. Также можно выбрать эпоксидную – она более практичная и долговечная (может прослужить и 50 лет), устойчива к загрязнениям и разного рода повреждениям. Однако стоимость такой затирки немаленькая, будьте к этому готовы.Откажитесь от натяжной конструкции в пользу окрашенного потолкаДолгое время натяжные потолки считались идеальным вариантом для любой комнаты. И это неудивительно, ведь они маскируют неровности, легко и быстро монтируются, просто моются, требуют минимального ухода. Но у таких потолков есть ряд минусов, которые заставляют все больше людей отказываться от них в пользу классики. Во-первых, натяжные конструкции «съедают» высоту потолка, что для хрущевок непозволительно. Во-вторых, материал легко повредить. Например, если в семье есть маленький ребенок, будьте готовы к тому, что однажды он подбросит мяч и испортит полотно.Лучше всего оставить оригинальный потолок. Да, его придется хорошо выровнять, убрать все трещины и прочие повреждения, но зато вы не потеряете высоту комнаты. Красить поверхность следует в светлые оттенки, чтобы помещение визуально казалось больше и светлее. Старайтесь избегать различного декора, вроде лепнины – минималистичный потолок является залогом успешного дизайна.