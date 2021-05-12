Действительно ли Иисус избежал казни, женился и жил в Японии: Музей в деревушке Синго

Указатель населённого пункта, где, как считают японцы, жил и похоронен Иисус.

Японская Мадонна.

Культовое место в Японии, которое связывают с Иисусом.

Гробница Иисуса в Синго.

Тоёджи Савагучи - человек, который называет себя потомком Иисуса.

Туристам предлагают сфотографироваться в образах семьи Иисуса.

Фрагмент туристического буклета о Синго.