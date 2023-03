Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Ничто не сравнится с радостью, болью, страхами и восхищением от первой встречи с собственным ребенком. Чистые человеческие эмоции на самом глубоком уровне показаны в фотопроекте «Первое “привет”» (The First Hello Project).



Две мамы из Сиднея — Бэл Пэнгберн и Ривер Беннетт — фиксируют все, что происходит между детьми и родителями в первые часы после родов. «В помещении витает такая энергия!» — рассказывают фотографы.











«Ничего не придумано, никто не позирует, только чистая человеческая эмоция, то, чем мы больше всего увлечены, когда фотографируем. Для нас всегда большая честь быть свидетелями этого момента. Ничто не сравнится с возможностью увидеть рождение ребенка. Этот образ никогда не покидает тебя», — добавляют фотографы.







Вместе женщины занимаются проектом The First Hello Project — «Первый вдох. Первое прикосновение. Первый крик. Первое “привет”». Идея проекта родилась из увлечения Бэл и Ривер фотографией родов и документированием этого незабываемого для семьи момента. Они выкладывают свои яркие и эмоциональные снимки в Instagram, воспевая таким образом новую жизнь.







Отклик, который получили их работы, оказался колоссальным. Одна из клиенток написала трогательную заметку, в которой рассказывалось, каково по прошествии времени смотреть на фотографии рождения своего ребенка.







«Когда я смотрю на снимки того, как моя дочь появилась на свет, месяц спустя, год спустя и теперь уже почти три года спустя, я возвращаюсь туда и переживаю это по-новому, — делится она. — Я вспоминаю о своей силе, о которой и не подозревала, о глубине эмоций на лице своего мужа и об этом моменте — когда моя маленькая любовь посмотрела мне в глаза и покорила мое сердце».







Каждая история родов уникальна, но был случай, который Бэл и Ривер не забудут. Тогда ребенок родился в плодном пузыре. «Такой случай можно увидеть один раз из 80 тысяч. Это было просто потрясающе».







У самих фотографов тоже есть дети. У Ривер — трое сыновей, а у Бэл — двухлетняя дочь. По словам матерей, их собственный опыт родов помог сформировать направление проекта, а поскольку они сами уже рожали, они могут встать на место своих героинь.



































