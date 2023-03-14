С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Ничто не сравнится с радостью, болью, страхами и восхищением от первой встречи с собственным ребенком. Чистые человеческие эмоции на самом глубоком уровне показаны в фотопроекте «Первое “привет”» (The First Hello Project).

Две мамы из Сиднея — Бэл Пэнгберн и Ривер Беннетт — фиксируют все, что происходит между детьми и родителями в первые часы после родов. «В помещении витает такая энергия!» — рассказывают фотографы.

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

«Ничего не придумано, никто не позирует, только чистая человеческая эмоция, то, чем мы больше всего увлечены, когда фотографируем. Для нас всегда большая честь быть свидетелями этого момента. Ничто не сравнится с возможностью увидеть рождение ребенка. Этот образ никогда не покидает тебя», — добавляют фотографы.

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Вместе женщины занимаются проектом The First Hello Project — «Первый вдох. Первое прикосновение. Первый крик. Первое “привет”». Идея проекта родилась из увлечения Бэл и Ривер фотографией родов и документированием этого незабываемого для семьи момента. Они выкладывают свои яркие и эмоциональные снимки в Instagram, воспевая таким образом новую жизнь.

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Отклик, который получили их работы, оказался колоссальным. Одна из клиенток написала трогательную заметку, в которой рассказывалось, каково по прошествии времени смотреть на фотографии рождения своего ребенка.

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

«Когда я смотрю на снимки того, как моя дочь появилась на свет, месяц спустя, год спустя и теперь уже почти три года спустя, я возвращаюсь туда и переживаю это по-новому, — делится она. — Я вспоминаю о своей силе, о которой и не подозревала, о глубине эмоций на лице своего мужа и об этом моменте — когда моя маленькая любовь посмотрела мне в глаза и покорила мое сердце».

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Каждая история родов уникальна, но был случай, который Бэл и Ривер не забудут. Тогда ребенок родился в плодном пузыре. «Такой случай можно увидеть один раз из 80 тысяч. Это было просто потрясающе».

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

У самих фотографов тоже есть дети. У Ривер — трое сыновей, а у Бэл — двухлетняя дочь. По словам матерей, их собственный опыт родов помог сформировать направление проекта, а поскольку они сами уже рожали, они могут встать на место своих героинь.

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

Первое «привет»: фотопроект о первой встрече мамы и малыша

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх