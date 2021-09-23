8 идей для кулинарных домашних вечеринок для тех, кому надоело бродить по кафе

С наступлением холодов все меньше хочется гулять да и вообще строить какие-то планы вне дома, особенно когда еще не наступила настоящая зима со снегом, елками, катками и лыжами. Но если все блюда в окрестных кафе уже распробованы, а репертуар кинотеатров не впечатляет, лучше ходить к друзьям и родным в гости или принимать их у себя. А чтобы провести время вместе интересно и увлекательно, можно устроить тематическую кулинарную вечеринку дома.
1. Фондю-вечеринка
Фондю – яркий и простой десерт. /Фото: images.kienthuc.net.vn
Школьникам и их родителям понравится такой формат домашних посиделок, ведь готовить почти и не нужно. Можно попросить гостей по дороге купить несколько молочных шоколадок и упаковку воздушного зефира – маршмеллоу. Принимающей стороне остается только обеспечить запас свежих фруктов и достать длинные деревянные шпажки.
Пока разломанный на кусочки шоколад нагревается, лучше заняться мытьем и нарезанием фруктов на небольшие кусочки. Теперь можно надевать их и зефирки на шпажки и опускать в чашу с шоколадом. Такой замечательный десерт порадует и взрослых, и детей, особенно если сопроводить его просмотром новых мультфильмов или хорошей семейной комедии.
2. Пельмень-party
Все лепят пельмени – как в детстве. /Фото: pp.userapi.com
Новое – это хорошо забытое старое, и поэтому стоить вспомнить детство и собрать родственников или дружную компанию друзей с детьми, чтобы вместе налепить целую гору пельменей. Лучше подготовить несколько видов фарша, не забыть сдобрить его специями и луком для сочности, чтобы каждый мог насладиться своей любимой начинкой. А дальше – самое интересное: раскатать тесто на половину стола и дружно вырезать из него кружочки рюмками, чашками и бокалами, а потом лепить пельмешки.
Старшее поколение может организовать небольшой мастер-класс по способам защипывания теста, а младшие участники – устроить небольшое соревнование, чтобы выяснить, кто налепит больше пельменей за минуту. Попробуйте в один «счастливый пельмень» положить вместо начинки тесто, перец или соль и узнайте, кто в компании самый везучий. Душевные разговоры и сытые желудки обеспечены.
3. Фуршет с сытными закусками для мужской компании
Чипсы с соусом – идеальная закуска для мужской компании. /Фото: itd3.mycdn.me
У мужчин есть много причин собраться большой компанией: может, они планируют обсудить будущий совместный бизнес-проект, или посмотреть хоккей или автогонки, или просто азартно играть на приставке в ролевую компьютерную игру. Приятнее всего делать все это рядом со столом с сытными закусками и холодным пивом.
Лучше выбирать простые блюда – увлеченные разговорами, игрой или матчем мужчины вряд ли оценят кулинарные изыски. Больше их порадуют пара тарелок с простыми и с детства знакомыми бутербродами, мясная нарезка, фаршированные яйца, огромная миска попкорна, оливки, пара больших салатников с горой картофельных и кукурузных чипсов и пару плошек с соусами: сырным и острым томатным. Не стоит особенно думать над украшением блюд, да и заморачиваться с лишними тарелками и приборами: все эти фингерфуды можно есть руками. О чем действительно надо позаботиться, так это о запасе сухих и влажных салфеток.
4. Винная дегустация
Изысканная дегустация вина в компании друзей. /Фото: pp.userapi.com
Ждете в гости друзей, чтобы посидеть и обсудить, что у кого в жизни нового? Заодно проведите винную дегустацию. Достаточно попросить каждого гостя или пару захватить с собой одну-две бутылки их любимого вина. С принимающей стороны – легкие закуски к разным винам: сырная тарелка с медом, виноградом и орехами, корнишоны или соленые огурцы, мини-бутерброды и канапе с колбасами, грибами, рыбой или креветками, соленые крекеры, а также пироги, чизкейки, яблоки, клубника.
Хозяевам лучше позаботиться о большом запасе бокалов, чтобы каждый вид вина пробовать из чистого. Стоит немного поиграть и устроить слепую дегустацию: обернуть бутылки бумагой и написать на ней номер. В конце вечера можно раскрыть загадку: какое вино понравилось каждому больше всех.
5. Бьюти-девичник со смузи и легкими закусками
Смузи-боул - красивая и полезная еда. /Фото: thebeautifuledit.com
Если давно не виделись с подругами, можно отправить парня или мужа, и, конечно, детей в гости к маме, и устроить бьюти-девичник. Каждой участнице необходимо принести с собой любимую маску для лица: пусть лучшая подруга наконец-то тоже ее попробует. Попробуйте поставить оценки эффекту увлажнения и разглаживания модных патчей под глаза, параллельно обсуждая последние новости. Еда на таких посиделках не главное: можно приготовить легкие зеленые и фруктовые салаты, спагетти с разными соусами на выбор, испечь печенье, а также попробовать новые рецепты диетических смузи и трендовых смузи-боулов. Фоном можно включить любимый сериал.
6. Званый обед в морском стиле к приезду тещи или свекрови
Обед в морском стиле – как будто вся семья на курорте. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Чтобы разнообразить семейный обед, сделайте его в морском стиле. Меню необходимо составить из морепродуктов и рыбы, ведь из можно приготовить разнообразные аппетитные закуски и салаты, ароматные супы и горячее. Накрыть стол можно скатертью голубого или синего цвета, а детей попросить сделать из бумаги корабли, вырезать рыбок или морских звезд и раскрасить их в разные цвета. Необычные блюда и сервировка внесут нотку новизны и поднимут всем настроение.
7. Посиделки с домашней пиццей
Домашняя пицца - чья оказалась вкуснее? /Фото: campingdes2plages.fr
Такой формат вечеринки подойдет компании любого возраста. Пусть гости принесут 3-5 видов своих любимых продуктов, а хозяева – приготовят тесто для пиццы, баночку томатной пасты и натрут побольше моцареллы. Когда все соберутся, можно начинать: раскатывать тесто в круг или по форме противня, раскладывать любимую начинку и посыпать сыром. Можно также сделать сладкую пиццу с шоколадом и бананом или клубникой. После извлечения вкусностей из духовки необходимо провести дегустацию и выяснить, чья комбинация продуктов оказалась самой вкусной.
8. Чаепитие в английском стиле
Чаепитие - традиция, а сервировать стол можно очень изящно. /Фото: myfashionlife.com
Если среди родственников много дам и они в хороших отношения между собой, можно устроить для них традиционный «файв о'клок». Особенно такой формат придется по вкусу тетушкам и бабушкам, а также фанатам сериала «Аббатство Даунтон». Нужно приготовить маленькие бутерброды, купить булочки, конфеты, торт или крохотные пирожные и разложить их на изящных трехъярусных тарелках. Необходимо позаботиться и о красивом чайном сервизе и ароматном чае, и можно угощать родных, слушать их истории и наслаждаться неспешной беседой.
И это еще не все идеи, а лишь небольшая порция вдохновения. Например, в день рождения ребенка можно устроить особый детский фуршет, а летом организовать гриль-вечеринку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии