8 идей для кулинарных домашних вечеринок для тех, кому надоело бродить по кафе

1. Фондю-вечеринка

Фондю – яркий и простой десерт. /Фото: images.kienthuc.net.vn

2. Пельмень-party

/Фото: pp.userapi.com Все лепят пельмени – как в детстве./Фото: pp.userapi.com

3. Фуршет с сытными закусками для мужской компании

Чипсы с соусом – идеальная закуска для мужской компании. /Фото: itd3.mycdn.me

4. Винная дегустация

Изысканная дегустация вина в компании друзей. /Фото: pp.userapi.com

5. Бьюти-девичник со смузи и легкими закусками

Смузи-боул - красивая и полезная еда. /Фото: thebeautifuledit.com

6. Званый обед в морском стиле к приезду тещи или свекрови

Обед в морском стиле – как будто вся семья на курорте. /Фото: avatars.mds.yandex.net

7. Посиделки с домашней пиццей

Домашняя пицца - чья оказалась вкуснее? /Фото: campingdes2plages.fr

8. Чаепитие в английском стиле

Чаепитие - традиция, а сервировать стол можно очень изящно. /Фото: myfashionlife.com