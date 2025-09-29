Правда и мифы о Бароне Мюнхгаузене

Наверное, сложно найти человека, который не знал бы о легендарных приключениях литературного и киношного героя Барона Мюнхгаузена, отчаянного лгуна и авантюриста, летавшего на пушечном ядре, вытаскивавшего себя за волосы из болота, стрелявшего в пролетающих жареных уток и так далее… Однако многие из вас удивятся тому, что на самом деле это был реальный человек.

Жизнь и приключения знаменитого вруна и авантюриста

Грустный конец истории легендарного Мюнхгаузена

Разноликий барон Мюнхгаузен