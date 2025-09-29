Правда и мифы о Бароне Мюнхгаузене

Наверное, сложно найти человека, который не знал бы о легендарных приключениях литературного и киношного героя Барона Мюнхгаузена, отчаянного лгуна и авантюриста, летавшего на пушечном ядре, вытаскивавшего себя за волосы из болота, стрелявшего в пролетающих жареных уток и так далее… Однако многие из вас удивятся тому, что на самом деле это был реальный человек.
Родословная этого почтенного рода началась в 12 веке, а начиная с 16-го, его представители стали различными заслугами вносить свои имена в историю страны. И отсчет таких имен можно начать с ландскнехта (немецкого наемного пехотинца) Хилмара фон Мюнхгаузена, добывавшего себе своим доблестным мечом деньги на покупку замков, которых за его бытность насчитывалось с полдюжины. Можно также припомнить имя основателя Геттингенского университета Герлаха Адольфа фон Мюнхгаузена, а еще ботаника и агроном Отто фон Мюнхгаузена. Экслибрис барона Мюнхгаузена. / Гравюрные портреты барона. Только в 18-19 столетии восемь представителей, «выбившихся в люди», из этого рода стали министрами германских земель (ныне округи). А еще было в этом роду с полдюжины писателей, среди которых можно назвать имя "первого поэта Третьего рейха" Берриса фон Мюнхгаузена, чьи стихи скандировали фанаты гитлерюгенда, маршируя по улицам Германии в 30-х годах прошлого века.истории семьи Мюнхгаузенов. А вот всему миру известен только один ее представитель - Карл Иероним Фридрих фон Мюнхаузен, который на генеалогическом древе и расположен под номером "701". И, наверняка, оставаться бы ему номером всего-навсего "701"-м, если бы не два известных писателя - Р. Э. Распе и Г. А. Бюргер, которые еще при жизни нашего героя не приложили бы свое перо к его образу. Это с их легкой руки два с половиной века тому назад разошлись по свету удивительно забавные истории, вызывающие улыбки у самых разных людей во всех уголках земного шара. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (в мундире кирасира). Г. Брукнер, 1752 год. Разумеется, со временем имя Мюнхгаузена стало именем нарицательным, обозначающим человека, повествующего о невероятных историях. Ибо сейчас уже довольно сложно сказать, что было услышано и записано непосредственно из уст самого выдумщика и авантюриста, а что придумано и дополнено фантазиями литераторов и переводчиков. Хотелось бы также отметить, что за восемь веков существования этого древнего рода неоднократно изменялось написание фамилии - Мюнхгаузен. На сегодняшний день известно о 80 вариантах, среди которых - Monekhusen, Munchhausen, Monichusen, Monigkusen, Minnighusen и так далее.
Жизнь и приключения знаменитого вруна и авантюриста
Официальная биография прославленного барона гласит, что родился он в Германии в 1720 году в небольшом городишке Боденвердере. 4-х летним ребенком потерял отца и воспитывался матерью, у которой, помимо нашего героя, было еще семеро детей, а позже теткой по линии матери. Семнадцати лет от роду юный Карл в качестве пажа герцога Антона Ульриха, жениха, а впоследствии мужа принцессы Анны Леопольдовны, племянницы русской императрицы Анны Иоанновны, отправляется в Россию. А через год, в 1738 году, под командованием Ульриха принимает участие в турецкой кампании, во время которой получает чин корнета в Брауншвейгском кирасирском полку. А вскоре, дослужившись до поручика, командовал лейб-кампанией. Любопытным фактом является то, что в русском военном архиве хранятся сотни документов, в которых зафиксирована легендарная жизнь ротного офицера Мюнхгаузена, в чье подчинение входило почти целая сотня бойцов. Он бы мог далеко пойти, если бы не елизаветинский переворот 1741 года, во время которого было свергнуто брауншвейгское правление в лице Анны Леопольдовны, ее супруга и сына, коронованного в младенческом возрасте. К глубокому сожалению нашего героя, блестяще начавшаяся карьера потерпела фиаско, причем невзирая на его предыдущую репутацию образцового офицера. Однако, отличиться за время службы Мюнхгаузену довелось еще раз. В 1744 году ему было доверено командование почетным караулом, встречавшим в Риге невесту цесаревича — принцессу Софию-Фредерику Ангальт-Цербстскую (будущую императрицу Екатерину II). В том же году 24-летний барон познакомился, влюбился и женился на рижской дворянке Якобине фон Дунтен, дочери местного судьи.
Иллюстрация Гюстава Доре к сборнику Р. Э. Распе. И лишь спустя шесть лет, наконец-то получив чин ротмистра, он с супругой выехал из России в родной городишко Боденвердер и поселился в имении, полученном по наследству. Именно там он и прожил остаток жизни, увлекательно повествуя согражданам истории о своих невероятных "подвигах" и приключениях, именно там и обрушилась на него слава литературного героя, которую он счел несмываемым позором. А теперь об этом и другом по-порядку... Живя мирной жизнью в своем имении, отставной офицер основным хобби для себя избрал охоту. Достоверно неизвестно, насколько он был удачливым охотником, но уж талантливо рассказывать об этом он был большим мастером. Послушать его охотничьи фантазии собирались не только друзья, но и люди совершенно посторонние. Так, частенько в ресторанчике местной гостиницы, можно было от души посмеяться, слушая увлекательные неправдоподобные истории барона Мюнхгаузена.
Мюнхгаузен, рассказывающий свои истории. Старинная почтовая открытка Один из очевидцев так описывал свои впечатления: «Обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком и поставив перед собой дымящийся стакан пунша… Он жестикулировал все выразительнее, крутил руками на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его все более оживлялось и краснело, и он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои невообразимые фантазии». Слава вокруг рассказчика росла в геометрической прогрессии. Однако далее устного сочинительства дело не пошло, писательский талант у нашего героя напрочь отсутствовал. Но байки Мюнхгаузена, уже став анекдотами, начали распространяться по Нижней Саксонии, передаваясь из уст в уста. А спустя время, появилось первое печатное издание веселых нелепых историй, которые якобы рассказывал некий «М-г-з-н». И хотя имя рассказчика было зашифровано, все догадались кто этот загадочный повествователь, истории которого якобы услышал из первых уст, записал и издал писатель Рудольф Эрих Распе. Но уже к концу 1785 года имя барона красовалось в полном виде на титульном листе сборника, изданном в Лондоне. Ее переработал, дополнил своими историями и издал Готфрид Август Бюргер. Став весьма популярным изданием, эта книга мгновенно распространилась по Европе. Дошла она и до России. К слову, в переводе первое русское издание вышло в 1791 году. Карл фон Мюнхгаузен, ставший литературным героем. Наверное, такая неожиданная популярность должна была порадовать барона, но он став прототипом книжного героя, воспринял свою непрошеную славу как оскорбительную насмешку. Считая свое доброе имя опозоренным, он собирался даже судиться с издателями. Однако, как он не доказывал, что ничего такого — ни о ядре, ни о проросшем во лбу оленя вишневом дереве — он не рассказывал, изменить ход событий было уже невозможно. Вот так и вошло в историю имя барона, реальная биография которого невольно перемешалась с невероятными приключениями авантюриста и литературного героя.
Грустный конец истории легендарного Мюнхгаузена
Конец жизни барона Мюнхгаузена уже не был таким веселым и увлекательным... В 1790 году не стало его жены Якобины. А спустя несколько лет, второй брачный союз с 17-летней Бернардиной фон Брун доставил ему немало хлопот и практически свел в могилу. Молодая жена, как и следовало ожидать, оказалась расточительной и легкомысленной особой, к тому же совершенно не питающей к 75-летнему барону никаких чувств. Она за спиной своего супруга, не стесняясь, заводила романы, один из которых закончился беременностью. В положенный срок Бернарина родила дочь, которую Мюнхгаузен, разумеется, не признал, считая ее отцом писаря Хюдена. И вновь, оказавшись в щепетильной ситуации, барон на сей раз затеял весьма скандальный и дорогостоящий бракоразводный процесс. Судебные издержки его вконец разорили, а жена сама с любовником сбежала за границу. В результате весь этот скандал окончательно подорвал и так хилое здоровье обнищавшего Мюнхгаузена, и он умер от апоплексического удара. Перед своей кончиной, как рассказывают очевидцы, он не упустил случая в последний раз пошутить: на вопрос сиделки, как он лишился двух пальцев на ноге (отмороженных в России), Мюнхгаузен не без иронии ответил: «Их мне откусил на охоте белый медведь».
Разноликий барон Мюнхгаузен
Тот самый Мюнхгаузен. Памятник О.И.Янковскому. И наконец, хотелось бы сказать, что для истории сохранился лишь один реальный портрет барона Мюнхгаузена, соответствующий действительности, кисти Г. Брукнера, написанный в 1752 году. Все остальные изображения и графические, и живописные, и трехмерные - скульптурные - это вымысел художников, иллюстраторов, скульпторов. А начиная с 20 века, с появлением кинематографа ликов у знаменитого авантюриста стало куда больше.
