Cказочные места и их реальные прототипы

Американская компания Уолта Диснея подарила миру более пяти десятков полнометражных анимационных фильмов, каждый из которых приравнивается к шедевру. И не стоит удивляться, ведь над созданием этих мультфильмов работали лучшие художники, режиссеры, сценаристы, звукооператоры. Они продумали и воплотили в жизнь каждую деталь.