Cказочные места и их реальные прототипы

Американская компания Уолта Диснея подарила миру более пяти десятков полнометражных анимационных фильмов, каждый из которых приравнивается к шедевру. И не стоит удивляться, ведь над созданием этих мультфильмов работали лучшие художники, режиссеры, сценаристы, звукооператоры. Они продумали и воплотили в жизнь каждую деталь.
Логотип компании. «Спящая красавица». Германия. Замок Нойшванштайн. (Library of Congress) «Аладдин». Индия. Тадж-Махал. (Angus MacRae) «Вверх». Венесуэла. Водопад Анхель. (ENT108) «Рапунцель». Франция. Замок Мон-Сен-Мишель. (Djof) «Король Лев». Кения. Масаи-Мара. (Ismael Alonso)
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