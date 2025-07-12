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Cказочные места и их реальные прототипы

Американская компания Уолта Диснея подарила миру более пяти десятков полнометражных анимационных фильмов, каждый из которых приравнивается к шедевру. И не стоит удивляться, ведь над созданием этих мультфильмов работали лучшие художники, режиссеры, сценаристы, звукооператоры. Они продумали и воплотили в жизнь каждую деталь.

Безусловно, вдохновением для сказок мастерам послужили и реальные места. Поклонники Диснея, обладающие достаточным количеством денежных средств, имеют возможность пройтись по стопам любимых мультфильмов и представить себя частью сказочной истории.

Логотип компании. «Спящая красавица». Германия. Замок Нойшванштайн. (Library of Congress) «Аладдин». Индия. Тадж-Махал. (Angus MacRae) «Вверх». Венесуэла. Водопад Анхель. (ENT108) «Рапунцель». Франция. Замок Мон-Сен-Мишель. (Djof) «Король Лев». Кения. Масаи-Мара. (Ismael Alonso)

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