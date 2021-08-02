Австралийская пара превратила заброшенную подстанцию в уютное гнездышко с шикарным дизайном

Если у человека нет своего дома, он идет на любые ухищрения, чтобы организовать крышу над головой. Иногда изобретательный народ под жилые апартаменты способен преобразовать все то, что абсолютно не предназначено для жизни. Но фантазия, трудолюбие и упорство могут сотворить настоящие чудеса. Так, например, семейная пара из Австралии решилась на грандиозную реконструкцию полуразрушенной электроподстанции, которой уже около 100 лет. И хотя на все согласования и переделки ушло немало времени, но результат превзошел самые смелые ожидания.
Австралийская пара превратила заброшенную подстанцию в уютное семейное гнездышко.
Весьма активная и творческая семейная пара Марк и Карен Барткевичусы, живущая в штате Тасмания, что в Австралии, очень долго мечтала о своем собственном жилье. И когда впервые молодые люди увидели полуразрушенную подстанцию, построенную еще в 1922 году компанией Hydro Tasmania в Лонсестоне, они сразу же решили, что именно это здание и станет их семейным гнездом.
На момент покупки электрическая подстанция, построенная в викторианском стиле, имела такой удручающий вид. | Фото: taratutenko.ru.
Учитывая то, что подстанция не использовалась по предназначению с 1960 года, владельцев найти было очень сложно. Как признается Марк, им пришлось потратить больше двух лет на поиски хозяина, переговоры по поводу продажи и получения разрешительных документов на реконструкцию здания.
В Австралии старые промышленные здания запрещено сносить или кардинально изменять фасад. | Фото: zen.yandex.ru.
При оформлении купли-продажи был поставлен ряд обязательных условий, которые значительно ограничили фантазии молодежи. Как выяснили авторы Novate.Ru, согласно местным законам даже старое полуразрушенное промышленное сооружение сносить или кардинально изменять фасад запрещается, по той причине, что оно считается историческим наследием и охраняется государством как архитектурно-культурный объект.
При оформлении интерьера старались по максимуму сохранить старинную кирпичную кладку. | Фото: taratutenko.ru.
Поэтому после урегулирования всех формальностей супруги принялись за планирование и обустройство заброшенного технического помещения согласно требованиям местных властей. Сложность проекта состояла в том, что надо было бережно сохранить все оригинальные элементы фасада, находящиеся в плачевном состоянии, и предельно осторожно добавить современные материалы. При этом молодые люди постарались все изменения гармонично внедрить в архитектуру промышленного здания.
Внутреннее пространство было разделено на два яруса с помощью оригинальной плиты из полированного бетона. | Фото: cpykami.ru.
Как ни не надеялись супруги, что все проблемы уже решены, искренне считая бюрократические проволочки самым сложным испытанием в их истории, но это была только верхушка айсберга. Началось все с того, что в первую очередь нужно было решить вопрос с подключением всех необходимых коммуникаций. На проведение воды, прокладку канализации ушло около 20 тыс. дол. и очень много времени и сил, ведь снова пришлось оббивать пороги множества кабинетов и получать разрешения на такого рода работы.
Лестница сделана по индивидуальному заказу из тасманского черного дерева. | Фото: taratutenko.ru.
Только после этого молодые люди наконец-то принялись за полную реставрацию. Поскольку здание последние годы служило свалкой для мусора, то сначала освободили всю площадь от хлама и установили огромные панорамные окна. Учитывая высоту здания и открытость планировки, решили сделать второй ярус с помощью бетонной плиты, отступив на 1 метр от старинных стен подстанции.
Огромные окна обеспечивают роскошный вид с вершины холма. | Фото: zen.yandex.ru.
Это позволило оформить огромную зону внизу дома, объединив кухню, гостиную и столовую в единое пространство. На втором ярусе удалось оборудовать три спальни, в одной из которых есть роскошная ванная комната. Благодаря тому, что во всю высоту сооружения были установлены окна, то любоваться отрывающимися красотами можно с каждого яруса беспрепятственно. Единственное неудобство такого рода остекления состоит в том, что нельзя открыть окна, поэтому надо было устанавливать современную систему вентилирования и кондиционирования.
Современная кухня идеально вписалась в промышленную эстетику подстанции. | Фото: taratutenko.ru.
Также пришлось досконально продумать систему обогрева, ведь старое полуразрушенное здание таковой не имело. Просчитав все варианты, остановились на системе «теплый пол», где основной составляющей конструкцией стали специальные трубы, вмонтированные в стяжку по которым идет горячая вода. Для того, чтобы сократить расходы на коммунальные платежи и сделать дом более автономным, установили солнечные батареи, которые полностью обеспечивают дом и все его системы электроэнергией.
На первом уровне получилась объединенная зона – кухня, столовая и гостиная. | Фото: cpykami.ru.
Познавательно: Солнечные батареи (фотоэлектрические панели) — это набор полупроводниковых устройств (фотоэлектрических преобразователей), которые преобразовывают солнечную энергию в электрическую. На данный момент это самый экологически чистый источник энергии, предназначенный для автономной круглогодичной работы, который способен удовлетворить все потребности домовладения в электроэнергии.
Ванную комнату облицевали оригинальным зеленым кафелем. | Фото: zen.yandex.ru.
На реализацию всех своих планов молодые люди потратили еще три года, но теперь старинное полуразрушенное здание превратилось в роскошные и комфортные апартаменты. «Все получилось именно так, как мы задумали. Мы хотели сделать дом комфортабельным, элегантным и эффективным. Чтобы не приходилось прикладывать уйму усилий по поддержанию его состояния», – рассказывают молодые люди о своих достижениях.
Супругам удалось организовать открытую террасу и уютную зону отдыха с восхитительным видом на окрестности города. | Фото: cpykami.ru.
Пара особо не распространяется о том, во сколько вылились им такие преобразования, ведь планируя столь рискованное предприятие, они мечтали сэкономить. Но как утверждают некоторые источники, реализация грандиозного проекта им влетела в очень даже немалую копеечку – 600 тыс. долларов.
Марк и Карен Барткевичусы потратили 5 лет на то, чтобы иметь такой потрясающий дом. | Фото: cpykami.ru.
Видимо поэтому молодые люди хоть и очень довольны результатом, но больше никогда бы не решились на столь трудоемкий и затратный эксперимент.
Молодая семья имеет не только роскошный дом, но и прекрасный двор и облагороженный сад. | Фото: taratutenko.ru.
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