5 малопопулярных советских продуктов, которые магазины постоянно давали «в нагрузку»

В годы советской власти магазины должны были реализовывать часть продукции в соответствии с установленным планом. Однако, далеко не все продовольствие пользовалось спросом у советских граждан даже в злосчастные дефицитные годы. Поэтому в СССР приобрела широкую популярность практика торговли «в нагрузку», когда какой-то востребованный товар продавался только в комплекте с непопулярным.
1. Перловка
Перловка не пользовалась спросом. /Фото: mixyfotos.ru.
Конечно, советские граждане покупали перловку. Однако, большой популярностью это крупа не пользовалась. Особенно среди представителей сильной половины советского общества. Мужчин этой кашей буквально перекармливали еще в армии. Школьные и общественные столовые также нередко злоупотребляли перловкой в меню. Как результат, большинство соотечественников на эту кашу буквально смотреть не могло. Тем не менее девать перловку хоть куда-то было надо. А потому магазинами был найден известный выход.
2. Килька в томате
Отличные были консервы. /Фото: fonstola.ru.
Большой популярностью у советских граждан не пользовалась, но при этом производилась в каких-то исполинских объемах. Для того, чтобы понять отношение к этим консервам, достаточно отметить, что даже в злосчастные дефицитные годы килька никуда не исчезала с прилавков магазинов. Главными покупателями кильки оставались студенты и любители «сообразить на троих». Поэтому горе-консервы стали активно давать в нагрузку к таким продуктам как сервелат, шпроты и импортные сардины. Хозяйки чаще всего готовили из кильки в томате супы или же делали салаты.
3. Шпротный паштет
На вкус был так себе. /Фото: mustafakebab.ru.
Копченые шпроты были если и не дефицитным, то около дефицитным продуктом даже в лучшие годы Советского Союза. Другое дело – шпротный паштет. Это «чудо» пищевой промышленности не просто не пользовалось какой-либо популярностью среди граждан. Он вовсе вызывал у значительной массы соотечественников стойкое отторжение. А все потому, что по своей сути это был бюджетный, крайне низкокачественный продукт с соответствующими вкусовыми параметрами. Почему? Да потому, что делали шпротный паштет преимущественно из съедобных (и не очень) отходов рыбного производства. Например, в нем были жабры, хвосты, головы рыбы и т.п.
4. Морская капуста
Полезно, но не слишком вкусно. /Фото: mmkids.ru.
В отличие от некоторых других упомянутых выше продуктов питания, консервированная морская капуста штука исключительно полезная и даже по-своему вкусная. Вдобавок к этому дар моря чрезвычайно богат витаминами и микроэлементами. Среди прочего морская капуста была богата йодом… Казалось бы, что может пойти не так? Ну, во-первых, при всех своих плюсах у морской капусты весьма специфический вкус. Многим людям он не нравится, особенно в «сыром» виде. Поэтому консервированная зелень из глубин – это едва ли тот продукт, который можно есть ложками или даже вилками! Во-вторых, производили в СССР эти консервы в каком-то просто чудовищном количестве. Девать было буквально некуда, откуда и соответствующее отношение магазинов.
5. Кости
Костей не желаете? /Фото: pxhere.com.
Не хотите ли взять пару-тройку костей на суп для навара? Не хотите, а придется! Практика продажи костей в нагрузку особенно процвела в дефицитные годы на излете истории Советского Союза. Если уж удалось урвать мясо с прилавка, то будь добр взять к куску еще и пару-тройку костей. Что уж ты с ними делать будешь – придумай сам. Само собой, хозяюшкам голые кости в таком количестве были и близко не нужны. А потому долгие переговоры с мясником с просьбой «найти поменьше» были в те печальные годы обычным делом.
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