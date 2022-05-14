Ошибки при готовке, которые мешают вам царить на собственной кухне

Многие из нас сталкиваются с ситуациями, когда даже простые, казалось бы, блюда раз за разом получаются не ахти. И совершенно непонятно, что мы делаем не так. Оказывается, все упирается в элементарные кулинарные ошибки.

Мы разобрались, какие поварские привычки пора оставить в прошлом, потому что из-за них и случаются кулинарные неудачи.



Не пробовать фарш для котлет или фрикаделек

Разбивать яйца о край миски

Не смешивать сухие ингредиенты при выпечке

Не смазывать горячие отварные овощи маслом

Не проверять наличие продуктов перед готовкой

Не надевать перчатки при нарезке острого перца

Не добавлять специи к мясу заранее

Слишком рано переворачивать блины

Добавлять в кипящий суп-пюре молочный продукт

После того как вы приготовили котлетную массу, очень важно попробовать ее, чтобы определить, хватает ли в ней приправ. Речь не идет о том, чтобы есть сырое мясо. Достаточно сформировать небольшой шарик и обжарить его на сковороде. Если этого не сделать, есть риск, что котлеты будут невкусными.Съев котлетку, можно понять, следует ли что-то добавить или, если в фарше слишком много специй, исправить вкус, введя натертую сырую картошку, сухари или еще некоторое количество мясного фарша. Точно также стоит пробовать фарш для тефтелей и фрикаделек.Один из самых простых способов разбить яйцо — ударить им о край миски. Но так делать не надо, потому что кусочки скорлупы могут попасть в яичную массу, что негигиенично. А еще есть риск повредить желток и он смешается с белком.Правильный метод — ударить яйцом о плоскую поверхность, например стол, а потом расширить образовавшуюся трещину.Казалось бы, какая разница: положить к влажным ингредиентам уже смешанные сухие или просто класть все необходимое в одну миску? Мы ведь все равно будем все перемешивать или даже взбивать. Но если пропустить этот шаг, выпечка не получится такой, как хочется.Вот как описывает возможные последствия профессиональный шеф-повар: «Одна наша сотрудница впервые пекла печенье без моего присмотра. Она точно следовала рецепту в плане количества ингредиентов, но просто высыпала их в миску один за другим, а потом смешала. Я попробовал одно печеньице — оно было слишком плотным и пересоленным. Второе было сладким. Из-за того что она не смешала влажные и сухие ингредиенты отдельно, они распределились неравномерно. Да и тесто ей пришлось замешивать дольше обычного».В погоне за здоровым питанием мы часто считаем масло лишним. Но если добавить несколько капель растительного масла в воду при варке овощей или сбрызнуть маслом уже приготовленные на пару продукты, они сохранят цвет и будут блестящими.К тому же витамин А, который содержится, к примеру, в моркови и тыкве, является жирорастворимым и просто хуже усваивается без масла.Опытные повара не только проверяют наличие необходимых по рецепту ингредиентов, но и готовят то, что на профессиональном жаргоне называется «мизанплес» (mise en place). Они заранее чистят, режут, раскладывают по тарелкам и мисочкам нужные продукты, а также достают специи и соусы, чтобы во время готовки не терять на это время и не отвлекаться.Так не придется сталкиваться с ситуацией, когда блюдо уже во всю готовится и вдруг выясняется, что нужный продукт закончился или его количества не хватает.Даже если нужно отрезать небольшой кусочек острого перца, стоит надеть перчатки. Капсаицин — жгучее вещество, придающее ту самую остроту, — не так легко смывается даже с мылом.Чувство жжения и покалывания на кончиках пальцев — это еще полбеды. Ведь можно нечаянно коснуться руками деликатных мест или протереть глаза. Ощущая такой дискомфорт, ничего вкусного не состряпаешь.В кино мы часто видим, как повара лихо приправляют мясо прямо на сковороде. И ладно, если так часть специй не попадет на мясо и будет подгорать или плавать в растительном масле, но если добавлять приправы слишком поздно, они просто не отдадут весь свой вкус и аромат.Кстати, той же соли нужно время, чтобы вытянуть из мяса влагу, без чего не будет красивой поджаристой корочки.Блинное тесто на сковороде через какое-то время начинает пузыриться. Если начать переворачивать блин в момент, когда образуются пузырьки, он может прилипнуть и порваться. Нужно дождаться, пока пузыри появятся почти на всей поверхности и полопаются, и только после этого поддеть и перевернуть блинчик.Чтобы сливочный суп-пюре остался нежным и кремовым, не стоит добавлять молочный продукт в кипящую жидкость — велика вероятность, что она свернется. Чем меньше жирность добавочных компонентов, тем больше вероятность образования неприятных комочков.Лучше всего снять суп с огня, добавить сливки, сметану или плавленый сыр, перемешать, а уже потом слегка прогреть блюдо на небольшом огне.