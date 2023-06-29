Почему римляне не любили усы и бороды и тщательное их сбривали

В античном мире к бороде было нормальное отношение. /Фото: talesfromaroundtheworld.com.

Одним из первых на бороды посягнул Александр Великий. /Фото: grecorent.com.

В Риме мода на чистое лицо закрепилась благодаря Сципиону Африканскому. /Фото: ya.ru.

Бриться начисто римляне будут почти всю оставшуюся историю. /Фото: ru.kinorium.com.