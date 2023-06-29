Почему римляне не любили усы и бороды и тщательное их сбривали

У растительности на лице долгая и непростая история. Большинство народов древности носило и бороды, и усы. Первыми бриться начисто начали египетские жрецы. В эллинистическом мире моду на гладковыбритое лицо привил Александр Македонский, правда совсем ненадолго. Древние римляне по началу тоже носили броды и усы, однако в какой-то момент почти полностью от них отказались. Почему это произошло и какие были для римлян исключения.
В античном мире к бороде было нормальное отношение. /Фото: talesfromaroundtheworld.com.
У многих народов древности борода считалась одним из атрибутов мужественности. Правда были и исключения. Египетские жрецы брили голову начисто, предпочитая носить парики, считая свою естественную волосяную растительность некрасивой. Многочисленные народы Ближнего Востока, а также выходцы из Великой степи на протяжении почти всей истории нормально относились к бородам и усам. Аналогичным образом дела обстояли и в эллинистическом мире. Правда, после походов Александра Македонского ненадолго появилась мода начисто брить лицо, которая спустя десятилетия трансформируется на востоке в сбривание усов.
Одним из первых на бороды посягнул Александр Великий. /Фото: grecorent.com.
Римляне же начали бриться достаточно поздно. Примерно до II века до нашей эры жители города на семи холмах не считали бороду чем-то зазорным. Точно также, как и все их соседи. Радикально изменилось отношение к растительности на лице во время Пунических воин. Известно, что первым бриться каждый день из уважаемых римских граждан стал знаменитый Публий Корнелий Сципион Африканский. Куда важнее, что он заставил бриться каждый день всех легионеров, находившихся под его командой, дабы таким образом еще лучше подчёркивать отличие римлян от пунов – карфагенян, которые будучи потомками финикийцев носили роскошные бороды.
В Риме мода на чистое лицо закрепилась благодаря Сципиону Африканскому. /Фото: ya.ru.
После окончания Пунических воин мода на сбривание бород и усов окончательно закрепилась в римском обществе в качестве одного из способов подчеркивать свою инаковость и большую цивилизованность (как считали по всей видимости сами римляне). Причем подчеркивали свою чистоплотность сыны Марса не только при помощи сбривания бород и усов. Удалять следовало все остальные волосы на теле, являвшиеся третичным половым признаком. На римского мужчину с волосатыми руками, ногами, подмышками, грудью после II века до нашей эры в приличном обществе в лучшем случае посмотрели бы косо, а то и вовсе спросили: «Ты какой-то грек?» Оставлять волосы мужчина имел право только на голове. При этом стрижка должна была быть аккуратной и короткой.
Бриться начисто римляне будут почти всю оставшуюся историю. /Фото: ru.kinorium.com.
Были в правилах общественного поведения в отношении волосяного покрова и исключения. Так, первую бороду перед вступлением в совершеннолетие должен был отрастить юноша (если она у него росла, конечно), после чего борода и (или) усы ритуально сбривались родственниками. Другое исключение, в рамках которого не просто позволялось отращивать бороду и усы, а прямо предписывалось это делать – траур по усопшему родственнику или другу. Наличие бороды и черной тоги было ярчайшими показателями о том, что гражданин скорбит.
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