Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме



Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Пишет Александр Чебан: "Самые проворные санатории после распада СССР сделали евроремонт и сменили название на spa&welness resort, некоторые умерли от недостатка бюджетного финансирования, ну а единицы впали в забвение и сохранили тот потрясающий колорит классического советского санатория, куда я ездил в детстве с родителями.
Конечно же, прогресс дошел и сюда, появляются номера люкс с телевизором и видеомагнитофоном, но в десятках других деталей это все тот же 1989 год, ну плюс-минус десять лет.

А какие здесь люди! Добрейшие администраторши на входе в корпус или суровые буфетчицы необъятных размеров с эмалированными чайниками с непонятным «кофейным напитком» внутри на завтрак. Это абсолютно уникальный флешбэк в советское детство, такое яркое, солнечное и беззаботное. И если вы тоже родились в СССР и помните вкус кислородной пенки, тогда дальше вам читать обязательно :) По пятницам у меня репортажи из самых интересных отелей, в которых я останавливался, сегодня у меня репортаж из санатория на Колыме. На Крайнем Севере России, среди высоких сопок, в долине реки Талой расположена всероссийская здравница «Санаторий «Талая». За годы существования курорта пролечены сотни тысяч жителей Колымы, Чукотки, Якутии. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Та́лая — поселок городского типа в Хасынском районе Магаданской области. Расположен в долине реки Талой, в 276 км от Магадана. Бальнеогрязевой курорт. Климат резко континентальный с суровой зимой (средняя температура января −39 °C) и прохладным летом (средняя температура июля до 20 °C). Если быть точным, то учреждение называется Государственное автономное учреждение здравоохранения «Магаданский областной санаторий «Талая». Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Здравница рассчитана на 200 мест, располагает тремя спальными корпусами с одно-двухместными номерами, водо- и грязелечебницей, физиотерапевтическим комплексом, зубоврачебным кабинетом, оснащенными современным оборудованием. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме В момент нашего приезда санаторий был fully-booked, поэтому нам достался «детский» этаж. Хотя детские группы приезжают сюда практически круглый год, обучение организовано на базе школы поселка Талая. Но мы попали аккурат между заездами. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Это обычный номер, в котором я остановился с Лешей Наседкиным, в комнате есть умывальник. Туалет и душ на этаже. Жаль, кровати обычные, а не пружинные, там, где попа достает до пола. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Не успел помыться до 21:00?! Значит, спи грязным. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме В душе нет трех полотенец и экологически правильной бумажки с надписью о том, как мы ценим воду и не хотим лишний раз стирать ваше полотенце. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме В санатории нет вай-фая, зато есть библиотека. Я помню, как в детстве брал книги из списка «чтения на лето» и долго и мучительно читал какую-то одну объемную книгу всю 21-дневную путевку. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме А телевизор на этаже! Я помню, как в детстве все дети собирались в холле, чтобы посмотреть очередную серию «Утиных историй» и «Чипа и Дейла». Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Шикарная столовая и диетическое питание по сменам! Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Наша прекрасная компания: Саша Крылов alkrylov, Леша Наседкин nasedkin, Вася Неверов vasneverov, Дима Балакирев dimabalakirev, Сережа Филинин feelek, Денис и Аня Рыхтиковы anrika, Кирилл Логинов и Таня Магера gerama. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Вообще это был, наверное, самый душевный блог-тур у меня в этом году. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме На завтрак давали гигантские сардельки и кофейный напиток «Колос» с цикорием. Помните такой в 90-х, когда не было еще растворимого «Нескафе»?! Жутко сладкая дрянь на вкус. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Будешь кушать кашу — вырастешь большой! (с) Бабушку надо слушать! Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Фишка курорта — это наличие горячего термального подземного источника. Он расположен в десяти минутах езды вверх от поселка. Температура воды — 95 градусов! Вода минеральная, ее пьют, ей же обогревают поселок и санаторий. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Дизельные насосы, которые качают воду из-под земли. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Минеральная вода идет в термальный бассейн после охлаждения. Никакого гламура, фигурной плиточки, панорамных окон с видом на сопки, только хардкор! В самом бассейне очень клево было, но слишком вода горячая. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Водолечебница. Душ Шарко (левый) и циркулярный (правый). Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Какая-то модная сауна-бочка. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Во втором корпусе номера обновлены. Это скучно. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Территория санатория. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Дом культуры на территории. К сожалению, он не перенес лихие 90-е, как и многие другие объекты в поселке Талая. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Местный Wine&Vodka. Наслаждайся! Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Фонтанчик летом работает и ежегодно перекрашивается. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Несколько обзорных фотографий с коптера Димы Балакирева dimabalakirev и Ани Рыхтиковой anrika. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Ну и напоследок самое главное — то, с чем у меня ассоциируется санаторий. Это кислородный коктейль. В моем детстве это были большие автоматы, где можно было набирать в стаканы кислородную пенку, заваренную на какой-то траве. Здесь же уже работает современная технология и портативный аппарат. А сам коктейль готовят на яблочном соке. Прогулка по настоящему советскому санаторию на КолымеПрогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Вкуснотища! Сейчас такое есть в фитнес-центрах, это уже не экзотика. Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме


источник


