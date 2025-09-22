Прогулка по настоящему советскому санаторию на Колыме

Пишет Александр Чебан: "Самые проворные санатории после распада СССР сделали евроремонт и сменили название на spa&welness resort, некоторые умерли от недостатка бюджетного финансирования, ну а единицы впали в забвение и сохранили тот потрясающий колорит классического советского санатория, куда я ездил в детстве с родителями..
А какие здесь люди! Добрейшие администраторши на входе в корпус или суровые буфетчицы необъятных размеров с эмалированными чайниками с непонятным «кофейным напитком» внутри на завтрак. Это абсолютно уникальный флешбэк в советское детство, такое яркое, солнечное и беззаботное. И если вы тоже родились в СССР и помните вкус кислородной пенки, тогда дальше вам читать обязательно :) По пятницам у меня репортажи из самых интересных отелей, в которых я останавливался, сегодня у меня репортаж из санатория на Колыме. На Крайнем Севере России, среди высоких сопок, в долине реки Талой расположена всероссийская здравница «Санаторий «Талая». За годы существования курорта пролечены сотни тысяч жителей Колымы, Чукотки, Якутии. Та́лая — поселок городского типа в Хасынском районе Магаданской области. Расположен в долине реки Талой, в 276 км от Магадана. Бальнеогрязевой курорт. Климат резко континентальный с суровой зимой (средняя температура января −39 °C) и прохладным летом (средняя температура июля до 20 °C). Если быть точным, то учреждение называется Государственное автономное учреждение здравоохранения «Магаданский областной санаторий «Талая». Здравница рассчитана на 200 мест, располагает тремя спальными корпусами с одно-двухместными номерами, водо- и грязелечебницей, физиотерапевтическим комплексом, зубоврачебным кабинетом, оснащенными современным оборудованием. В момент нашего приезда санаторий был fully-booked, поэтому нам достался «детский» этаж. Хотя детские группы приезжают сюда практически круглый год, обучение организовано на базе школы поселка Талая. Но мы попали аккурат между заездами. Это обычный номер, в котором я остановился с Лешей Наседкиным, в комнате есть умывальник. Туалет и душ на этаже. Жаль, кровати обычные, а не пружинные, там, где попа достает до пола. Не успел помыться до 21:00?! Значит, спи грязным. В душе нет трех полотенец и экологически правильной бумажки с надписью о том, как мы ценим воду и не хотим лишний раз стирать ваше полотенце. В санатории нет вай-фая, зато есть библиотека. Я помню, как в детстве брал книги из списка «чтения на лето» и долго и мучительно читал какую-то одну объемную книгу всю 21-дневную путевку. А телевизор на этаже! Я помню, как в детстве все дети собирались в холле, чтобы посмотреть очередную серию «Утиных историй» и «Чипа и Дейла». Шикарная столовая и диетическое питание по сменам! Наша прекрасная компания: Саша Крылов alkrylov, Леша Наседкин nasedkin, Вася Неверов vasneverov, Дима Балакирев dimabalakirev, Сережа Филинин feelek, Денис и Аня Рыхтиковы anrika, Кирилл Логинов и Таня Магера gerama. Вообще это был, наверное, самый душевный блог-тур у меня в этом году. На завтрак давали гигантские сардельки и кофейный напиток «Колос» с цикорием. Помните такой в 90-х, когда не было еще растворимого «Нескафе»?! Жутко сладкая дрянь на вкус. Будешь кушать кашу — вырастешь большой! (с) Бабушку надо слушать! Фишка курорта — это наличие горячего термального подземного источника. Он расположен в десяти минутах езды вверх от поселка. Температура воды — 95 градусов! Вода минеральная, ее пьют, ей же обогревают поселок и санаторий. Дизельные насосы, которые качают воду из-под земли. Минеральная вода идет в термальный бассейн после охлаждения. Никакого гламура, фигурной плиточки, панорамных окон с видом на сопки, только хардкор! В самом бассейне очень клево было, но слишком вода горячая. Водолечебница. Душ Шарко (левый) и циркулярный (правый). Какая-то модная сауна-бочка. Во втором корпусе номера обновлены. Это скучно. Территория санатория. Дом культуры на территории. К сожалению, он не перенес лихие 90-е, как и многие другие объекты в поселке Талая. Местный Wine&Vodka. Наслаждайся! Фонтанчик летом работает и ежегодно перекрашивается. Несколько обзорных фотографий с коптера Димы Балакирева dimabalakirev и Ани Рыхтиковой anrika. Ну и напоследок самое главное — то, с чем у меня ассоциируется санаторий. Это кислородный коктейль. В моем детстве это были большие автоматы, где можно было набирать в стаканы кислородную пенку, заваренную на какой-то траве. Здесь же уже работает современная технология и портативный аппарат. А сам коктейль готовят на яблочном соке. Вкуснотища! Сейчас такое есть в фитнес-центрах, это уже не экзотика.
