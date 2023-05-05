Как и благодаря кому Дубай превратился из небольшого поселения в пустыне в край роскоши и богатства

Когда-то это было лишь небольшое поселение, побежденное наступающей пустыней, где жители честно и без особенных притязаний трудились, обеспечивая себе пропитание. Но то в прошлом. Сейчас Дубай ориентируется только на богатых гостей, оно и понятно: без них этому богатейшему городу попросту не выжить. Как не выжить и тому приезжему, кто не сможет оказаться тут полезным – своим кошельком или довольно тяжелым трудом.
Прошлое Дубая
Город Дубай – столица одноименного эмирата, расположенного на Аравийском полуострове. Береговая линия тянется почти на 80 километров.
Дубай - город в пустыне
Около девяти тысяч лет назад этот берег Персидского залива был покрыт мангровыми лесами, они поднимались над территорией, затапливаемой морскими приливами. Со временем береговая линия менялась, с одной стороны наступала пустыня, с другой - море. Первое поселение на месте современного Дубая возникло в третьем тысячелетии до нашей эры, здесь устраивали временные жилища кочевники, чьим главным занятием было скотоводство. Позже вели уже сельское хозяйство – выращивали финиковую пальму, а помимо этого, занимались добычей жемчуга, рыболовством.
В «Старом городе» воспроизведена архитектура первой половины прошлого века
Развивалась и торговля – благодаря удачному географическому расположению и выходу к морю.
Этимологически слово «Дубай» связывают с арабским «молодая саранча» - некогда эти насекомые водились в тех краях в большом количестве. Город Дубай был основан в конце XVIII века родом Бани-Яс, пришедшим из Абу-Даби. В следующем столетии эта территория вместе с другими расположенными по побережью государствами оказалась под влиянием Великобритании, и вплоть до середины XX века Соединенное королевство так или иначе определяло политику Дубая: англичанам принадлежала монополия на морские перевозки по Персидскому заливу.
Дубай сейчас - город небоскребов
Несмотря на господство европейцев, коренным жителям Дубая удавалось сохранять самобытность, и пусть в настоящее время невозможно найти в городе старинные здания, все же традиции и культура сохранялись с давних веков, не испытывая на себе особенного влияния англичан. Формально Дубай вышел из подчинения Великобритании в 1892 году.
Одним из главным преимуществ города оставалось его географическое местонахождение, Дубай был крупным морским портом, расположенным неподалеку и от Индии, и от государств Европы. А потому здесь всегда можно было встретить в большом количестве торговцев и коммерсантов. Основным доходом для местных жителей был поиск жемчуга, но в тридцатых годах прошлого века японцы начали производство искусственных жемчужин, а потому этот традиционный вид заработка пришел в упадок.
Дубай в 80-е годы XX века
Как торговля и нефть превратили небольшой город в большой торгово-развлекательный центр
В сороковые годы правитель Дубая шейх Саид ибн Мактум делал ставку на внешнеэкономические отношения, порт Дубая за годы его власти стал крупнейшим на побережье, численность населения увеличилась в несколько раз.
Шейх Саид правил с 1912 по 1958 год
К тому времени в Персидском заливе уже была обнаружена нефть, а в 1966 году ее месторождение было открыто и в Дубае. Началась добыча и переработка черного золота, в город стали стекаться на заработки иностранцы, резко увеличился объем инвестиций. Доходы эмирата, а с ним и местного населения, росли.
Панорама города
Были облегчены условия налогообложения, в Дубай потянулись коммерсанты. Сыграла свою роль и война в Персидском заливе 1990-1991 годов, когда Дубай активно продавал топливо и другие нефтепродукты вооруженным силам других государств. И если еще в девяностые на месте будущей столицы роскоши был малоэтажный и не особенно примечательный город, то дальше экономическое развитие города шло по нарастающей, не останавливаясь ни на день – вплоть до настоящего времени. От нефти благополучие эмирата зависит лишь условно – не в этом стратегическое преимущество Дубая.
Экономика государства продолжала развиваться и после смерти шейха Саида, благодаря тому, что политика правящей семьи оставалась неизменной.
Дубай
Богатство, роскошь, диковинки
Дубай сделал ставку на богачей – и не прогадал. В этом городе тех, кто приехал тратить, принимают как королей, тем же, кто готов вложить свой труд в его процветание, обеспечиваются лишь необходимые для существования условия. Неудачникам в Дубае делать нечего: инфраструктуры в привычном для европейцев понимании здесь нет, при отсутствии собственного автомобиля передвигаться по городу неудобно и слишком жарко - летом температура воздуха составляет около 50 градусов жары; условия для пешеходов и пассажиров общественного транспорта довольно плохие. Разве что недавно открытое метро позволяет почувствовать себя желанным гостем Дубая.
Поезда метро в Дубае работают без машиниста
Тем, кто родился в эмирате, а значит, по умолчанию является обеспеченным человеком, и тем, кто приехал с целью купить как можно больше всего лучшего, предоставляются головокружительные возможности. В Дубае много всего «самого»: самое высокое в мире здание – Бурдж-Халифа, самый большой в мире торгово-развлекательный центр – Дубай-молл, семизвездочный отель Бурдж-эль-Араб. Тут собрано, пожалуй, самое большое количество «чудес», позволяющих тратить деньги комфортно и роскошно.
Вид на Дубай с башни Бурдж-Халифа
Аквариум в Дубае
Тем, кто любит исторические памятники и артефакты, в Дубае, возможно, будет скучновато: это не то, за чем стоит приезжать. Старых зданий в Дубае нет, зато создана очень достоверная имитация рыбацкой деревни прошлого века, где аккуратно и точно воспроизведены внешний облик и атмосфера того времени.
За последние пару десятков лет Дубай пережил головокружительные изменения. Сейчас уже трудно представить себе этот город без его роскошных насыпных островов – «пальм», где дома стоят баснословные деньги, без дорогих яхт, без лучших в мире отелей и ресторанов, без поющего фонтана и световых шоу. Все это нужно Дубаю чтобы привлекать туристов – и помогать им раскошеливаться все больше и больше.
Пальма Джумейра
Эмират Дубай – один из семи входящих в ОАЭ государств, самый большой по численности населения. Здесь живет почти три миллиона человек, из них коренных жителей – примерно одна десятая часть.
Рабочий в Дубае
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