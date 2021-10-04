Игры начала 90-х, или От чего сходили с ума дети эпохи перемен

Один вид этих развлечений вызывал дрожь в коленях у тех, кто не обладал ими.
Технологии добирались до СССР черепашьими шагами, в среднем поздний советский и ранний постсоветский рынок технологий опаздывал на фоне западных стран лет на 20-30. В обзоре ниже – ностальгический хит-парад четырёх самых популярных видеоигр начала 1990-х годов.
1. Видеоигра «BATTLE CITY»
Вот как выглядели первые ТАНЧИКИ советских людей.
Да, это были первые «танчики» советских людей. Данная игра была ультрапопулярна. Максимально интересно было играть в неё вдвоем при помощи двух джойстиков телевизионной игровой приставки – друг против друга. Бои шли нешуточные! Страсти кипели грандиозные! Даже отличники были готовы прогулять урок, если сами они не обладали игровой приставкой, а более счастливые одноклассники звали поиграть в «Батл Сити» во время школьных занятий.
Эта игра функционировала на 8-битной игровой приставке. Таковую можно считать прародителем современной «Play Station». По тем временам её стоимость могла сравниться со средней стоимостью современного персонального компьютера. К слову, люди никогда не боялись смены приставки на очередную (16-, 32-битную) версию: предыдущие версии раскупались при помощи объявлений в местной газете как горячие пирожки, причём за хорошие деньги. Нужно было только поставить цену ниже рыночной, и первый кандидат в покупатели звонил, едва объявление выходило.
2. Портативная видеоигра «ЭЛЕКТРОНИКА»
Ею жаждал обладать каждый ребёнок и многие взрослые.
На коллаже выше ёще возможно, приглядевшись, заметить дату выпуска игры – август 1988 года. Эта игра стоила 23 советских рубля. Для сравнения, за эту сумму можно было купить добротную пару обуви. В данный гаджет также был встроен будильник. Существовало два визуальных решения «Электроники» - с Микки Маусом и с волком из «Ну, погоди!» (многие шутили, что на любой вкус – для патриотов и для «западников»). Гаджет функционировал на двух плоских круглых батарейках «часового» типа максимального диаметра.
ЭЛЕКТРОНИКА была оснащена ещё и будильником.
Смысл игры заключался в том, чтобы при помощи четырёх кнопок (две слева и две справа) осуществлять забор падающих с насестов яиц. Три «урона» означали проигрыш. С каждой последующей минутой игры количество яиц и скорость их падения увеличивались. Максимальный счёт составлял 9999 очков (яиц), после чего счёт обнулялся и игра начиналась сначала (с нуля очков). Да позволит себе похвастаться автор статьи: мне удавалось неоднократно набрать максимум очков в возрасте 6 лет.
На видео ниже – сохранившаяся у семьи автора статьи игра в действии:
3. Тетрис
Он сводил с ума миллионы детей и взрослых.
Портативная игровая консоль «Brick Game», в которую обязательно входила игра «Тетрис» (на фото выше), стала причиной массовой волны опозданий в школу/на работу, тысяч сковородок с подгоревшими блюдами и миллионов кастрюль с убежавшим молоком. Тетрис сводил с ума огромное количество людей, версии гаджета также весьма охотно покупались в состоянии б/у по объявлениям в газете, так как их стоимость на рынке была весьма высока.
К слову сказать, данный тип видеоигры был изначально создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Игра была выпущена 6 июня 1984 года – в это время Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. «Тетрис» представляет собой головоломку, построенную на использовании геометрических фигур. Первоначальная версия игры была написана Пажитновым на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». Коммерческая версия игры – первая из многих последующих – была выпущена американской компанией Spectrum HoloByte в 1987 году. В последующие годы «Тетрис» во множестве различных версий был вмонтирован в великое множество гаджетов, включая всевозможные операционные системы ПК и игровые консоли, а также такие устройства, как графические калькуляторы, мобильные телефоны, медиа-плееры и КПК.
4. Видеоигра «СУПЕРМАРИО»
До сих пор дрожь в коленках вызывает этот скриншот у всех, кто обожал резаться в МАРИО.
Марио был королем видеоперсонажей. Выпускались различные версии «картриджей» для игровых приставок с этой популярной игрой: для 8-, 16-, 32-битных версий. По жанру эта игра относится к квестам. Задача Марио – пройти множество препятствий, чтобы в конце своего пути спасти принцессу из заточения в замке дракона. Пройти игру до конца удавалось только настоящим асам. Также была возможность играть вдвоём, по очереди – второй игрок управлял персонажем по имени Луиджи (он носил зеленый костюм, в то время как Марио был облачен в красно-синий костюм).
У семей тех, чьи дети были настоящими фанатами игровых приставок, однако, весьма часто случались непредвиденные траты. Дело в том, что этот гаджет очень быстро сажал лампы телевизоров старого типа. К примеру, у лампового телевизора мог пропасть один из цветов. А некоторые телевизоры и вовсе гасли навсегда после месячных квестов братьев Марио и Луиджи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии