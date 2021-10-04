Игры начала 90-х, или От чего сходили с ума дети эпохи перемен

Один вид этих развлечений вызывал дрожь в коленях у тех, кто не обладал ими.

1. Видеоигра «BATTLE CITY»

Вот как выглядели первые ТАНЧИКИ советских людей.

2. Портативная видеоигра «ЭЛЕКТРОНИКА»

Ею жаждал обладать каждый ребёнок и многие взрослые.

ЭЛЕКТРОНИКА была оснащена ещё и будильником.

3. Тетрис

Он сводил с ума миллионы детей и взрослых.

4. Видеоигра «СУПЕРМАРИО»

До сих пор дрожь в коленках вызывает этот скриншот у всех, кто обожал резаться в МАРИО.