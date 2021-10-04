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Игры начала 90-х, или От чего сходили с ума дети эпохи перемен


Один вид этих развлечений вызывал дрожь в коленях у тех, кто не обладал ими.

Один вид этих развлечений вызывал дрожь в коленях у тех, кто не обладал ими.


Технологии добирались до СССР черепашьими шагами, в среднем поздний советский и ранний постсоветский рынок технологий опаздывал на фоне западных стран лет на 20-30. В обзоре ниже – ностальгический хит-парад четырёх самых популярных видеоигр начала 1990-х годов.

1. Видеоигра «BATTLE CITY»


Вот как выглядели первые ТАНЧИКИ советских людей.

Вот как выглядели первые ТАНЧИКИ советских людей.

 

Да, это были первые «танчики» советских людей. Данная игра была ультрапопулярна. Максимально интересно было играть в неё вдвоем при помощи двух джойстиков телевизионной игровой приставки – друг против друга. Бои шли нешуточные! Страсти кипели грандиозные! Даже отличники были готовы прогулять урок, если сами они не обладали игровой приставкой, а более счастливые одноклассники звали поиграть в «Батл Сити» во время школьных занятий.

Эта игра функционировала на 8-битной игровой приставке. Таковую можно считать прародителем современной «Play Station». По тем временам её стоимость могла сравниться со средней стоимостью современного персонального компьютера. К слову, люди никогда не боялись смены приставки на очередную (16-, 32-битную) версию: предыдущие версии раскупались при помощи объявлений в местной газете как горячие пирожки, причём за хорошие деньги.
Нужно было только поставить цену ниже рыночной, и первый кандидат в покупатели звонил, едва объявление выходило.

2. Портативная видеоигра «ЭЛЕКТРОНИКА»


Ею жаждал обладать каждый ребёнок и многие взрослые.

Ею жаждал обладать каждый ребёнок и многие взрослые.

 

На коллаже выше ёще возможно, приглядевшись, заметить дату выпуска игры – август 1988 года. Эта игра стоила 23 советских рубля. Для сравнения, за эту сумму можно было купить добротную пару обуви. В данный гаджет также был встроен будильник. Существовало два визуальных решения «Электроники» - с Микки Маусом и с волком из «Ну, погоди!» (многие шутили, что на любой вкус – для патриотов и для «западников»). Гаджет функционировал на двух плоских круглых батарейках «часового» типа максимального диаметра.
ЭЛЕКТРОНИКА была оснащена ещё и будильником.

ЭЛЕКТРОНИКА была оснащена ещё и будильником.

 

Смысл игры заключался в том, чтобы при помощи четырёх кнопок (две слева и две справа) осуществлять забор падающих с насестов яиц. Три «урона» означали проигрыш. С каждой последующей минутой игры количество яиц и скорость их падения увеличивались. Максимальный счёт составлял 9999 очков (яиц), после чего счёт обнулялся и игра начиналась сначала (с нуля очков). Да позволит себе похвастаться автор статьи: мне удавалось неоднократно набрать максимум очков в возрасте 6 лет.

На видео ниже – сохранившаяся у семьи автора статьи игра в действии:

 

3. Тетрис


Он сводил с ума миллионы детей и взрослых.

Он сводил с ума миллионы детей и взрослых.

 

Портативная игровая консоль «Brick Game», в которую обязательно входила игра «Тетрис» (на фото выше), стала причиной массовой волны опозданий в школу/на работу, тысяч сковородок с подгоревшими блюдами и миллионов кастрюль с убежавшим молоком. Тетрис сводил с ума огромное количество людей, версии гаджета также весьма охотно покупались в состоянии б/у по объявлениям в газете, так как их стоимость на рынке была весьма высока.

К слову сказать, данный тип видеоигры был изначально создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Игра была выпущена 6 июня 1984 года – в это время Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. «Тетрис» представляет собой головоломку, построенную на использовании геометрических фигур. Первоначальная версия игры была написана Пажитновым на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». Коммерческая версия игры – первая из многих последующих – была выпущена американской компанией Spectrum HoloByte в 1987 году. В последующие годы «Тетрис» во множестве различных версий был вмонтирован в великое множество гаджетов, включая всевозможные операционные системы ПК и игровые консоли, а также такие устройства, как графические калькуляторы, мобильные телефоны, медиа-плееры и КПК.

4. Видеоигра «СУПЕРМАРИО»


До сих пор дрожь в коленках вызывает этот скриншот у всех, кто обожал резаться в МАРИО.

До сих пор дрожь в коленках вызывает этот скриншот у всех, кто обожал резаться в МАРИО.

 

Марио был королем видеоперсонажей. Выпускались различные версии «картриджей» для игровых приставок с этой популярной игрой: для 8-, 16-, 32-битных версий. По жанру эта игра относится к квестам. Задача Марио – пройти множество препятствий, чтобы в конце своего пути спасти принцессу из заточения в замке дракона. Пройти игру до конца удавалось только настоящим асам. Также была возможность играть вдвоём, по очереди – второй игрок управлял персонажем по имени Луиджи (он носил зеленый костюм, в то время как Марио был облачен в красно-синий костюм).

У семей тех, чьи дети были настоящими фанатами игровых приставок, однако, весьма часто случались непредвиденные траты. Дело в том, что этот гаджет очень быстро сажал лампы телевизоров старого типа. К примеру, у лампового телевизора мог пропасть один из цветов. А некоторые телевизоры и вовсе гасли навсегда после месячных квестов братьев Марио и Луиджи.

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Игры начала 90-х, или От чего сходили с ума дети эпохи перемен

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