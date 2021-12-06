17 элементарных решений повседневных проблем, которые избавят от надоевшей рутины

Зачастую мы делаем всякие мелочи не задумываясь, по привычке: открываем банки и чистим мандарины знакомым с детства способом.
Но нет-нет, да мелькнет мысль: как бы сделать повседневные дела проще и быстрее, да еще не испачкав руки и не сломав ногти.
Такие лайфхаки до гениального просты, и для их воплощения нужны предметы, которые наверняка лежат дома без дела.
1. Разомкнуть кольцо для ключей
Антистеплер разомкнет объятья кольца для ключей.
Антистеплер станет настоящим спасителем для любительниц красивого маникюра – больше никаких сломанных ногтей и поцарапанного лака в попытках добавить новый ключ к связке. К тому же это так просто и быстро.
2. Без усилий открывать упаковки-блистеры
Консервный нож легко разрежет жесткий пластик.
Открыть блистер, не рискуя сломать ножницы – реально, если делать это открывашкой для консервов с лезвием-колесиком. Она справляется с жесткими пластиковыми кромками на удивление хорошо.
3. Чистить фисташки скорлупкой
Фисташки, сдавайтесь!
Не до конца раскрывшиеся фисташки – те еще крепкие орешки. Поберегите пальцы – лучше открыть орех половинкой скорлупки, действуя ей, как рычагом. Как только задача выполнена – под рукой уже новые помощники.
4. Предотвратить расчесы укусов насекомого
Скотч пригодится не только для заклеивания коробок.
Унять зуд поможет кусочек скотча, наклеенный на укус. Он ограничит доступ кислорода и поможет забыть о желании почесать воспаленное место.
5. Извлечь киви ложкой
Очистить киви от кожуры чайной ложкой.
Мякоть спелого киви легко освободить от мохнатой кожуры чайной ложкой, немного срезав верхушку – это сделать гораздо быстрее, чем чистить фрукт ножом.
6. Сверлить чисто
Стикер в нужном месте избавит от уборки.
Нужно просверлить пару отверстий, но держать пылесос под дрелью некому, а убирать пыль не хочется? Достаточно приклеить на стену под предполагаемое отверстие стикер-напоминалку, сложив его так, чтобы образовалась полочка – туда-то и будут сыпаться отходы. Клей на таких листочках, как правило, не оставляет следов на краске и обоях.
7. Почистить мандарины и апельсины, не испачкав ногти
Мандарин очищен быстро и чисто.
Кто не хотел, чтобы мандаринку или апельсин почистили за него? Но есть еще один способ насладиться оранжевыми цитрусами, не испачкав рук. Достаточно срезать кожуру сверху и снизу, потом сделать неглубокий продольный надрез и разорвать кольцо – дольки останутся аккуратно лежать на полоске кожуры. Остается только взять и съесть их.
8. Открывать банку с помощью канцелярской резинкой
Все дело в сцеплении.
Вместо полотенца стоит обернуть неподатливую крышку обыкновенной канцелярской резинкой – она поможет создать хорошее сцепление с руками и быстро добраться до любимых разносолов.
9. Выжимать лимон щипцами
Выжать лимон, не замочив рук.
Если под рукой нет хотя бы чашки-соковыжималки, добыча лимонного сока становится испытанием – большая часть продукта льется на руки, а не в блюдо. Если параллельное отбеливание кожи и укрепление ногтей лимонным соком не входит в ваши планы, попробуйте выжать половинку лимона, зажав ее в кухонных щипцах. Дело сделано, и руки чистые и сухие.
10. Легко снимать наклейки с поверхностей
Можно забыть о раздражающих остатках наклеек.
Каждому знакомо чувство разочарования, когда наклейка уже почти целиком была отклеена, но непокорный уголок испортил все дело, и теперь нужно пускать в ход ногти, а то и нож. Но если сначала обдуть наклейку феном, то клей нагреется, и она удалится без следа. Этот лайфхак до того актуален, что упоминался даже в детских мультфильмах.
11. Закрепить пластырь на пальце, чтоб он не соскальзывал
Два разреза - и пластырь не слетит.
Оборачивать пластырь вокруг самого себя – не лучшая идея: такое кольцо так и норовит сползти с пальца. Хороший прием – разрезать концы пластыря пополам и закрепить их крест-накрест – так он будет удобно и надежно сидеть на пальце.
12. Повесить рубашку без вешалки, не помяв ее
Ищите петельку, и рубашка не помнется.
В отсутствие «плечиков» многие склонны вешать рубашку за воротник, но после этого она будет безнадежно помятой. Стоит проверить, есть ли у нее петелька в месте соединения кокетки со спинкой – если да, лучше воспользоваться ей.
13. Макать печенье в молоко, не замочив пальцы
И печенье съесть, и в молоко не лезть!
Многие любят макать в молоко хрустящее печенье с начинкой, но как сделать это целиком и чисто? Достаточно воткнуть в середину сладкого сэндвича вилку и погрузиться в гастрономическое блаженство.
14. Сбор мусора в машине
Пусть мусор будет только в одном месте.
Чтобы при уборке автомобиля больше не натыкаться на мусорные «клады» вроде использованных салфеток и бумажных платков в отделении на дверце или пакетика с потемневшим яблочным огрызком, используйте контейнер для круп в качестве портативного мусорного ведра.
15. Правильно держать винный бокал
Единственный верный способ держать бокал с вином.
Чтобы вино дольше оставалось приятно прохладным, лучше держать бокал за ножку – именно для этого в винных бокалах она и сделана такой длинной. Кроме того, так на бокале не останутся следы от пальцев, которые могут помешать сделать идеальное фуд-фото для Instagram.
16. Разрезать сразу несколько томатов-черри
Одно движение ножом вместо десятка.
Томаты-черри так хороши в салатах или канапе, но разрезать их в промышленных масштабах – какая-то пытка. Расправиться с ними разом можно, положив их между двух тарелок или пластиковых крышек, надежно зафиксировав и сделав один разрез. Вуаля, бон аппети!
17. Легко очищать подсвечники от воска
Кулинарный спрей пригодится и для подсвечников.
Очищать подставки для свечей от потеков застывшего воска – дело неблагодарное. Но если предварительно сбрызнуть подсвечник антипригарным спреем или маслом, после догорания свечи воск можно будет удалить одним движением руки.
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