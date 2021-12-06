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17 элементарных решений повседневных проблем, которые избавят от надоевшей рутины

17 элементарных решений повседневных проблем, которые избавят от надоевшей рутины

Зачастую мы делаем всякие мелочи не задумываясь, по привычке: открываем банки и чистим мандарины знакомым с детства способом.

Но нет-нет, да мелькнет мысль: как бы сделать повседневные дела проще и быстрее, да еще не испачкав руки и не сломав ногти.

Такие лайфхаки до гениального просты, и для их воплощения нужны предметы, которые наверняка лежат дома без дела.

17 элементарных решений повседневных проблем, которые избавят от надоевшей рутины

1. Разомкнуть кольцо для ключей

Антистеплер разомкнет объятья кольца для ключей. /Фото: img.odometer.com

Антистеплер разомкнет объятья кольца для ключей.

Антистеплер станет настоящим спасителем для любительниц красивого маникюра – больше никаких сломанных ногтей и поцарапанного лака в попытках добавить новый ключ к связке. К тому же это так просто и быстро.

2. Без усилий открывать упаковки-блистеры

Консервный нож легко разрежет жесткий пластик. /Фото: mplast.by

Консервный нож легко разрежет жесткий пластик.

Открыть блистер, не рискуя сломать ножницы – реально, если делать это открывашкой для консервов с лезвием-колесиком. Она справляется с жесткими пластиковыми кромками на удивление хорошо.

3. Чистить фисташки скорлупкой

Фисташки, сдавайтесь! /Фото: hombremoderno.es

Фисташки, сдавайтесь!

Не до конца раскрывшиеся фисташки – те еще крепкие орешки. Поберегите пальцы – лучше открыть орех половинкой скорлупки, действуя ей, как рычагом. Как только задача выполнена – под рукой уже новые помощники.

4. Предотвратить расчесы укусов насекомого

Скотч пригодится не только для заклеивания коробок. /Фото: prweb.com

Скотч пригодится не только для заклеивания коробок.

Унять зуд поможет кусочек скотча, наклеенный на укус. Он ограничит доступ кислорода и поможет забыть о желании почесать воспаленное место.

5. Извлечь киви ложкой

Очистить киви от кожуры чайной ложкой. /Фото: media.musely.com

Очистить киви от кожуры чайной ложкой.

Мякоть спелого киви легко освободить от мохнатой кожуры чайной ложкой, немного срезав верхушку – это сделать гораздо быстрее, чем чистить фрукт ножом.

6. Сверлить чисто

Стикер в нужном месте избавит от уборки. /Фото: itd2.mycdn.me

Стикер в нужном месте избавит от уборки.

Нужно просверлить пару отверстий, но держать пылесос под дрелью некому, а убирать пыль не хочется? Достаточно приклеить на стену под предполагаемое отверстие стикер-напоминалку, сложив его так, чтобы образовалась полочка – туда-то и будут сыпаться отходы. Клей на таких листочках, как правило, не оставляет следов на краске и обоях.

7. Почистить мандарины и апельсины, не испачкав ногти

Мандарин очищен быстро и чисто. /Фото: i.ytimg.com

Мандарин очищен быстро и чисто.

Кто не хотел, чтобы мандаринку или апельсин почистили за него? Но есть еще один способ насладиться оранжевыми цитрусами, не испачкав рук. Достаточно срезать кожуру сверху и снизу, потом сделать неглубокий продольный надрез и разорвать кольцо – дольки останутся аккуратно лежать на полоске кожуры. Остается только взять и съесть их.

8. Открывать банку с помощью канцелярской резинкой

Все дело в сцеплении. /Фото: syl.ru

Все дело в сцеплении.

Вместо полотенца стоит обернуть неподатливую крышку обыкновенной канцелярской резинкой – она поможет создать хорошее сцепление с руками и быстро добраться до любимых разносолов.

9. Выжимать лимон щипцами

Выжать лимон, не замочив рук. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Выжать лимон, не замочив рук.

Если под рукой нет хотя бы чашки-соковыжималки, добыча лимонного сока становится испытанием – большая часть продукта льется на руки, а не в блюдо. Если параллельное отбеливание кожи и укрепление ногтей лимонным соком не входит в ваши планы, попробуйте выжать половинку лимона, зажав ее в кухонных щипцах. Дело сделано, и руки чистые и сухие.

10. Легко снимать наклейки с поверхностей

Можно забыть о раздражающих остатках наклеек. /Фото: foxremont.com

Можно забыть о раздражающих остатках наклеек.

Каждому знакомо чувство разочарования, когда наклейка уже почти целиком была отклеена, но непокорный уголок испортил все дело, и теперь нужно пускать в ход ногти, а то и нож. Но если сначала обдуть наклейку феном, то клей нагреется, и она удалится без следа. Этот лайфхак до того актуален, что упоминался даже в детских мультфильмах.

11. Закрепить пластырь на пальце, чтоб он не соскальзывал

Два разреза - и пластырь не слетит. /Фото: dailymox.com

Два разреза - и пластырь не слетит.

Оборачивать пластырь вокруг самого себя – не лучшая идея: такое кольцо так и норовит сползти с пальца. Хороший прием – разрезать концы пластыря пополам и закрепить их крест-накрест – так он будет удобно и надежно сидеть на пальце.

12. Повесить рубашку без вешалки, не помяв ее

Ищите петельку, и рубашка не помнется. /Фото: timeallnews.com

Ищите петельку, и рубашка не помнется.

В отсутствие «плечиков» многие склонны вешать рубашку за воротник, но после этого она будет безнадежно помятой. Стоит проверить, есть ли у нее петелька в месте соединения кокетки со спинкой – если да, лучше воспользоваться ей.

13. Макать печенье в молоко, не замочив пальцы

И печенье съесть, и в молоко не лезть! /Фото: viralshastra.com

И печенье съесть, и в молоко не лезть!

Многие любят макать в молоко хрустящее печенье с начинкой, но как сделать это целиком и чисто? Достаточно воткнуть в середину сладкого сэндвича вилку и погрузиться в гастрономическое блаженство.

14. Сбор мусора в машине

Пусть мусор будет только в одном месте. /Фото: carsbytes.com

Пусть мусор будет только в одном месте.

Чтобы при уборке автомобиля больше не натыкаться на мусорные «клады» вроде использованных салфеток и бумажных платков в отделении на дверце или пакетика с потемневшим яблочным огрызком, используйте контейнер для круп в качестве портативного мусорного ведра.

15. Правильно держать винный бокал

Единственный верный способ держать бокал с вином. /Фото: makalius.lt

Единственный верный способ держать бокал с вином.

Чтобы вино дольше оставалось приятно прохладным, лучше держать бокал за ножку – именно для этого в винных бокалах она и сделана такой длинной. Кроме того, так на бокале не останутся следы от пальцев, которые могут помешать сделать идеальное фуд-фото для Instagram.

16. Разрезать сразу несколько томатов-черри

Одно движение ножом вместо десятка. /Фото: tipbox.co.il

Одно движение ножом вместо десятка.

Томаты-черри так хороши в салатах или канапе, но разрезать их в промышленных масштабах – какая-то пытка. Расправиться с ними разом можно, положив их между двух тарелок или пластиковых крышек, надежно зафиксировав и сделав один разрез. Вуаля, бон аппети!

17. Легко очищать подсвечники от воска

Кулинарный спрей пригодится и для подсвечников. /Фото: 3.bp.blogspot.com

Кулинарный спрей пригодится и для подсвечников.

Очищать подставки для свечей от потеков застывшего воска – дело неблагодарное. Но если предварительно сбрызнуть подсвечник антипригарным спреем или маслом, после догорания свечи воск можно будет удалить одним движением руки.

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