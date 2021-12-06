17 элементарных решений повседневных проблем, которые избавят от надоевшей рутины

Зачастую мы делаем всякие мелочи не задумываясь, по привычке: открываем банки и чистим мандарины знакомым с детства способом.

Но нет-нет, да мелькнет мысль: как бы сделать повседневные дела проще и быстрее, да еще не испачкав руки и не сломав ногти.

Такие лайфхаки до гениального просты, и для их воплощения нужны предметы, которые наверняка лежат дома без дела.

1. Разомкнуть кольцо для ключей

Антистеплер разомкнет объятья кольца для ключей.

Антистеплер станет настоящим спасителем для любительниц красивого маникюра – больше никаких сломанных ногтей и поцарапанного лака в попытках добавить новый ключ к связке. К тому же это так просто и быстро.

2. Без усилий открывать упаковки-блистеры

Консервный нож легко разрежет жесткий пластик.

Открыть блистер, не рискуя сломать ножницы – реально, если делать это открывашкой для консервов с лезвием-колесиком. Она справляется с жесткими пластиковыми кромками на удивление хорошо.

3. Чистить фисташки скорлупкой

Фисташки, сдавайтесь!

Не до конца раскрывшиеся фисташки – те еще крепкие орешки. Поберегите пальцы – лучше открыть орех половинкой скорлупки, действуя ей, как рычагом. Как только задача выполнена – под рукой уже новые помощники.

4. Предотвратить расчесы укусов насекомого

Скотч пригодится не только для заклеивания коробок.

Унять зуд поможет кусочек скотча, наклеенный на укус. Он ограничит доступ кислорода и поможет забыть о желании почесать воспаленное место.

5. Извлечь киви ложкой

Очистить киви от кожуры чайной ложкой.

Мякоть спелого киви легко освободить от мохнатой кожуры чайной ложкой, немного срезав верхушку – это сделать гораздо быстрее, чем чистить фрукт ножом.

6. Сверлить чисто

Стикер в нужном месте избавит от уборки.

Нужно просверлить пару отверстий, но держать пылесос под дрелью некому, а убирать пыль не хочется? Достаточно приклеить на стену под предполагаемое отверстие стикер-напоминалку, сложив его так, чтобы образовалась полочка – туда-то и будут сыпаться отходы. Клей на таких листочках, как правило, не оставляет следов на краске и обоях.

7. Почистить мандарины и апельсины, не испачкав ногти

Мандарин очищен быстро и чисто.

Кто не хотел, чтобы мандаринку или апельсин почистили за него? Но есть еще один способ насладиться оранжевыми цитрусами, не испачкав рук. Достаточно срезать кожуру сверху и снизу, потом сделать неглубокий продольный надрез и разорвать кольцо – дольки останутся аккуратно лежать на полоске кожуры. Остается только взять и съесть их.

8. Открывать банку с помощью канцелярской резинкой

Все дело в сцеплении.

Вместо полотенца стоит обернуть неподатливую крышку обыкновенной канцелярской резинкой – она поможет создать хорошее сцепление с руками и быстро добраться до любимых разносолов.

9. Выжимать лимон щипцами

Выжать лимон, не замочив рук.

Если под рукой нет хотя бы чашки-соковыжималки, добыча лимонного сока становится испытанием – большая часть продукта льется на руки, а не в блюдо. Если параллельное отбеливание кожи и укрепление ногтей лимонным соком не входит в ваши планы, попробуйте выжать половинку лимона, зажав ее в кухонных щипцах. Дело сделано, и руки чистые и сухие.

10. Легко снимать наклейки с поверхностей

Можно забыть о раздражающих остатках наклеек.

Каждому знакомо чувство разочарования, когда наклейка уже почти целиком была отклеена, но непокорный уголок испортил все дело, и теперь нужно пускать в ход ногти, а то и нож. Но если сначала обдуть наклейку феном, то клей нагреется, и она удалится без следа. Этот лайфхак до того актуален, что упоминался даже в детских мультфильмах.

11. Закрепить пластырь на пальце, чтоб он не соскальзывал

Два разреза - и пластырь не слетит.

Оборачивать пластырь вокруг самого себя – не лучшая идея: такое кольцо так и норовит сползти с пальца. Хороший прием – разрезать концы пластыря пополам и закрепить их крест-накрест – так он будет удобно и надежно сидеть на пальце.

12. Повесить рубашку без вешалки, не помяв ее

Ищите петельку, и рубашка не помнется.

В отсутствие «плечиков» многие склонны вешать рубашку за воротник, но после этого она будет безнадежно помятой. Стоит проверить, есть ли у нее петелька в месте соединения кокетки со спинкой – если да, лучше воспользоваться ей.

13. Макать печенье в молоко, не замочив пальцы

И печенье съесть, и в молоко не лезть!

Многие любят макать в молоко хрустящее печенье с начинкой, но как сделать это целиком и чисто? Достаточно воткнуть в середину сладкого сэндвича вилку и погрузиться в гастрономическое блаженство.

14. Сбор мусора в машине

Пусть мусор будет только в одном месте.

Чтобы при уборке автомобиля больше не натыкаться на мусорные «клады» вроде использованных салфеток и бумажных платков в отделении на дверце или пакетика с потемневшим яблочным огрызком, используйте контейнер для круп в качестве портативного мусорного ведра.

15. Правильно держать винный бокал

Единственный верный способ держать бокал с вином.

Чтобы вино дольше оставалось приятно прохладным, лучше держать бокал за ножку – именно для этого в винных бокалах она и сделана такой длинной. Кроме того, так на бокале не останутся следы от пальцев, которые могут помешать сделать идеальное фуд-фото для Instagram.

16. Разрезать сразу несколько томатов-черри

Одно движение ножом вместо десятка.

Томаты-черри так хороши в салатах или канапе, но разрезать их в промышленных масштабах – какая-то пытка. Расправиться с ними разом можно, положив их между двух тарелок или пластиковых крышек, надежно зафиксировав и сделав один разрез. Вуаля, бон аппети!

17. Легко очищать подсвечники от воска

Кулинарный спрей пригодится и для подсвечников.

Очищать подставки для свечей от потеков застывшего воска – дело неблагодарное. Но если предварительно сбрызнуть подсвечник антипригарным спреем или маслом, после догорания свечи воск можно будет удалить одним движением руки.

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