Как испанский король Альфонс XIII хотел поддержать своего родственника Николая II, и что из этого вы

В сложное для императора Николая II время, когда страна была погружена в события первой русской революции, в 1906 году в воды Финского залива зашёл испанский корабль «Эстрамадура». Его миссией была моральная поддержка русского императора. Такое решение принял родственник и самый искренний друг Николая II – испанский король Альфонс XIII. Он не смог оставаться в стороне, ему хотелось хоть как-нибудь поддержать русского императора. Но вот было ли это решение верным – вопрос очень спорный.
Дружеский акт или личный мотив: Почему «Эстрамадура» отправилась к русским берегам?
Альфонсо XIII – король Испании./Фото: i.pinimg.com
Взаимоотношения двух монархов, Альфонса XIII и Николая II складывались особым образом: они строились на основе взаимного доверия, взаимопонимания и бережного участия. Так во время испано-американского военного конфликта в 1898 г. Россия заявила о своём нейтралитете, то же сделала Испания в 1904 г во время русско-японской войны.
Альфонс XIII и Николай II пытались справиться со сложной ситуацией (каждый в своей стране), сложившейся после поражения в этих военных конфликтах: ослабление внешнеполитического положения страны, кризис власти, экономические сложности. Альфонс XIII как никто другой понимал всю опасность затруднительного момента в России в 1906 году – он пережил подобное немного раньше. Поэтому он принял решение морально поддержать императора Николая II и отправил к русским берегам свой военный корабль «Эстремадура», чтобы «предоставить Его Величеству Царю доказательство особого сердечного почтения».
Сочувствие к судьбе русского императора Альфонс XIII выразит и в 1917 году – с момента ареста Николая II и его семьи он будет предпринимать целый ряд попыток спасти их, обращаясь с ходатайством об освобождении и к Временному правительству, и к большевикам. Он попытается также донести свою идею о спасении царской семьи до английского короля Георга V. Но все эти усилия будут напрасными. А значительно позже Альфонс XIII сам окажется в схожей ситуации во время Апрельской революции 1931 г.: подавляющее большинство избирателей проголосует за республиканцев и социалистов, Испания станет республикой, а император и его семья тайно покинут родину на корабле «Принц Астурийский».
Сердечные взаимоотношения: Альфонс XIII и Николай II
Николай II с супругой Александрой Фёдоровной (четвертая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории) и детьми./Фото: cdn.spbdnevnik.ru
Альфонс XIII был женат на принцессе Виктории Евгении, которая была дочерью Генриха Баттенберга и внучкой Александра Гессенского (родного брата супруги императора Александра II – Марии Александровны), а также внучкой королевы Виктории, как и Александра Фёдоровна – супруга Николая II. Кроме родственных отношений царственные семьи связывала большая взаимная симпатия друг к другу и схожесть судеб. Обе пары женились по большой любви. Обеим принцессам пришлось ради любимого человека перейти в другую веру – Виктория Евгения из англиканства перешла в католичество, Александра Фёдоровна – в православие.
Но дальше следуют трагические совпадения. Во время коронации русского императора происходит страшная давка на Ходынском поле (погибли 1389 человек). А после свадебной церемонии, как только карета молодожёнов – Альфонса XIII и королевы Викториии Евгениии – выехала за ворота церкви, в неё бросили букет цветов. Как оказалось, в нем была спрятана бомба. Супруги не пострадали, но погибли 25 человек, многие были ранены.
Другое печальное совпадение – неизлечимая наследственная болезнь. Потомки королевы Виктории по мужской линии страдали гемофилией. Эта болезнь передалась и наследникам императоров Николая II и Альфонса XIII. Обе семьи испытывали одинаковое чувство тоски и отчаяния, пытались разобраться, что можно сделать, как помочь детям. Между семьями постоянно велась переписка на эту тему. Общее горе сближало их.
Почему испанский маркиз не дождался русского императора
Военная гавань Петергофа (южный берег Финского залива), куда в 1906 году прибыл крейсер «Экстрамадура»./Фото: s50.radikal.ru
Командир «Эстремадуры» дон Хосе де Дуопкас по прибытии в Петербург посетил испанского посла маркиза Айрбе, который представил его главам российского морского министерства и министерства иностранных дел. Вскоре капитан был радушно принят императором Николаем II, который попросил передать королю Испании слова признательности, а также пожелания благополучия и процветания в адрес его семьи и народа страны. Русский император пожелал посетить корабль, прибывший из дружественной страны, и сказал, что о дате и времени капитана уведомят. Когда дата была уже определена, визит отложили на два дня из-за технической необходимости (погрузка угля на судно) и плохих погодных условий.
В день, на который визит был перенесён, капитан вместе с командой корабля в парадном обмундировании ожидали прибытия императора на палубе. К концу дня к ним прибыл адъютант с сообщением, что визит отменяется в связи со сложными политическими обстоятельствами, требующими сугубого внимания императора.
Почему акт поддержки русского императора, задуманный испанским королём, оказался безуспешным и неоправданным
А. П. Извольский – глава МИД Российской империи./Фото: pbs.twimg.com
Прощальный банкет в честь испанских гостей был проведён главой МИД А. П. Извольским. Для испанской стороны ситуация прояснилась спустя некоторое время после возвращения корабля домой. Посол Айрбе сообщил в своей депеше о том, что в Российской империи вышел манифест о роспуске Думы первого созыва. Стало понятным, почему император не смог посетить корабль. Обстановка в российском обществе в тот момент была накалена до предела. Вопрос о парламентаризме в стране стоял остро, и реакция на роспуск Думы была самая болезненная.
Испанский посол выразил своё удовлетворение миссией испанского корабля и добавил, что рад благополучному возвращению его экипажа на родину. Для российских властей и самого императора этот визит был несвоевременным и даже мог осложнить ситуацию. Николай II, безусловно, оценил добрый порыв своего родственника и друга, но в тот момент ему проще было бы, чтобы этого визита не было вообще. Пояснения посла нивелировали некоторое недоумение и недопонимание с испанской стороны по поводу того, что русский император так и не посетил корабль, и дружеские отношения двух императоров остались такими же незамутнёнными и искренними, какими были всегда.
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