Как испанский король Альфонс XIII хотел поддержать своего родственника Николая II, и что из этого вы

Дружеский акт или личный мотив: Почему «Эстрамадура» отправилась к русским берегам?

Альфонсо XIII – король Испании./Фото: i.pinimg.com

Сердечные взаимоотношения: Альфонс XIII и Николай II

Николай II с супругой Александрой Фёдоровной (четвертая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории) и детьми./Фото: cdn.spbdnevnik.ru

Почему испанский маркиз не дождался русского императора

Военная гавань Петергофа (южный берег Финского залива), куда в 1906 году прибыл крейсер «Экстрамадура»./Фото: s50.radikal.ru

Почему акт поддержки русского императора, задуманный испанским королём, оказался безуспешным и неоправданным

А. П. Извольский – глава МИД Российской империи./Фото: pbs.twimg.com