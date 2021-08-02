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Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

Молитвенные «орехи» – яркий образец мастерства голландских умельцев XVI века. Эти резные миниатюры использовались во время молитв и вешались на четки. Владение таким произведением искусства означало не только чрезвычайную набожность человека, но и его высокий социальный статус, т. к. каждый «орех» стоил целое состояние.

Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

До сегодняшнего дня дошло только 135 известных резных миниатюр на религиозные темы. Каждая из них изготовлена из самшита, древесина которого идеально подходит для мелких работ резчиков.

Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

Ученые считают, что молитвенные «орехи» (prayer nuts) были изготовлены в короткий период между 1500 и 1530 гг. в Нидерландах или Фландрии. Аристократы и богачи стремились заполучить для себя подобные резные миниатюры, т. к. они стоили невероятно дорого, тем самым указывая на высокий социальный статус владельцев. Наступившая Реформация повлекла за собой большие перемены в догмах католического христианства. Помимо прочего приветствовалась скромность, поэтому такие аксессуары, как молитвенные «орехи», вышли из моды.

Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

Невероятные изделия на религиозную тематику, датированные XVI веком.

Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

При помощи микрокомпьютерной томографии и 3D-моделирования исследователи выяснили, что резные миниатюры гораздо запутаннее, нежели может показаться на первый взгляд.

Изнутри фигурки настолько плотно прилегают друг к другу, что стыки между ними можно обнаружить только путем использования микроскопа или рентгена. Остается лишь восхищаться умениями мастеров прошлого.

Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

Молитвенный «орех» – резная миниатюра XVI века.

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