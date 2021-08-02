Невероятные резные миниатюры XVI века, некоторые детали которых видны только под микроскопом

Молитвенные «орехи» – яркий образец мастерства голландских умельцев XVI века. Эти резные миниатюры использовались во время молитв и вешались на четки. Владение таким произведением искусства означало не только чрезвычайную набожность человека, но и его высокий социальный статус, т. к. каждый «орех» стоил целое состояние.











До сегодняшнего дня дошло только 135 известных резных миниатюр на религиозные темы. Каждая из них изготовлена из самшита, древесина которого идеально подходит для мелких работ резчиков.







Ученые считают, что молитвенные «орехи» (prayer nuts) были изготовлены в короткий период между 1500 и 1530 гг. в Нидерландах или Фландрии. Аристократы и богачи стремились заполучить для себя подобные резные миниатюры, т. к. они стоили невероятно дорого, тем самым указывая на высокий социальный статус владельцев. Наступившая Реформация повлекла за собой большие перемены в догмах католического христианства. Помимо прочего приветствовалась скромность, поэтому такие аксессуары, как молитвенные «орехи», вышли из моды.







Невероятные изделия на религиозную тематику, датированные XVI веком.







При помощи микрокомпьютерной томографии и 3D-моделирования исследователи выяснили, что резные миниатюры гораздо запутаннее, нежели может показаться на первый взгляд.

Изнутри фигурки настолько плотно прилегают друг к другу, что стыки между ними можно обнаружить только путем использования микроскопа или рентгена. Остается лишь восхищаться умениями мастеров прошлого Молитвенный «орех» – резная миниатюра XVI века . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)