Чем занимается Санта-Клаус в остальное время года

Фотографу из Торонто Мэри Бэт Коэз стало интересно, что же делает Санта в остальное время года. После того как закончилось Рождество и жизнерадостный толстяк выполнил все свои обязанности, в распоряжении Санты есть еще целый год, чтобы заниматься другими вещами.







Вооружившись фотоаппаратом и здоровой дозой любопытства, Мэри Бэт начала свой проект «Санты в межсезонье». В ходе проекта она путешествует, общаясь с людьми, которые надевают красный костюм под Рождество. Большинство героев проекта Мэри живут в штате Флорида. Понятное дело, ведь зачем Санте проводить весь год на Северном полюсе?







Санта Эрни Тэдроу родом из Балтимора, штат Мэриленд. Он переехал в Орландо после смерти матери и начал карьеру в гостиничном бизнесе, где достиг должности директора по продажам и маркетингу. Описывая, чем бы он занимался, будучи настоящим Санта-Клаусом, Эри говорит: «Одну неделю в месяц я бы путешествовал. Утром я бы улетал в Чикаго, вместе с клиентом на лимузине отправлялся бы в ресторан, потом подписывал бы полумиллионные контракты, а вечером улетал бы домой, чтобы успеть к ужину. Я люблю это!» Сейчас Эрни живет в городе Тамарак (штат Флорида) с женой, с которой в браке уже 23 года. Он администратор сообщества кондоминиумов.

67-летний Санта Джон Снайдер, награжденный медалью Пурпурное сердце за участие в войне во Вьетнаме, родился и вырос в нью-йоркском Квинсе. «Когда вернулся из армии, я захотел стать плейбоем на какое-то время, пока не угомонюсь — хотелось некоторое время свободно сеять мой дикий овес, так сказать. Потом я встретил свою будущую жену, влюбился в нее по уши и женился, так что планы пришлось свернуть». Несколько лет Джон был президентом Менза, старейшего и крупнейшего общества людей с высоким IQ в Южной Флориде. Сейчас Джон и его жена живут в городе Кендалл, штат Флорида.77-летний Санта Лэнс Уиллок — бывший продавец из города Пеория, штат Иллинойс. Музыка всегда была его страстью. Он бежал домой с работы по пятницам, приодевался и отправлялся со своей группой развлекаться в популярных заведениях города. «Я встретил свою жену Розмари, когда играл в клубе. Она и не предполагала, что все закончится именно так. Думаю, что она, вероятно, сбежала бы куда-нибудь, если б знала, чем это все для нее обернется». Лэнс и Розмари сейчас живут в интернате для престарелых в городе Стюарт , штат Флорида.Санта Джо — большой и любвеобильный католик из нью-йоркского Бронкса. Несколько лет назад Джо и его жена купили кондоминиум в городе Маргейт, штат Флорида. В 80 домах на территории их поселка живут друзья и родственники Джо из Бронкса. «Мы выросли все вместе и теперь хотим состариться все вместе», — говорит Джо.Санта Грег Генри — столяр в одной из лодочных мастерских в городе Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. «Я делаю большие дорогие игрушки для очень обеспеченных мальчиков и девочек», — рассказал Грег. Его карьера в этой сфере началась с любви к строительству, и опыт Грега составляет уже больше 40 лет. «Единственное, чего я не делал, — это гробы. Мне это просто не очень интересно». Много лет назад, после тяжелого развода, Грег провел два года, работая стриптизером. «Моим сценическим псевдонимом был Гриззли Грег, потому что у меня была борода и я был довольно волосатым. В то время я понял , что действительно сложно снимать с себя одежду, когда стоишь».Санта Рой — офицер полиции в отставке, который был назван одним из 10 лучших офицеров правоохранительных органов во Флориде в 1984 году. Сейчас он управляет своим детективным агентством, имея больше 40 лет опыта работы в органах правопорядка. В свободное время Рой играет на банджо со своим сыном и поет в группе. Также он собирает старые флаги, политические сувениры и японские мечи Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)