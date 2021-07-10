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Подставка для телефона в технике модульного оригами

Подставка для телефона в технике модульного оригами

Здравствуйте. Сегодня у меня МК по созданию подставки для телефона. Подставка делается из модулей–элементов. Для прочности используем клей ПВА. 

Первый и второй ряды делаем из 20 модулей.
Первый – красные элементы.
Второй – желтые элементы.

Подставка для телефона в технике модульного оригами
Подставка для телефона в технике модульного оригами


В третьем ряду соединяем: 1 желтый элемент и 19 красных элементов.

Подставка для телефона в технике модульного оригами


Переворачиваем заготовку и придаем форму чаши. Передняя сторона подставки — где находится желтый модуль.
Четвертый ряд также состоит из 20 элементов (2 желтых и 18 белых). Желтые элементы надеваем, захватывая уголок желтого и красного элемента из предыдущего ряда.
В следующем ряду два центральных (желтых) уголка оставляем свободными, по обеим сторонам от них надеваем по 1 желтому элементу, остальные красные.
В центральной части шестого ряда необходимо оставить свободными два желтых уголка от предыдущего ряда и надеть 2 желтых модуля (с каждой стороны по 1 модулю), остальные красные.
В центральной части седьмого ряда необходимо оставить свободными два желтых уголка элемента от предыдущего ряда и надеть 2 желтых элемента (с каждой стороны по элементу), затем 7 красных с одной стороны и 7 красных с другой стороны и один желтый.

Подставка для телефона в технике модульного оригами


Все последующие ряды сдвигаем на один уголок желтый и на один красный с одной стороны и так же с другой набираем (сзади).

Также сдвигаем и спереди. Между желтыми модулями надеваем красные.

Подставка для телефона в технике модульного оригами


Делаем по этой схеме 6 рядов.

Подставка для телефона в технике модульного оригами

 

Подставка для телефона в технике модульного оригами
Подставка для телефона в технике модульного оригами


В последнем ряду набирается последний желтый модуль с одной стороны. И вторая сторона подставки получается симметричной!

Подставка для телефона в технике модульного оригами


Подставка для нашего телефона готова.

Подставка для телефона в технике модульного оригами



Примечание: если телефон широкий, тогда за основу нужно брать большее количество модулей (четное количество).
Для подставки используются модули двух любых цветов «на ваш вкус».

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