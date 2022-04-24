10 самых любопытных «теорий заговора» о Сатурне, которые вызывают научные споры и сегодня

Огромный, таинственный, величавый...
Сатурн, знаменитый своими величественными кольцами, - это шестая планета от Солнца и самая удаленная планета, которую можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Если не считать Марс, то Сатурн является планетой, с которой связаны самые странные и самые причудливые теории заговора. Они часто переплетаются с давно забытыми древними знаниями и недавно открытыми явлениями природы, и это не удивительно, поскольку Сатурн занимал крайне важное место во многих древних культах. Несмотря на то, что в нашу эпоху все большее число космических зондов проходит рядом с этой огромной планеты, тайн, связанных с ней, отнюдь не становится меньше.
1. Гигантский шестиугольник
Гигантский шестиугольник Сатурна.
Когда «Вояджер» пролетел над Сатурном в 1980-х годах, он обнаружил причудливое образование в форме шестиугольника в полярной области планеты. Эта структура поражала своими размерами, а также тем, что казалась рукотворной из-за ее идеально точных пропорций. Тем не менее, о странном фото забыли его на почти на два десятилетия, пока зонд «Кассини» не пролетел мимо планеты летом 2004 года. На этот раз снимки были более четкими и более качественными.
Тем не менее, они не предлагали ни малейших реальных объяснений относительно того, что такое «Мега-шестиугольник». Некоторые люди настаивают на том, что подобная структура является доказательством разумной деятельности (скорее всего, в очень далеком прошлом). Теории есть разные: от устройства слежения до космической заправочной станции (ведь на Сатурне просто невероятное количество водорода и гелия-3, которые могут использоваться для космических путешествий).
2. Естественные радиоволны
Естественные радиоволны Сатурна.
Когда NASA (с помощью зонда «Кассини») записало радиоволны, которые не слышны человеческому уху, ученые агентства вскоре поняли, что звуки исходят изнутри атмосферы Сатурна - по существу от самой планеты. NASA преобразовывало эти звуки в слышимый для людей диапазон и опубликовало их в Интернете. Агентство утверждало, что радиоволны имеют естественное происхождение, хотя точная причина их возникновения неизвестна.
Тем не менее, эксперт по цифровому аудио Йост Ван Дайк попробовал поэкспериментировать с этой записью, изменив частоту волны. Прослушав запись снова, он заявил, что выявил определенные шаблоны в радиоволнах. Другими словами, эти волны были не естественного происхождения, а кто-то создавал их с определенной целью.
3. «Призрак солнца»
Сатурн был Солнцем.
Создается такое впечатление, что во многих древних писаниях к Сатурну относятся, как к солнцу. Например, древние вавилонские тексты описывают Сатурн как «призрак солнца». Майя утверждали, что Солнце, которое все видят сегодня, не было не тем же самым Солнцем, что и когда-то. В книге «Сатурн, древний бог Солнца» автор Дэвид Тэлботт отмечает очевидную путаницу между Сатурном и Солнцем в древние времена, а также то, что это, возможно, на самом деле не было путаницей.
Тэлботт утверждает, что есть многочисленные записи на протяжении всей истории, свидетельствующие о том, что Сатурн специально называли «более лучшим солнцем», «первобытным солнцем», «центральным солнцем» и т.д. Согласно некоторым теориям заговора, Сатурн тесно связан с элитарными тайными обществами, которые якобы поклоняются Солнцу или Богу Солнца.
4. Теория двойных звезд
Теория двойных звезд Иммануила Великовского.
Когда Иммануил Великовский выпустил книгу «Миры в столкновении» в 1950 году, он буквально взбесил многих ученых своими теориями и альтернативной мировой историей. Его работа отвергали почти повсеместно. Но десятилетия спустя многие из теорий, Великовского, хотя бы частично, оказались верными. Хорошим примером того являются его предсказания о том, что Венера на самом деле горячая. За это он был высмеян в свое время, но спустя время его теория подтвердилась.
Также Великовский заявил, что внешние планеты, такие как Сатурн и Юпитер, обладают способностью вырабатывать собственное тепло, а не полагаться на тепло от Солнца. Хотя это было доказано, продолжение теории ученого еще более интересное. Великовский верил в то, что Сатурн когда-то был звездой, и более того, утверждал, что Юпитер и Сатурн были частью системы с двумя звездами. Из-за явно выдающегося положения Сатурна в древнем мире Великовский считал, что Сатурн ранее находился ближе к Земле и был намного больше, чем Юпитер.
5. Великий потоп
Сатурн и Великий потоп.
До сих пор идут бурные дискуссии, действительно ли был библейский потоп. По мнению Великовского, он не только на самом деле произошел, но и виновниками его были Сатурн и его гигантский космический сосед, Юпитер. В вышеупомянутой книге «Миры в столкновении» Великовский утверждал, что Сатурн и Юпитер находились очень близко друг к другу, а их орбитальные пути сильно отличались от нынешних.
Далее он предположил, что когда настолько крупные космические тела, как Юпитер и Сатурн, приближались друг к другу, это вызывало сильные возмущения и огромные приливные эффекты в атмосферах друг друга. В качестве двойной звезды они якобы могли взаимодействовать до такой степени, что это привело к настоящему звездному взрыву. Великовский предположил, что это событие и развело планеты по их нынешним орбитам и создало цепочку событий, которые привели к массовому потопу на Земле.
6. Нибиру
«Планета X».
В последние 10-20 лет часто встречаются утверждения, что некая тайная планета, которую иногда называют «Планета X», вот-вот может появиться в небе Земли в виде «крылатой звезды». Есть предположения, что пресловутая Нибиру может быть на самом деле более известна всем как Сатурн.
В своей серии книг «Хроники Земли» Захария Ситчин утверждает, что подобные «крылья» были вызвано облаками оксидов, попавшими в атмосферу планеты. А может быть это на самом деле кольца Сатурна… ведь люди могли разглядеть в них что угодно, если эта планета была раньше ближе к Земле.
7. Интенсивная электрическая активность
Интенсивная электрическая активность в кольцах Сатурна.
Когда «Вояджер-2» пролетал над одним из главных колец Сатурн, он начал принимать постоянный сигнал, который был похож на пульсирующие всплески энергии. В ходе дальнейших исследований этот сигнал был описан как «потрескивающие молниеносные разряды электричества». По словам д-ра Джозефа Ромига, члена астрономической команды «Вояджер», эти всплески были в 10 000 раз сильнее, чем молнии на Земле.
Энергия в каждом всплеске составляла от 100 до 1000 мегаватт, что в три раза больше, чем может вырабатывать обычная электростанция. Хотя для странного явления не было объяснений, Ромиг утверждал, что электрические заряды могут быть связаны с «взаимодействием с окружающими пылевыми частицами». Позднее, в 2016 году была выдвинута другая, более нестандартная теория, но электрическая активность продолжает оставаться загадкой.
8. Радиовещательная система
Радиовещательная система «Сатурн».
Исследователь и автор Дэвид Ике заявил, что Сатурн на самом деле представляет собой огромную систему вещания, которая посылает электрические волны на Землю и создает «матрицу», в которой живут все люди. Наша Луна работает как проектор, усиливает эти сигналы, а затем передает их в атмосферу Земли.
Как несложно себе представить, основные ученые и астрономы полностью отвергли утверждения Ике. Также согласно теории этого исследователя, «элита» здесь, на Земле, знает о важности планеты с кольцами, а также об ее истинной истории.
9. Символы Сатурна
Символы Сатурна на Земле.
Независимо от того, совпадение это или нет, несколько логотипов известных корпораций по всему миру, которые принадлежат так называемым элитарным семьям, похожи на верхушку шляпы на планете с кольцами. Например, у «e» на логотипе Internet Explorer есть кольцо вокруг него, похожее на кольцо Сатурна. Точно такая же ситуация с логотипами Boeing и Toyota.
Даже логотип Nike (а именно, его часть по названию «свуш») выглядит как часть кольца Сатурна. Еще одним примером может быть Axis Media Group, логотип которой содержит сферу с двумя «кольцами» вокруг нее. И даже обмен обручальными кольцами некоторые считают данью Сатурну.
10. Заговор черного куба
Заговор черного куба и ссылки на оккультизм.
По мнению некоторых теоретиков заговора, Сатурн связан с оккультными ритуалами и убеждениями. Даже имена Сатаны и Сатурна, как утверждают они, практически одинаковы. В древние времена божество Эль также зачастую представляли символом Сатурна, а также о нем упоминали как о Сатурне. Это привело к развитию теории почитания «черного куба», который, как говорят, является еще одним символом Сатурна / Сатаны / Эль или всего этого вместе.
Теория предполагает, что данная система знаний и убеждений передавалась на протяжении веков в рамках секретного общества, того же самого, которое контролирует религию, бизнес и политику в современном мире. Теоретики заговора утверждают, что это объясняет, почему символ черного куба можно найти почти во всех зданиях, принадлежащих элите мира. Возвращаясь к «Мега-шестиугольнику», о котором упоминалось раньше, теория говорит, что черный куб также является представлением этой космической аномалии.
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