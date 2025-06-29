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В мире животных

Подборка фотографий животных, сделанных за последний месяц в зоопарках и заповедниках мира.

В мире животных

Африканские львы в зоопарке в Олене, Бельгия, 2 сентября.

В мире животных

Детёныш ската размером с ладонь в аквариуме «AquaDom & Sea Life» в Берлине, Германия.

В мире животных

Тигрёнок шести недель от роду по имени Кай играет с 16-летней тигрицей Ситой в тематическом парке «Dreamworld» в городе Голд-Кост, Австралия, 7 сентября.

Кай – первый тигрёнок, родившийся в тематическом парке за последние семь лет.

В мире животных

Паутина, усыпанная капельками росы, близ Дебрецена, Германия, 2 сентября.

В мире животных

Тюлени ждут кормёжки в заповеднике в Нордене, Германия, 11 сентября.

В мире животных

Пастух гонит отару овец недалеко от Памплоны на севере Испании, 16 сентября.

В мире животных

Пчела собирает пыльцу на подсолнухе в Дрездене, Германия, 18 сентября.

В мире животных

Маготы в зоопарке, который, возможно, вскоре будет закрыт, в Бург-Штаргарде, Германия, 8 сентября.

В мире животных

Американская шилоклювка в национальном заповеднике Боудин недалеко от Молты, штат Монтана, США. В заповеднике насчитывается более 260 птиц этого вида.

В мире животных

Олень в лесу недалеко от населённого пункта Доброволя к юго-западу от Минска, Беларусь, 20 сентября.

В мире животных

Детёныш малой панды после утреннего кормления в исследовательском институте Smithsonian Conservation Biology Institute в городе Фронт Роял, штат Виргиния, 3 августа.

В мире животных

Рыба в бухте у берегов Портофино, Италия, 8 сентября. Численность популяции морских животных, птиц, рептилий и рыб за последние четыре десятилетия сократилась примерно вдвое. В новом отчёте Всемирного фонда дикой природы говорится, что в результате чрезмерного вылова, загрязнения окружающей среды и изменения климата объёмы добываемой рыбы значительно сократились между 1970 и 2010 годами.


В мире животных

Дикие слоны пасутся на окраине Гувахати, Индия, 15 сентября. Вследствие сокращения площади мест обитания в результате роста населения и вырубки лесов, участились случаи появления диких животных на улицах городов.

В мире животных

Розовые фламинго кормятся в водах в Карноне на юге Франции, 31 августа.

В мире животных

Бурый медведь в зоопарке в Олене, Бельгия, 2 сентября.

В мире животных

Коровья антилопа в заповеднике Масаи-Мара, 3 сентября.

В мире животных

Белянка на цветке в Нью-Дели, Индия, 8 сентября.

В мире животных

Баклан сидит на дереве, увешанном гнёздами ткачиков, у озера Ихема в национальном парке Акажера в Руанде.

В мире животных

Детёныш гориллы и его мать в зоопарке в Ганновере, Германия, 7 сентября. Детёныш появился на свет 4 сентября, и его вес на момент рождения составлял около 2 килограммов.

В мире животных

Самец гамадрила (Papio Hamadryas) в Зоологическом центре Сафари в Рамат-Гане недалеко от Тель-Авива, Израиль, 9 сентября.

В мире животных

Детёныши большой панды в центре разведения в городе Яань в провинции Сычуань, Китай, 21 августа. Все 10 детёнышей, родившихся в центре в этом году в возрасте от одной недели до двух месяцев, впервые были показаны посетителям.

В мире животных

Белка с грецким орехом на дереве в Гамбурге, Германия, 11 сентября.

В мире животных

Большая голубая цапля над заросшим кувшинками прудом в Роксбери, штат Мэн, США.

В мире животных

Морская черепаха на пляже в Куте, Бали, Индонезия, 17 сентября. Морская полиция Бали выпустила в море 40 морских черепах, изъятых у браконьеров.

В мире животных

Овец перевозят на пастбища в долинах после летнего сезона выпаса в Альпах в кантоне Граубюнден, Швейцария, 17 сентября.

В мире животных

Лягушка в пруду в саду Houghton Garden в Ньютоне, штат Массачусетс, США.

В мире животных

Кенгуру у дороги на горе Маседон недалеко от Мельбурна, Австралия, 20 сентября.

В мире животных

Муха на травинке, усеянной капельками росы, недалеко от Бургдорфа, Германия, 14 сентября.

В мире животных

Кормление комодских варанов в зоопарке в городе Сурабая, Восточная Ява, Индонезия. В природном заповеднике на острове Комодо живут около 2700 особей. Длина тела комодских варанов, которые питаются буйволами, оленями и кабанами, может достигать 3 метра, а вес – более 150 килограммов.

В мире животных

Птенцы виргинского филина греются в гнезде в парке в городе Бенд, штат Орегон, США.

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всемирный фонд дикой природы
smithsonian conservation biology institute, исследовательский институт
фронт роял, штат виргиния
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