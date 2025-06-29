В мире животных

Подборка фотографий животных, сделанных за последний месяц в зоопарках и заповедниках мира.







Африканские львы в зоопарке в Олене, Бельгия, 2 сентября.







Детёныш ската размером с ладонь в аквариуме «AquaDom & Sea Life» в Берлине, Германия.







Тигрёнок шести недель от роду по имени Кай играет с 16-летней тигрицей Ситой в тематическом парке «Dreamworld» в городе Голд-Кост, Австралия, 7 сентября.

Кай – первый тигрёнок, родившийся в тематическом парке за последние семь лет.Паутина, усыпанная капельками росы, близ Дебрецена, Германия, 2 сентября.Тюлени ждут кормёжки в заповеднике в Нордене, Германия, 11 сентября.Пастух гонит отару овец недалеко от Памплоны на севере Испании, 16 сентября.Пчела собирает пыльцу на подсолнухе в Дрездене , Германия, 18 сентября.Маготы в зоопарке, который, возможно, вскоре будет закрыт, в Бург-Штаргарде, Германия, 8 сентября.Американская шилоклювка в национальном заповеднике Боудин недалеко от Молты, штат Монтана, США . В заповеднике насчитывается более 260 птиц этого вида.Олень в лесу недалеко от населённого пункта Доброволя к юго-западу от Минска, Беларусь, 20 сентября.Детёныш малой панды после утреннего кормления в исследовательском институте Smithsonian Conservation Biology Institute в городе Фронт Роял, штат Виргиния, 3 августа.Рыба в бухте у берегов Портофино, Италия, 8 сентября. Численность популяции морских животных, птиц, рептилий и рыб за последние четыре десятилетия сократилась примерно вдвое. В новом отчёте Всемирного фонда дикой природы говорится, что в результате чрезмерного вылова, загрязнения окружающей среды и изменения климата объёмы добываемой рыбы значительно сократились между 1970 и 2010 годами.Дикие слоны пасутся на окраине Гувахати, Индия, 15 сентября. Вследствие сокращения площади мест обитания в результате роста населения и вырубки лесов, участились случаи появления диких животных на улицах городов.Розовые фламинго кормятся в водах в Карноне на юге Франции, 31 августа.Бурый медведь в зоопарке в Олене, Бельгия, 2 сентября.Коровья антилопа в заповеднике Масаи-Мара, 3 сентября Белянка на цветке в Нью-Дели, Индия, 8 сентября.Баклан сидит на дереве, увешанном гнёздами ткачиков, у озера Ихема в национальном парке Акажера в Руанде.Детёныш гориллы и его мать в зоопарке в Ганновере, Германия, 7 сентября. Детёныш появился на свет 4 сентября, и его вес на момент рождения составлял около 2 килограммов.Самец гамадрила (Papio Hamadryas) в Зоологическом центре Сафари в Рамат-Гане недалеко от Тель-Авива, Израиль, 9 сентября.Детёныши большой панды в центре разведения в городе Яань в провинции Сычуань, Китай, 21 августа. Все 10 детёнышей, родившихся в центре в этом году в возрасте от одной недели до двух месяцев, впервые были показаны посетителям.Белка с грецким орехом на дереве в Гамбурге, Германия, 11 сентября.Большая голубая цапля над заросшим кувшинками прудом в Роксбери, штат Мэн, США.Морская черепаха на пляже в Куте, Бали, Индонезия, 17 сентября. Морская полиция Бали выпустила в море 40 морских черепах, изъятых у браконьеров.Овец перевозят на пастбища в долинах после летнего сезона выпаса в Альпах в кантоне Граубюнден, Швейцария, 17 сентября.Лягушка в пруду в саду Houghton Garden в Ньютоне, штат Массачусетс, США.Кенгуру у дороги на горе Маседон недалеко от Мельбурна, Австралия, 20 сентября.Муха на травинке, усеянной капельками росы, недалеко от Бургдорфа, Германия, 14 сентября.Кормление комодских варанов в зоопарке в городе Сурабая, Восточная Ява, Индонезия. В природном заповеднике на острове Комодо живут около 2700 особей. Длина тела комодских варанов, которые питаются буйволами, оленями и кабанами, может достигать 3 метра, а вес – более 150 килограммов.Птенцы виргинского филина греются в гнезде в парке в городе Бенд, штат Орегон, США.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)