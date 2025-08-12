С нами не соску...
10 зданий, снос которых прошел не так гладко, как планировалось

Ежегодно демонтажу подвергаются тысячи жилых зданий и сооружений во всем мире. При этом часто применяют так называемый метод контролируемого подрыва, при котором строение сносится в один этап при помощи взрывчатки. Главной особенностью этого типа сноса является то, что постройка после взрыва рушится внутрь себя, что позволяет уничтожить практически любое строение даже в условиях тесной городской застройки.

Если вы когда-нибудь наблюдали снос зданий с помощью этого метода, вы наверняка остались под впечатлением от того, насколько простым кажется этот процесс. В реальности все намного сложнее, и искусство слома почти такое же трудное, как и искусство возведения зданий.

Мы подготовили 10 «контролируемых» взрывов, ошибки в ходе которых в одних случаях привели к комичным, а в других к трагичным результатам. К счастью, никто не пострадал во время этих событий.

Philips tower, Нидерланды




Когда специалисты по подрывным работам принялись за здание, в прошлом принадлежащее Philips (город Эйндховен, Нидерланды), заряда, который они заложили, оказалось недостаточно. В результате после взрыва уцелела шахта лифта, которая продолжала бросать вызов горе-подрывникам, пока снести ее не приехал бульдозер.

Башенное хранилище, Австралия




Это древнее башенное хранилище, находившееся в Рэдбанке, Австралия, отказалось сдаваться без боя. 115 кг взрывчатки только подкосили здание, после чего оно изображало Пизанскую башню еще около 40 минут, по истечению которых экскаваторам удалось ослабить опору и довершить начатое.

16-этажка, Россия




Особенно отличились подрывники, занимавшиеся этой незаконным недостроенным жилым зданием в Севастополе. Когда специалистам не удалось снести 16-этажку с первого раза, они сослались на то, что заложить побольше взрывчатки им помешали находившиеся вокруг жилые дома. В конечном счете, здание удалось снести только с третьей попытки.

Силосная башня, США




Мы бы не хотели оказаться рядом с этой башней, пока ее демонтируют таким оригинальным способом.

Комбикормовый завод, США




Когда подрывники попытались снести эту башню для комбикорма в городке Су-Фолс, что в Южной Дакоте, здание просто провалилось в подвал. Оно простояло там с победным видом еще две недели, в то время как рабочая бригада разбирала его на части с помощью более традиционных средств.

Провалившийся снос здания, Россия




Подробной информации об этом видео собрать не удалось, но слышно, что девушка за кадром считает все происходящее крайне забавным. И она права.

Старое хранилище, Турция




Этот «контролируемый» снос чуть не обернулся катастрофой, когда старое хранилище муки во время падения решило сделать сальто в опасной близости от жилых построек. К счастью, оно вовремя остановилось, и никто не пострадал.

Снос ветхого здания, Китай




Когда пришло время снести эту постройку в Лючжоу, чтобы освободить место для жилых зданий, специалисты по подрывным работам разработали следующий план: взрывом разделить постройку на две части, которые потом должны были упасть на землю. С одной половиной план сработал прекрасно, в то время как вторая упрямо продолжила стоять на своем месте. Позже ее разобрали по старинке – кранами и бульдозерами.

Электростанция Mad River, США




При подготовке к сносу башни в Огайо, специалисты просто забыли разрезать арматуру в ее основании. При взрыве падение произошло не в том направлении, которого от него ждали, и башня разорвала линию электропередачи. Тысячи людей остались без электричества, и позже владельцы электростанции подали иск на подрывную команду за халатность.

«Контролируемый» снос ТЭЦ, Канада




Башни на этой тепловой электростанции в Нью-Брансуике просто не удостоили внимания все эти взрывы у их подножия. И продолжили стоять как ни в чем не бывало.

