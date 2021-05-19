Как сделать сад неповторимым

Дачники, жители частных домов и владельцы особняков любят украшать сад. Участок выглядит более благоустроенным: получается отличная фотозона и уютное место для отдыха на свежем воздухе.



1. Паровоз

2. Сундук

3. Мельница

4. Телега

5. Бидон, горшок или кувшин

6. Зонтик

7. Влюбленная пара

8. Колодец

9. Корзина

10. Щебень

Зеленые кусты здесь подстрижены в форме паровоза, цветочная клумба повторяет форму ландшафтного дизайна. Смотрится оригинально. На самом деле идею легко воплотить. Цветник выполнен из обычных деревянных ящиков, окрашенных в белый цвет.Это яркий пример того, что старые вещи не стоит выкидывать. Сундук покрасили и залакировали, поэтому даже после дождя не испортится внешний вид. Он наполняет сад уникальной атмосферой, ведь вместо сокровищ вырастают цветы.Эта конструкция гармонично впишется в любой сад. Мельница из дерева не только украшает двор, но и выступает в роли необычного цветника. При желании эту красоту можно сделать самостоятельно из ненужных ящиков.В XXI веке телеги все чаще используются в качестве декораций, а не по назначению. В этом случае она украшает пруд и добавляет зоне отдыха мечтательность. Гости придут в восторг от Вашей креативности и изобретательности.Старые вещи отягощают быт, но зато украшают сад. Вы только посмотрите на картинку, выглядит просто изумительно.Это тот случай, когда вторая жизнь старых предметов оказалась ярче и интереснее.Это модный декоративный элемент. Самое главное в этом деле ‒ надежно зафиксировать клумбу в виде зонтика. В противном случае ветер ее с легкостью разрушит.Символ любви и поддержки выполнен из обычных железных бочек. Они не занимают много места, но добавляет изюминку саду. Если добавить зонтики, можно защитить цветы от палящего солнца.Декоративный колодец создают атмосферу уюта. Деревянная конструкция не нуждается в дополнительной защите, но обладает высоким уровнем прочности. Это экологически чистое украшение.Покрашенная галька создает интересный эффект, который сохранится в течение многих лет. Необычная клумба подойдет для неприхотливых растений. Красота камней особенно заметна во время дождей.Отделка клумбы щебнем добавляет аккуратности участку. Неудивительно, что она находится на пике моды. Технологию покраски может освоить каждый. Цветы в этом месте хорошо приживаются.Украсить сад можно своими руками, и это не займет много времени и средств. Можно использовать подручные вещи и задействовать ненужные предметы.