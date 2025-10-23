Зачем морским рыбам на носу нужна пила, что они ей делают

Еще с детства многие должны помнить таких странных морских обитателей, как рыбы с пилой на носу. Выглядят данные существа откровенно странно. При этом совершенно очевидно, что эволюция ничем не наделяет просто так. Отсюда возникает вопрос: зачем рыбам нужна та самая пила? Правильный ответ на данный вопрос в действительности не настолько очевиден, как может показаться на первый взгляд.
Акулы с пилой живут уже миллионы лет. /Фото: petzona.tumblr.com.
На самом деле пилы на носу встречаются у двух отдельных семейств морских обитателей. Первое — это пилоносые акулы. Очень древние морские обитатели, которые появились на земле 140 млн лет назад и сегодня встречаются в самых разных уголках мирового океана. Такие акулы не очень большие. Самые крупные особи вырастают до 1.7 метров в длину. Питаются они главным образом моллюсками, мелкой рыбкой и ракообразными.
Такие носы нужны для охоты. /Фото: optics4birding.com.
Второе семейство – это пилорылые скаты (именно так они и называются). Данное семейство морских обитателей почти на 80 млн лет моложе упомянутых выше акул. Скаты заметно крупнее, плавают не так глубоко, как акулы и обитают главным образом в теплых тропических водах. Размеры этих рыб могут колебаться от 1.4 до 7 метров. Также, как и у пилоносых акул, у скатов имеется здоровенный костяной нос-пила - рострум.
Нос позволяется ориентироваться в мутной воде. /Фото: stena.ee.
И у скатов, и у акул рострум на носу нужен для двух целей. Первая достаточно проста и очевидна – это охота. При помощи носа-пилы акулы и скаты дубасят свою добычу. Этот же нос рыбы охотно пускают в дело для защиты себя от более крупных или излишне назойливых хищников.кажущейся брутальности назначение у них отнюдь не очевидное.
Увы этих рыб активно истребляют. /Фото: otlibrary.com.
Дело в том, что помимо «боевой» функции, нос акул и скатов также является электромагнитным локатором. По сути рыбы являются живыми радарами. Их тело вырабатывает электрический заряд, который распространяется в воде вокруг при помощи носа. Те самые зубья на носу-пиле как раз и нужны для лучшего распространения электрических волн, при помощи которых подводные охотники могут находить свою добычу в абсолютной темноте, а также в очень мутной воде.
