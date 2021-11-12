Как фильтр для кофеварки способен спасти обувь,промокшую во время дождя: хитрость от опытной хозяйки

Как в быту использовать фильтры для кофе.

Фильтр-пакетики не только для свежезаваренного кофе.

1. Кофейные фильтры не только для кофе

Пакетики можно использовать для разогрева еды в микроволновке.

2. Фильтры для полировки

Фильтры для полировки изделий из хрусталя и стекла.

3. Фильтр-пакеты для фарфоровой посуды

Пакетики уберегут фарфоровые тарелки от царапин.

4. Фильтры для кофе и мокрая обувь

Применение фильтров для сушки обуви.

Фильтр для кофеварки можно использовать для ухода за обувью.