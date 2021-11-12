Как фильтр для кофеварки способен спасти обувь,промокшую во время дождя: хитрость от опытной хозяйки

Как в быту использовать фильтры для кофе.
Фильтры для кофе найдутся практически в каждой семье, где в почете этот бодрящий напиток. Чаще всего используют их только по назначению - для заваривания порции ароматного напитка. Но опытные хозяйки знают, что подобные фильтры могут быть полезны и для решения других бытовых проблем. Например, высушить промокшую обувь с их помощью проще простого. В преддверии дождливого сезона этот и другие советы обязательно вам пригодятся!
Фильтр-пакетики не только для свежезаваренного кофе.
1. Кофейные фильтры не только для кофе
Пакетики можно использовать для разогрева еды в микроволновке.
Поскольку кофейные фильтры совершенно безопасны, применять их можно на кухне в различных ситуациях. Например, накрыть порцию еды, разогреваемой в микроволновке, тогда брызги и не будут разлетаться, и печку не придется чистить лишний раз.
Еще один способ применения - для того, чтобы отфильтровать жидкие продукты. Например, растительное масло, компот, вино (если крошки от пробки попали в бутылку при неаккуратном откупоривании) и прочее.
2. Фильтры для полировки
Фильтры для полировки изделий из хрусталя и стекла.
Наши бабушки мыли стекла старыми газетами, это эффективный способ, но на руках в таком случае остается свинец. Более удобно для этой цели использовать фильтр-пакетики для полировки хрустальной посуды, ими можно протереть компьютерный дисплей и экран телевизора, а также - почистить стекла очков.
3. Фильтр-пакеты для фарфоровой посуды
Пакетики уберегут фарфоровые тарелки от царапин.
Этот способ возьмите на заметку обязательно. Стопку фарфоровых тарелок переложите фильтрами, тогда удастся избежать ненужных царапин. Благодаря тонкой структуре пакетики не будут заметны, но зато прекрасно справятся с задачей уберечь посуду от мелких повреждений.
4. Фильтры для кофе и мокрая обувь
Применение фильтров для сушки обуви.
В дождливую пору высушить обувь за ночь - не самая простая задача. Как известно, к батарее лучше не ставить мокрые ботинки, чтобы материал не рассыхался, трюк с газетами тоже не всегда работает на все 100. Бумажные фильтр-пакеты имеют пористую структуру, они прекрасно абсорбируют влагу, если насыпать в них… пищевую соду. Для пакетика достаточно столовой ложки. Поместите в каждый ботинок по кулечку, и на утро сухость гарантирована. Также сода уберет и неприятный запах, если в процессе носки ноги потеют.
Фильтр для кофеварки можно использовать для ухода за обувью.
Кстати, если нужно начистить кожаные туфли, а щетки под рукой нет, из пакетика для фильтрации кофе можно скатать шарик и с его помощью нанести крем.
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