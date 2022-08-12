12 вкусных блюд, которые можно сделать из овощей

Овощи — это не только полезно, но еще и очень вкусно. Просто нужно знать, как их готовить.
Мы собрали для вас несколько простых, но вкусных рецептов блюд из овощей. Потому что скоро лето, друзья.
Запеченная брокколи с сыром
Режем брокколи, выкладываем ее на противень, смазанный оливковым маслом. Солим и перчим. Запекаем 10-13 минут при 200 градусах. Перед подачей можно посыпать тертым сыром.
Запеченная китайская капуста бок чой
Разогреть духовку. Приготовить маринад из смеси оливкого и кунжутного масел, соевого соуса, измельченного зубчика чеснока и семян кунжута. Разместить капусту на противень и залить маринадом. Запекать 6-7 минут.
Брюссельская капуста с сыром
Сварить брюссельскую капусту. Смешать сливочное масло, молоко, соль, сыр, майонез и черный перец. Добавить в смесь брюссельскую капусту и вылить все в форму. Запекать в духовке в течение 30-45 минут.
Идеальные жареные грибы
Бросьте грибы на разогретую сковородку, помешивайте, пока они не станут коричневыми, и добавьте оливковое масло и чеснок. Добавьте белое вино, а когда оно испарится, посолите.
Жареные помидоры черри с чесноком
Разогреть духовку. В миске перемешать разрезанные пополам помидоры, чеснок, оливковое масло, соль и перец. Поместить все это на противень, выпекать 20-25 минут.
Цветная капуста с сырным соусом
Обжарьте цветную капусту в остром соусе с добавлением лимонного сока. Для сырного соуса смешайте в блендере сметану, сыр, молоко, майонез, соль и перец. Поставьте охлаждаться в холодильник и через 30 минут подавайте вместе с капустой.
Морковные оладьи с соусом из авокадо и йогурта
Измельчите в кухонном комбайне или вручную с помощью терки кольраби, морковь и лук. Смешайте все с яйцом, солью и перцем и сделайте оладьи. Обжарьте их до золотистого цвета. Для соуса в миске смешайте половину авокадо, йогурт, лимонный сок и соль до кремовой консистенции и подайте с оладьями.
Цукини фри
Разогрейте духовку. В маленькой миске смешайте сыр, тимьян, орегано, базилик, чеснок, соль и перец по вкусу. Поместите нарезанные ломтиками цукини на противень. Полейте оливковым маслом и посыпьте сырной смесью. Выпекать до готовности, около 15 минут, а после поджарить в течение 2-3 минут до хрустящей корочки.
Греческий соус «Цацики»
Натереть на терке огурец. Смешать йогурт, чеснок, масло, уксус и соль в большой миске. Добавить в смесь тертый огурец и укроп. Подавать охлажденным. Можно с лавашом.
Морковь в кленовом сиропе
Нарезать морковь на ломтики. Растопить масло в сковороде, добавить туда морковь, накрыть крышкой и тушить, помешивая, 20-30 минут. Прибавить огонь и добавить кленовый сироп и сок выжатого лимона. Тушить 2 минуты, затем добавить по вкусу соль, перец, тимьян.
Пюре с зеленым горошком и луком
Вскипятите молоко, гвоздику и лавровый лист в маленькой кастрюле и перелейте в миску. В неглубокую сковороду положите лук и заполните ее водой так, чтобы она покрывала лук. Добавьте сливочное масло, соль и сахар. Варите на среднем огне около 12 минут, помешивая, пока лук не станет золотисто-коричневого цвета. Потом добавьте муку, вскипяченное молоко, соль, перец, мускатный орех, горошек и лук и варите, помешивая, пока не испарится жидкость. После аккуратно подайте все со сметаной.
Жареная капуста с соусом лайм
В блендере смешайте сок лайма, оливковое масло, чеснок, кинзу, соль, сахар до бледно-оранжевого цвета. Очистите от жестких листьев и разрежьте капусту на клинья, смажьте их оливковым маслом. Готовьте с каждой стороны в течение 5-7 минут на гриле, пока края каждого слоя не почернеют. Вылейте соус на капусту и подайте с дольками лайма.
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