12 вкусных блюд, которые можно сделать из овощей

Овощи — это не только полезно, но еще и очень вкусно. Просто нужно знать, как их готовить.



Мы собрали для вас несколько простых, но вкусных рецептов блюд из овощей. Потому что скоро лето, друзья.



Запеченная брокколи с сыром

Запеченная китайская капуста бок чой

Брюссельская капуста с сыром

Идеальные жареные грибы

Жареные помидоры черри с чесноком

Цветная капуста с сырным соусом

Морковные оладьи с соусом из авокадо и йогурта

Цукини фри

Греческий соус «Цацики»

Морковь в кленовом сиропе

Пюре с зеленым горошком и луком

Жареная капуста с соусом лайм