Проверка золотых украшений в домашних условиях

Не все то золото, что блестит. Для каждого было бы крайне неприятно узнать, что драгоценности, находящиеся в его собственности, сделаны на самом деле не из дорогих металлов. Надежнее всего проверить золото можно при помощи специального прибора у ювелира. Однако не у всех есть возможность, время и лишние средства для подобных мероприятий.

В такой случае можно провести проверку золотых украшений прямо у себя дома при помощи доступных средств. Благо, сделать это не так сложно, как может показаться. Покупаешь золотое изделие, а уже через месяц-другой изящная цепочка превращается в лучшем случае в новый «модный» ошейник для кота! Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше пораньше проверить подлинность украшения, благо сделать это можно в домашних условиях. Конечно, в сертифицированных ювелирных магазинах (скорее-всего) подделку не продадут, однако, чтобы крепче спалось, можно и самодеятельностью себя развлечь в свободный от дел денек.Для работы с украшениями нам понадобится небольшая емкость с водой, ватная палочка, ненужная зубная щетка и паста. Кроме того, понадобится такой хорошо всем известный химический элемент VII группы периодической таблицы Менделеева под номером 53, как йод! Благо есть он буквально в каждом доме, а если все-таки нет, то раздобыть его в течении получаса не должно составить проблемы.Сделать нужно всего ничего. Берем ватную палочку, обмакиваем ее в йод, после чего наносим небольшое количество вещества на проверяемое украшение и следим за реакцией. Чем светлее станет капля, тем меньше в изделии примесей и тем выше проба золота. Соответственно, если капля станет темно-зеленой, то изделие имеет не самую высокую пробу (что-то около 50%). После осуществления такой нехитрой операции остаётся только удалить йод с поверхности украшения. В этом деле нам поможет обычная вода, зубная паста и щетка. Кроме того, для пущей надежности, можно приложить к украшению магнит.Золото не примагничивается. Если же изделие притягивается, то в нем гарантированно содержится большое количество примесей. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: