15 исторических фактов о макияже, которые будут интересны не только модницам

Самые древние косметические средства, найденные в ЮАР.
Макияж был частью культуры для женщин и мужчин на протяжении тысяч лет. Только в США доходы в индустрии красоты и косметической промышленности в 2016 году составили свыше 62 миллиардов долларов. Сегодня же речь пойдет о любопытных фактах, связанных с макияжем, которые встречались в истории.
1. Белила а-ля гейша
Такой узнаваемый японский макияж.
Впервые белый макияж для лица, который впоследствии стал знаковым «макияжем гейш», начал использоваться в Японии в эпоху Хэйан (794-1185). Возможно, он был создан под влиянием подобной косметики, завезенной из Китая. Делали такой макияж из рисового порошка, смешанного с водой до пастообразного состояния. Затем эту пасту наносили на лицо.
2. Египетские масла
Египетские масла.
Уже в 10 000 г. до н.э. люди в Египте использовали душистые масла для очистки и поддержания хорошего состояния своей кожи, предотвращения неприятного запаха тела и защиты кожи от солнца и ветра. Они использовали различные масла: из лаванды, ромашки, лилий, розмарина, роз, миндаля, мирры, тимьяна и мяты. Обычно древние культуры принято считать нечистоплотными, но египтяне явно пахли очень приятно.
3. Макияж как показатель статуса
Покажи мне твою косметику, и я скажу, кто ты.
В древнем Риме от социального статуса женщины зависели ее макияж, одежда и ювелирные изделия, которые она носила. На самом деле, макияж был настолько важен в римской культуре, что комедиограф Тит Макций Плавт однажды написал: «Женщина без краски - как пища без соли». Женщины использовали тушь для глаз, мел, которым выбеливали кожу, а также румяна.
4. Самые древние косметические средства
Самые древние косметические средства, найденные в ЮАР.
Самые древние артефакты для макияжа возрастом около 164 000 лет были найдены в южноафриканской пещере. Археологи нашли 57 штук розоватых и красноватых камней, частично перетертых в пыль. Перед тем как открыть этот «древний макияж», ученые предполагали, что люди на то время не были достаточно развиты для подобного поведения. Но оказалось, что и предкам «гомо сапиенс», которые жили в пещере в Южной Африке, не было чуждо понятие красоты.
5. Яркий египетский макияж
Макияж по-египетски.
Разноцветные косметические средства, используемые древними египтянами, были довольно разнообразными. К примеру, использовалась охра - естественный пигмент желтого и красного цветов (в красной охре больше оксида железа). Сурьма, которая использовалась в качестве туши для глаз, была мало похожа на современную сурьму, а скорее на смесь тяжелых металлов с высокой концентрацией свинца. Она использовалась не только для декоративной подводки глаз, но и помогала защитить глаза от солнца. Обожженный миндаль применяли в качестве теней и для подводки глаз. А тени для век из толченого зеленого малахита использовались, чтобы помочь отогнать злых духов.
6. Средневековый макияж
И гений чистой красоты.
В Средние века женщины в Европе красили свои лица в белый цвет, выщипывали брови (иногда полностью), сбривали или вырывали волосы, чтобы поднять линию волос выше, а также использовали огромное количество румян. Они также пользовались бальзамами для губ из пчелиного воска и масел.
7. Макияж для китайских императоров
Макияж для китайских императоров.
Примерно в 3000 г. до н.э. китайские императоры и знать (мужчины и женщины) использовали натуральные красители для окрашивания ногтей в яркие цвета, от золотого до красного или даже черного. Людям более низкого сословия запрещалось красить ногти.
8. Макияж времён Французкой революции
Макияж времён Французкой революции.
В XIX веке во время периода французской Реставрации французы часто пользовались красными румянами и помадой, чтобы создать впечатление здоровья и веселья. Люди в других странах, завидуя тому, как хорошо выглядят французы, начали утверждать, что они считают подобный внешний вид непривлекательным, а французы «скрывают что-то жуткое за своей косметикой».
9. Депиляция по-арабски
Обитательница султанского гарема.
Женщины из султанских гаремов во время Османской империи буквально сжигали свои волосы на теле, а иногда и кожу вместе с ними. «Русьма» - крем для депиляции, состоящий из смеси извести и аурипигмента, который является побочным продуктом мышьяка. Он применялся буквально повсеместно. Сначала женщины мылись в бане, затем наносили крем на кожу, после чего использовали бронзовый скребок для удаления остатков русьмы. Если же крем не смывали слишком долго, то эта смесь могла вызвать болезненные ожоги.
10. Смертельно опасная косметика
Смертельно опасная косметика
Косметику, которая использовалась для отбеливания кожи во время викторианской эпохи, как правило, делали из белого мышьяка, уксуса и мела. Ее втирали в кожу, чтобы улучшить цвет лица и уменьшить морщины. Неудивительно, что женщины иногда умирали от полиорганной недостаточности.
11. Древний маникюр
И обязательно красного цвета.
Древнеримский лак для ногтей состоял из крови овец и жира, поэтому был ярко-красного цвета. Первым современным лаком для ногтей стал лак компании Revlon в 1932 году.
12. Разноцветные губы
Разноцветные губы.
Разноцветные губы — вовсе не новая тенденция. К примеру, в 1959 году была «белая губная помада», которую можно было наносить отдельно, слоями или смешивать с другими цветами для достижения множества оттенков.
13. Мода на загар
Коко Шанель - женщина, которая ввела моду на загар.
Как очевидно, в прошлые века понятие красоты было неотъемлемо от бледной кожи. А моду на загар ввела только Коко Шанель. После ее круиза по Средиземному морю в 1920-х годах, в прессе появились фотографии загоревшей Коко, и с тех пор появилась мода на «шоколадную кожу».
14. Макияж под запретом
Запрет на макияж.
До XVI христианская церковь запрещала использование макияжа, утверждая, что он используется в сатанинских ритуалах и только людьми низшего класса, такими как продажные женщины. По-видимому, церковники пропустили ту часть Библии, где Иисус говорил о продажных женщинах, но ничего не сказал о макияже.
15. Тюбик для помады
Этот культовый тюбик помады.
Культовый тюбик для помады, из которой ее нужно «выкручивать», был изобретен в 1923 году человеком по имени Джеймс Брюс Мейсон младший. Произошло это в Нэшвилле, США.
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