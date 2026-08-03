8 внезапных фактов о кофе, который продвигает рынок газировки и финансирует олимпийцев



В истории кофе была масса интересных эпизодов. /Фото: eatthis.com, jochamp.com В истории кофе была масса интересных эпизодов. /Фото: eatthis.com, jochamp.com

Кофе - это, бесспорно, один из самых популярных напитков на планете. И кажется, что раз его любят и постоянно пьют буквально миллиарды людей, мы знаем о нём всё. Но в действительности всё совсем не так: в его истории есть множество малоизвестных, но очень интересных эпизодов, который бодрит и впечатляет не меньше, чем чашка двойного эспрессо ранним утром. Кофе - это, бесспорно, один из самых популярных напитков на планете. И кажется, что раз его любят и постоянно пьют буквально миллиарды людей, мы знаем о нём всё. Но в действительности всё совсем не так: в его истории есть множество малоизвестных, но очень интересных эпизодов, который бодрит и впечатляет не меньше, чем чашка двойного эспрессо ранним утром.

1. Кофе изначально был жевательным продуктом



Считается, что первой формой употребления кофе была жевательная - и сегодня её возрождают (справа). /Фото: tastingtable.com, shedevrykulinarii.com Считается, что первой формой употребления кофе была жевательная - и сегодня её возрождают (справа). /Фото: tastingtable.com, shedevrykulinarii.com

Это мы предпочитаем пить кофе, вот только далеко не всегда он вообще был жидким напитком. Как считают историки, первые африканские племена, начавшие употреблять кофе, использовали ягоды, которые свежими измельчали, затем добавляли животный жир для скрепления и скатывали их в небольшие съедобные шарики. В итоге получался жевательный энергетик, который, к слову, возрождают в похожем виде сейчас - существуют бренды, предлагающие кофе в виде жевательной конфеты.

2. Производство кофе без кофеина стимулирует изготовление безалкогольных газировок



Кто бы мог подумать, что такая связь действительно существует. /Фото: kunjaninaples.com, jochamp.com Кто бы мог подумать, что такая связь действительно существует. /Фото: kunjaninaples.com, jochamp.com

Кажется, что это достаточно нетривиальная, даже абсурдная связь - кофе без кофеина и разные газировки - однако в плане производства она вполне себе логична. Дело в том, что этот тип кофе изготавливается путём удаления кофеина из зёрен, но ряд производителей догадались, куда его выгодно сбыть. Бренды кофе просто продают кофеин компаниям, которые производят газированные напитки и даже некоторые фармацевтические препараты.

3. История растворимого кофе насчитывает больше 250 лет



Растворимый кофе существует куда дольше, чем мы обычно думаем. /Фото: bazancoffee.com Растворимый кофе существует куда дольше, чем мы обычно думаем. /Фото: bazancoffee.com

Растворимый кофе обычно представляется как относительно недавнее изобретение, и в сравнении с историей обычного кофе это действительно так. Но этот напиток всё равно существует довольно давно: по информации редакции novate.ru, впервые он появился в Англии в 1771 году. Правда, формально его запатентовали в США только в 1910 году, и тогда же растворимый кофе впервые был поставлен на массовое производство.

4. Реальная мировая столица потребления кофе - это Финляндия



Наверное, это самый неожиданный рекордсмен среди стран по любви к кофе. /Фото: thedailymeal.com Наверное, это самый неожиданный рекордсмен среди стран по любви к кофе. /Фото: thedailymeal.com

Казалось бы, логичным рекордсменом среди стран по употреблению кофе была бы Бразилия или США. Да только реальность куда более неожиданная, ведь, оказывается, больше всего бодрящий напиток пьют в Финляндии - в среднем около 4 чашек кофе в день на человека. Причём второе и третье место уже много лет делят между собой Швеция и Норвегия - вот и получается, что главными любителями кофе в мире внезапно оказались скандинавы.

5. У Бетховена был собственный рецепт приготовления кофе



Людвиг ван Бетховен - самый большой кофейный педант. /Фото: activehearinghealth.com, es.pinterest.com Людвиг ван Бетховен - самый большой кофейный педант. /Фото: activehearinghealth.com, es.pinterest.com

Множество известных личностей любили выпить чашечку кофе, и Людвиг ван Бетховен исключением не стал. Правда, он отличался поразительной щепетильностью в плане рецепта его приготовления. Так, легендарный композитор требовал, чтобы чашку кофе для него готовили исключительно из 60 кофейных зерен, ни больше, ни меньше.

6. Кофе помог бразильским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 1932 года



Бразильцы грузили кофе для продажи (слева) на пароход для своих спортсменом, чтобы принять участие в Олимпиаде 1932 года (справа). /Фото: annikalareview.com Бразильцы грузили кофе для продажи (слева) на пароход для своих спортсменом, чтобы принять участие в Олимпиаде 1932 года (справа). /Фото: annikalareview.com

Зачастую люди не задумываются, что участие спортивной сборной их страны в Олимпийских играх - это дорогое удовольствие, особенно в прошлом. Вот и Бразилия к Олимпиаде 1932 года оказалась перед проблемой невозможности профинансировать отправку своих спортсменов на Игры, и это при том, что они проходили относительно недалеко, в Лос-Анджелес. Но власти всё-таки нашли выход: они загрузили свой корабль кофейными зёрнами и продавали его по пути, тем самым обеспечив сборную необходимыми средствами.

7. Кофе регулярно пытались полностью запретить



Кофе и кофейни неоднократно пытались сделать вне закона. /Фото: research.colonialwilliamsburg.org Кофе и кофейни неоднократно пытались сделать вне закона. /Фото: research.colonialwilliamsburg.org

В истории был целый ряд попыток запретить кофе, обычно из-за его свойства возбудить нервную систему. Но иногда причины и суть запретов были более странными: например, в Османской империи наложили табу не столько на сам кофе, сколько на кофейни как места постоянного сбора людей для обсуждения политических проблем. Но, пожалуй, рекордсменами по странности запрета оказалась Швеция, которая в 1746 году подвергла преследованию не только сам кофе, но и принадлежности для его употребления, то есть буквально чашки и блюдца.

8. Самый дорогой в мире кофе получают из экскрементов животных



Самый дорогой кофе на планете с самым странным способом производства. /Фото: zywienie.abczdrowie.pl Самый дорогой кофе на планете с самым странным способом производства. /Фото: zywienie.abczdrowie.pl

Богачам часто присущи эксцентричные странности, но производство кофе Копи-лувак, известного как один из самых дорогих сортов кофе на планете, кажется совершенно абсурдным. А всё из-за весьма нестандартного этапа в его производстве: малайская пальмовая циветта (куница), или мусанг должен сначала съесть кофейные ягоды. А так как их организм не способен переварить сами кофейные зерна, они проходят через их пищеварительную систему и оказываются в экскрементах животных. Вот оттуда их собирают, тщательно промывают и потом продают по цене до 1300 долларов за килограмм - именно ферментация и воздействие кислот организма мусанга и придаёт Копи-лувак его уникальный вкус.