Что делают в США советские автомобили, и как они туда попадают

Откуда в Америке берутся наши автомобили?
Долгое время единственным советским автомобилем в Соединенных Штатах была «Победа», которую привез из Финляндии один американец одесского происхождения по имени Стэнли Слоткин. С тех пор ситуация радикально изменилась. Так кто, как и для чего приобретает и коллекционирует советские автомобили за океаном?
Клубов советских авто в США все больше.
Возможно, сейчас в это еще трудно поверить, но советские автомобили в Соединенных Штатах уже не просто локальное явление, а динамично развивающаяся тенденция. Крупнейший клуб советских авто находится в Сиэтле. Там даже есть тематический музей. В Лос-Анджелесе действует объединение, которое называется «СССРGarage». В Нью-Йорке и Майами регулярно проходят сборы и показы любителей. Есть клубы и во многих других городах, в том числе в Портленде.
Машины собирают преимущественно иммигранты из СССР.
В 90% случаев коллекционерами автомобилей являются иммигранты из стран СНГ и России. Остальные 10% коллекционеров даже не говорят на русском языке. Одной из самых значимых личностей в этом деле остается Алексей Борисов, который и основал популярное движение «СССРGarage». Началось все с того, что он приобрел в Сан-Франциско УАЗ 469. Сейчас в его коллекции есть также ВАЗ-2106, ГАЗ-69 и мотоцикл К-750.
Машины пользуются большим интересом, чем местные раритеты.
На последнем шоу «CCCP Car Show», которое организовали в Лос-Анджелесе, было 18 коллекционеров со своими машинами. С каждым годом число интересующихся этой тематикой только растет. Все эти владельцы «Волг» и «Жигулей» выставляются напоказ не только на тематических мероприятиях. Они также посещают и другие ретро-автомобильные шоу, где выходцы из Советского Союза гарантированно оказываются в центре всеобщего внимания.
Танки грязи не боятся.
Все дело в том, что сегодня американца уже сложно удивить «обычной классикой». В стране набралось огромное количество раритетов разного уровня от хот-родов до Ferrari 250 GTO. Однако советская техника все еще вызывает неподдельный интерес. Особое внимание привлекает УАЗ. По степени «брутальности» и неудобства один американец даже в шутку сравнил его со школьным автобусом.
Клубы растут.
Забавно и то, что больше всего американского брата удивляет отсутствие в советских авто подстаканников в любой форме. Коллекционерам бывает не просто донести до соотечественников, что ставить в эти подстаканники в СССР просто было нечего. Даже в современной России Starbucks далеко не на каждом шагу. В то время, как в США подстаканники стали появляться в машинах чуть ли не с 50-х годов. Еще больший шок у американцев вызывает отсутствие подголовников, а вопросы о присутствии в машине подушек безопасности и вовсе задают с какой-то опаской.
Возможно это все новый тренд.
В Соединенные Штаты советские автомобили сегодня попадают самыми разными путями. Одним из наиболее популярных направлений остается Канада, куда вплоть до 1997 года экспортировались разные отечественные авто. Также машины везут напрямую с территории бывших социалистических стран: России, Украины, Беларуси, Литвы и многих других. Цены на советские раритеты колеблются от 8 до 27 тысяч долларов в зависимости от их состояния и аппетита коллекционера. В стране уже сформировалась настоящая гильдия мастеров (преимущественно выходцев из СССР), которая занимается ремонтом и покраской машин бывшего отечества.
Отличные авто.
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