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Пирсинг как модная тенденция

Пирсинг как модная тенденция

Практически все маленькие девочки при виде красивых сережек хотят быстрее проколоть себе ушки. Правда, некоторые мамы ведут на такую процедуру своих еще годовалых малышей. И вот подрастает эта девочка и начинается: то язык ей проколоть хочется, то бровь. А ведь бывает еще и интимный пирсинг.

Кроме того, не только дамы являются поклонницами разного вида пирсинга. Мужчины тоже прокалывают уши, языки, бывает, что и соски. В погоне за красотой и креативностью люди готовы делать проколы в самых неожиданных местах. Однако на последнее решаются только любители экстрима. К сожалению, не все осознают, что украшение на теле – это не только красиво, но может быть опасно, так как эта процедура он имеет ряд противопоказаний.

Пирсинг как модная тенденция

Кому пирсинг запрещен


Вам уже есть 18 лет? Тогда смело можно принимать решение и отправляться в салон. Если же еще не достигли этого возраста, тогда без разрешения родителей Вас отправят домой. Кроме возраста существует ряд других запретов на пирсинг:

• При наличии высокой температуры данная процедура противопоказана.
• Запрещено прокалывание при обострении хронических заболеваний и разных кожных.
• Аллергия на препараты для анестезии и металл просто не дадут Вам наслаждаться пирсингом.

• Отказ получите также при наличии у Вас гепатита В, С, сахарном диабете и плохой свертываемости крови.
• При эпилепсии и разных психических расстройствах во время прокалывания может случиться приступ.

Если же все перечисленное выше к Вам не относится, начинайте задумываться о том, где будет находиться сережка.

Пирсинг как модная тенденция

Виды пирсинга


Прокалывание ушей – это тоже пирсинг, просто привыкли под этим словом понимать более оригинальные места: нос, язык, пупок, губа и т.д. В современном мире нет предела человеческой фантазии, поэтому сережку можно увидеть в самых неожиданных местах. Или не увидеть ее вообще, так как спрятана она будет очень далеко.

• Язык. В последнее время серьга в языке насчитывает все больше и больше поклонников. Однако на это решится не каждый, ведь пирсинг языка не только больно, но и опасно. Кроме того, что Ваш язык в первые дни распухает и речь, естественно, меняется, так Вы еще можете лишиться некоторых вкусовых ощущений. Поэтому перед принятием решения следует хорошенько подумать.
• Нос. В данном случае ювелирное изделие продевается в крыло носа. Иногда люди прокалывают кожную складку, однако такая процедура очень болезненна. Кстати, если Вас часто донимает насморк, то с таким видом пирсинга будет постоянный дискомфорт.
• Губа. Здесь важно, чтобы изделие не соприкасалось с зубами, иначе их эмаль будет существенно повреждена. А если вдруг через прокол будет выделяться слюна, то вид у Вас будет не очень эстетичный.
• Бровь. Слабонервным лучше не делать. Будет много крови, еще и в первое время может образоваться гематома прямо над глазом. И хорошо, если профессионал не попадет в нерв.
• Уши. И не только мочки можно украшать. Пирсинг делается от мочек, до плотного хряща. Однако специалисту нужно учитывать биологически активные точки, чтобы в дальнейшем красивая сережка не стала причиной заболевания каких-то органов.
• Пупок. Довольно болезненная процедура. Придется забыть на время о физических нагрузках.
• Сосок. Чаще такой пирсинг делают мужчины, ведь для женского здоровья он весьма опасен. Да и заживает мучительно и долго – около полугода.
• Интимные зоны. Прокалывают интимные места для усиления эротических наслаждений. Только следует помнить, что при неправильном уходе могут возникнуть воспаления и даже заражение.

Пирсинг как модная тенденция

Взвесьте все «за» и «против», прежде чем соглашаться на любой из пирсингов. Красота, безусловно, требует жертв, но не в ущерб своему здоровью.

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