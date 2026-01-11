20 незаменимых советов для кухни

Порой готовка на кухне превращается в сущий ад: кипит и брызгает масло, убегает молоко, не отмывается пригоревшая сковорода, и над всем этим вы со слезами на глазах от лука.
Мы решили собрать для вас советы по готовке, уборке и организации кухонного пространства, о которых вы, возможно, не подозревали.
Советы по готовке
1. Как быстро очистить овощи от семян
Чтобы легко вынуть семена из тыквы и кабачка, используйте специальную ложку для мороженого. Ее заостренный край легко избавит овощи от семечек. Также этой ложкой можно красиво оформить мелкорубленные салаты.
2. Как избавить приготовленное блюдо от лишнего жира
Если готовое блюдо оказалось неожиданно наваристым, можно легко удалить излишки жира с помощью пары кусочков льда и бумажного полотенца. Заверните лед в салфетку и проведите ею по поверхности блюда. Лед притягивает плавающий жир, как магнит, и тот застывает на салфетке.
3. Обращайтесь с пищевой пленкой как шеф-повар
Пищевая пленка тянется и рвется? Храните ее в холодильнике, как поступают все шеф-повара мира. Холодная пленка легка в обращении, меньше прилипает и не вызывает привычного раздражения.
4. Легко чистим цитрусовые
Совет специально для тех, кто не любит чистить апельсины, лимоны или мандарины: поместите фрукт в микроволновую печь на 20 секунд, после чего легко очистите плод от кожуры.
5. Упростите очистку вареных яиц
Добавьте соду или уксус в воду при варке яиц. Оба вещества проникают внутрь скорлупы и облегчают отделение от белка.
6. Как выжать больше сока из цитрусовых
Чтобы получить максимум сока из лимона, сначала охладите фрукт, а затем отправьте в микроволновку на 15-20 секунд.
7. Как легко натереть мягкий сыр
Перед натиранием поместите сыр в морозилку на 30 минут. Затвердевший сыр не будет прилипать к терке и станет более рассыпчатым.
8. Что делать, чтобы не плакать при нарезке лука
Перед тем как резать лук, положите его в морозилку на 30 минут. Правда, этот способ подходит, только если вы собираетесь в дальнейшем поджарить лук или отправить его вариться, в салаты в таком виде его не стоит класть.
9. Как варить макароны
Чтобы не ждать, пока вода, в которой готовятся макароны, закипит, или не проглядеть ее, поместите поверх кастрюли деревянную лопаточку или ложку. Дерево не позволит поднявшейся пене перелиться через край.
10. Как приготовить целую птицу
Когда запекаете курицу (или другую птицу) целиком, кладите ее на грудку. Дело в том, что в грудке больше всего мяса: чем ближе она находится к источнику тепла, тем скорее она пропечется.
11. Пергаментная бумага для кексов
Если у вас нет специальных формочек для кексов, используйте пергаментную бумагу вместо них. К тому же с помощью этого способа у вас получатся нестандартные кексы, которые будут смотреться гораздо интереснее.
12. Разогреваем выпечку правильно
Чтобы разогреть пиццу или любую другую выпечку в микроволновке, поставьте рядом стакан с водой. Таким образом испаряемая влага не даст слишком пересушить запеченную корочку.
Советы по хранению
1. Сохраняем зелень для готовки
Чтобы сохранить все полезные свойства зелени, заморозьте ее в формочках для льда. Можно использовать воду или оливковое масло.
2. Правильно храним очищенные орехи
Заморозьте очищенные от скорлупы орехи, так они сохранят все полезные свойства, вкус и аромат. Высыпьте очищенные орехи в герметичный контейнер, плотно закройте и поместите в морозильную камеру. Не стоит предварительно обжаривать ядра, иначе пользы от них уже никакой не будет. Орехи в контейнер необходимо класть сырыми. Еще одно преимущество такого способа хранения: у орехов не появится прогорклый привкус, образующийся со временем, если хранить их при комнатной температуре.
Советы по уборке
1. Чистим чугунную посуду правильно
Чтобы на чугунной посуде со временем не образовалась ржавчина, не стоит чистить ее обычными средствами. Для очистки лучше использовать обыкновенную соль. Такой способ, ко всему прочему, избавит посуду от навязчивого запаха специй, которые вы использовали при готовке.
2. Как избавить руки от неприятного запаха
Чтобы избавить свои руки от навязчивого запаха лука или чеснока, используйте лимон или пищевую соду. Просто натрите ими руки и смойте водой.
3. Как придать посуде первозданный блеск
Чтобы вернуть блеск хромированной посуде, помойте ее раствором уксуса с водой. Если нет никаких электрических элементов, то для лучшего эффекта можно замочить посуду на ночь в этом же растворе.
4. Возвращаем деревянным ложкам рабочее состояние
Деревянные лопаточки и ложки со временем теряют свой вид и приобретают неприятный запах. Казалось бы, есть только один выход: выкинуть их. Но, если вам жалко расставаться со своими любимыми кухонными помощниками, есть решение. Прокипятите деревянные ложки в обычной воде и высушите на солнце. Таким образом вы избавитесь от неприятного запаха и подарите им вторую жизнь.
5. Правильно чистим деревянные разделочные доски
Чтобы избавить деревянную доску от запаха и остатков пищи, натрите ее крупной солью и оставьте в таком состоянии на 10-15 минут. После протрите половинкой лимона и высушите. Такая процедура гарантированно не оставит следа от неприятных запахов.
7. Как сохранить свои рецепты в чистоте
Мы часто готовим по книге рецептов или по нашим собственным записям. Бывает очень сложно расположить книгу на столе на нужной нам странице, да и такое положение совершенно не гарантирует того, что она не испачкается от брызг во время готовки. Чтобы уберечь свои кулинарные книги от загрязнений, используйте обычную вешалку для брюк. Зажимы зафиксируют для вас нужную страницу, а в подвешенном состоянии книга будет в большей безопасности.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии