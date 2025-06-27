Автономный крошечный домик, построенный своими руками за 5 тыс. дол.

Стремление иметь собственный дом подталкивает многих энтузиастов движения Tiny House к реализации проектов «сделай сам». Как правило, подобные строения становятся символом изобретательности и настойчивости, поскольку каждый владелец является и автором проекта, и строителем. Чего только стоит вдохновляющий проект крошечного дома, под названием Cabin McCabinface, на реализацию которого молодой человек потратил три года и всего 5 тыс. дол., что для Соединенных Штатов просто копейки.
Крошечный дом, который Нил Мерч построил своими руками (Cabin McCabinface). | Фото: facebook.com.
Если задаться целью, то даже обрести крышу над головой можно без кредитов, ипотек и прочих долгов, только для этого, конечно же, придется потрудиться и не один год. Эту истину доказал американец из Северного Иллинойса, решившийся на строительство оригинального крошечного дома, который он проектировал и строил собственноручно. Нил Мерч, так зовут увлеченного энтузиаста, вдохновлялся проектами некоторых соотечественников, за достижениями которых следил в соцсетях или на YouTube.
Проект энтузиаст разрабатывал самостоятельно. | Фото: reddit.com.
Изготовление сборной конструкции происходило в гараже. | Фото: facebook.com.
Учитывая, что молодой человек был ограничен в средствах, он решил, что будет вести строительство в свободное от работы время из утилизированных, переработанных и перепрофилированных материалов. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что такой выбор – это не только экономия денег, но и снижение негативного влияния на окружающую среду, а также создание по-настоящему уникального проекта, ведь проявляя изобретательность, каждый владелец становится обладателем уникального творения.
Нил использовал 50% вторсырья, которое досталось после демонтажа сараев.
Но и это еще не все, особо романтичные натуры находят в подобном строительстве еще одно достоинство. Многих вдохновляет тот факт, что демонтированные материалы из старых амбаров или деревянных домов, выброшенных окон и дверей, а также использование винтажных предметов из комиссионных магазинов, интернет-аукционов или попросту блошиных рынков, несут в себе историю, придавая характер, которого не достичь ни при каких условиях, если строить и обустраивать свое крошечное жилище новыми материалами.
Сборка крошечного дома происходила на месте.
Нил также пошел по пути приобретения выбракованных или очень низкой сортности пиломатериалов, которые ему пришлось тщательно обрабатывать или комбинировать, чтобы подогнать неровные или поведенные доски, различные обрезки реек, бруса и т. д. Хотя и не брезговал использованием восстановленных или переработанных материалов, которые приобретал по бросовой цене.
Учитывая, что энтузиасту было где жить, он не торопился и все основательно рассчитал, чтобы обзавестись необычным домиком, который бы выделялся на фоне общих построек. А для что, чтобы был уютным, Нил решил, что его творение будет иметь сложную форму, поэтому фасадная часть предусматривает половинчатую структуру А-образного строения, с выступающими с двух сторон пристройками.
Процесс монтажа готовых деталей (Cabin McCabinface). | youtube.com.
Одна из них, имеющая прямоугольную конструкцию, позволила увеличить жилое пространство нижнего уровня, где удалось задействовать каждый сантиметр площади. С другой же стороны пристройка является треугольной, повторяющей формы основной структуры, только в уменьшенном виде. А вот пространство перед ней стало крыльцом, ведущим в дом. Оставалось лишь установить козырек, чтобы мини-терраса спасала во время непогоды и прямых солнечных лучей, которые со временем могут повредить дверь.
Сложная конструкция Cabin McCabinface позволила увеличить полезную площадь. | Фото: tinyhousetalk.com.
Нил решил, что домик для отдыха должен иметь сборно-разборную конструкцию (все детали скреплены с помощью болтов), поэтому вначале сделал расчеты, чтобы изготовить отдельные детали, а потом их попросту собирал как пазл. Иногда к этому процессу он подключал друзей, а когда и сам делал, если детали были не слишком объемными и тяжелыми. Такая структура домика не требовала строительства фундамента, можно было лишь установить сваи, а на них закрепить деревянную платформу, которая и стала основанием, где и шла постепенная сборка дома.
Основательный слой утепления поможет сохранить комфортную температуру (Cabin McCabinface).
Чтобы в домике для отдыха было комфортно в любую пору года и любую погоду, мастер на все руки предусмотрел достаточный слой утеплителя, который теперь спасает и от шума. Это, пожалуй, единственный материал на котором Нил не стал экономить, поскольку от его качества и толщины зависит микроклимат в помещении, ведь он не панировал устанавливать кондиционер или вентиляторы (электричество проводить не планировал). А вот в качестве отделочных материалов он использовал бывшие в употреблении доски, которые отдавали друзья после демонтажа старых построек (курятник, сараи и т. д.). Иногда он покупал древесностружечные материалы, которые имели изъяны, а это значит, что их стоимость была вполне приемлемой.
Интерьер домика для отдыха, построенного своими руками (Cabin McCabinface). | Фото: reddit.com.
Когда дело дошло до оформления внутреннего пространства Cabin McCabinface, Нил с супругой также собирали предметы мебели по крупицам, и чаще, в комиссионных магазинах. Искали объявления, в которых люди отдавали винтажную мебель, интересные аксессуары и просто милые безделицы, поскольку они никак уже не вписывались в современные интерьеры их квартир или коттеджей, а вот для такого рода домика были настоящей находкой.
Теперь можно и отдохнуть, наслаждаясь деревенским уютом и уединением (Cabin McCabinface).
Если говорить об обустройстве жилого пространства, то размеры крохи сыграли главную роль. На нижнем уровне в домике для отдыха имеется вполне просторная и светлая многофункциональная комната с небольшой гостиной со складными деревянными креслом и столиком у дровяного камина. Есть и кухонный уголок с необходимым минимумом мебели и оборудования, чтобы приготовить кофе или легкий ужин, не предусматривающий многочасовые кулинарные эксперименты. Поскольку здесь нет электричества, супруги используют туристический набор, состоящий с мини-плиты и газового баллона.
Задействовали и лофтовое пространство (Cabin McCabinface).
А вот на лофтовом пространстве Cabin McCabinface предусмотрена крошечная спальня, где можно полежать на удобном матрасе, вздремнуть и понаблюдать за постоянным движением облаков или грозовых туч, мерцанием звезд или представить, что находишься в домике на дереве, поскольку высота приближает к их верхушкам и роскошным кронам.
Теперь домик стал практически мобильным (Cabin McCabinface).
Примечательно: На строительство и обустройство очаровательного домика у Нила ушло целых три года, правда, работал он только по выходным и праздникам. По подсчетам энтузиаста, на все было потрачено 5 тыс. долларов. Самым же дорогим приобретением стала чугунная печь-камин, которая обошлась в 1 тыс. долларов. В ближайшем будущем планируется установка солнечных панелей, чтобы можно было со временем переместить его на отдельный участок, тем более что к домику уже прикрепили колеса, так что передвигать с небольшой скоростью на короткие расстояния теперь получится без проблем.
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