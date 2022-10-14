Значение знаков на ярлычках одежды

Производитель одежды и белья даёт рекомендации по уходу за своим изделием путём маркировки на ярлычках. Ткани сейчас очень разнообразные, часто смешанные, так что эти рекомендации очень кстати!

В нашей таблице расшифровка символов на ярлычках одежды.









Читать далее →