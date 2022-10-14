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Значение знаков на ярлычках одежды

Производитель одежды и белья даёт рекомендации по уходу за своим изделием путём маркировки на ярлычках. Ткани сейчас очень разнообразные, часто смешанные, так что эти рекомендации очень кстати!
В нашей таблице расшифровка символов на ярлычках одежды.

значки на ярлыках одежды

Значение знаков на ярлычках одежды
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