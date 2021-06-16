От нищеты до Голливуда: 11 знаменитостей, которые были бездомными

1. Джим Кэрри

Кто бы мог подумать, что он жил в фургоне. \ Фото: shok.md.

2. Хилари Суонк

Оскороносная красавица, жизнь которой с ранних лет была не сахар. \ Фото: moscvichka.ru.

3. Тайлер Перри

Его постановка перевернула мир с ног на голову. \ Фото: fanworld.co.

4. Келли Кларксон

Она спала в машине, мечтая о том, чтобы поскорее попасть домой. \ Фото: peopletalk.ru.

5. Шанайя Твейн

Она скиталась и пряталась. \ Фото: foto4ka.com.

6. Дженнифер Лопес

Королева зажигательных танцев. \ Фото: tv.ua.

7. Крис Пратт

А когда-то он был официантом и спал в фургоне с мышами. \ Фото: genefis-gbr.ru.

8. Доктор Фил Макгроу

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых телеведущих и психологов. \ Фото: gazeta.ru.

9. Дэниел Крейг

От бездомного до Джеймса Бонда. \ Фото: lemonade.style.

10. Джуэл

Она воровала, чтобы выжить. \ Фото: Robert Benson.

11. Стив Харви

Человек с непростой судьбой. \ Фото: topspiski.com.