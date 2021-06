От нищеты до Голливуда: 11 знаменитостей, которые были бездомными

1. Джим Кэрри

Кто бы мог подумать, что он жил в фургоне. \ Фото: shok.md.

2. Хилари Суонк

Оскороносная красавица, жизнь которой с ранних лет была не сахар. \ Фото: moscvichka.ru.

3. Тайлер Перри

Его постановка перевернула мир с ног на голову. \ Фото: fanworld.co.

4. Келли Кларксон

Она спала в машине, мечтая о том, чтобы поскорее попасть домой. \ Фото: peopletalk.ru.

5. Шанайя Твейн

Она скиталась и пряталась. \ Фото: foto4ka.com.

6. Дженнифер Лопес

Королева зажигательных танцев. \ Фото: tv.ua.

7. Крис Пратт

А когда-то он был официантом и спал в фургоне с мышами. \ Фото: genefis-gbr.ru.

8. Доктор Фил Макгроу

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых телеведущих и психологов. \ Фото: gazeta.ru.

9. Дэниел Крейг

От бездомного до Джеймса Бонда. \ Фото: lemonade.style.

10. Джуэл

Она воровала, чтобы выжить. \ Фото: Robert Benson.

11. Стив Харви

Человек с непростой судьбой. \ Фото: topspiski.com.

Как оказалось, не все знаменитости рождаются с серебренной ложкой во рту. У одних было бедное детство, а другим и вовсе приходилось сводить концы с концами уже будучи взрослыми. И несмотря на то, что в это трудно поверить, но эти одиннадцать ныне известных людей в какой-то момент своей жизни оказались на улице , испытав на собственной шкуре все «прелести» бездомной жизни.Все мы знаем Джима Керри за его весёлые роли в таких фильмах, как «Эйс Вентура» и «Тупой и ещё тупее», но было время, когда всё было не так беззаботно для актёра и комика. Когда Керри было двенадцать, его отец потерял работу, и его семья была вынуждена жить в фургоне. Они колесили по всей Канаде, останавливаясь в разных местах, чтобы выжить и хоть как-то свести концы с концами. И тогда маленький Джим, недолго думая, стал подрабатывать уборщиком, зарабатывая сущие копейки, которых едва хватало на кусок хлеба и самую дешёвую еду. Но после получения роли в фильме «In Living Color» в 1990 году его актёрская карьера взлетела, а судьба и вовсе стала к нему благосклонна, подарив множество заведомо успешных ролей, всеобщее признание и любовь со стороны публики.Практически всю свою жизнь Хилари провела в трейлерном парке, и в конце концов, довольствуясь малым, бросила школу, решив, что образование ей ни к чему. Когда ей было пятнадцать, она и её мать переехали в Калифорнию, чтобы Суонк могла попытать счастье в актёрской профессии., - Хилари делится воспоминаниями в интервью CBS News. И несмотря на временную бездомность, девушка яро преследовала свои мечты и цели, достигая масштабных результатов, приведших её к колоссальному успеху. На сегодняшний день она является двукратной оскароносной актрисой за роли в фильмах «Million Dollar Baby» и «Boys Don't Cry».Перри известен сегодня как один из самых успешных людей в Голливуде, но было время, когда он был готов объявить, что уходит. Ситуация стала невероятно тяжёлой после того, как его первая пьеса оказалась провальной в 1991 году. С того дня на Тайлера посыпались неудачи, которые он стоически переносил, скитаясь по улицам Атланты, стараясь придумать новый хит. Возлагая надежды, молодой и амбициозный драматург отправился в Атланту для того, чтобы явить миру своё новое творение, но вместо ожидаемой публики в тысячу двести человек, в зале собралось лишь тридцать. Это был крах. Затраты не оправдали полученный гонорар и в итоге Перри оказался на улице без копейки денег, так и оставшись непризнанным гением в мире драматургического искусства. Но в 1998 году свет узнаёт о пьесе «I Know I’ve Been Changed», перевернувшей сознание миллионов, и о Перри начинают говорить на каждом углу, суля ему несказанный успех и светлое будущее.Популярность Келли вошла в массовость после победы в первом сезоне American Idol. Но большинство не знает , что незадолго до своего успеха в этом шоу она была бездомной и без гроша в кармане. На самом деле, до American Idol девушка никогда не искала славы или богатства., - сказала она The Guardian.». Но с тех пор она получила бесчисленные награды за свою вокальную и музыкальную практику, уверенно поднимаясь вверх по карьерной лестнице.Как оказалось, у звезды кантри-музыки Шанайи Твейн было весьма бурное девство. Согласно её автобиографии, с ярким названием «С этого момента», она не только была бездомной в раннем возрасте, а и частенько оказывалась в приютах для бездомных в Торонто вместе со своей мамой, а также сёстрами и братьями, которые сбежали от унизительных и оскорбительных отношений. В шестнадцать лет она была вынуждена искать убежище, прячась в заброшенном доме, а после скитаясь и проводя ночи в автобусах не один день. Но несмотря на все неурядицы, ей удалось преодолеть навалившиеся на неё трудности и стать одной из самых востребованных и популярных кантри исполнителей.Пожалуй, на сегодняшний день Дженнифер Лопес является одной из самых успешных и востребованных звёзд, но в какой-то момент она была бездомной и спала в своей танцевальной студии, так как у неё не было других вариантов. Ей было восемнадцать лет, когда её выгнала из дома мать, которая не одобряла решение дочери заняться танцевальной карьерой вместо того, чтобы поступить в колледж. Но как только она получила свою роль Fly Girl в «In Living Color», то тут же началась её колоссальная история успеха в Голливуде.Кто не знает Криса Пратта? В своём интервью The Independent, он поведал увлекательную историю о том, как в возрасте девятнадцати лет прыгнул на рейс в один конец на Мауи, где он жил простой жизнью в фургоне, кишащем мышами и блохами, работая минимальные часы, чтобы покрыть газ, еду и рыболовные принадлежности. А в конце того же года одна не безуспешная актриса, заприметив молодого официанта, обслуживающего столики в Bubba Gump Shrimp Co, решила во чтобы то ни стало показать миру симпатичного парнишку в своём режиссёрском дебюте и, полетев с ним в Голливуд, открыла новую звезду. Именно тогда Крис решил, что он станет актёром и с тех пор снялся в бесчисленных блокбастерах и телешоу.Конечно, Доктор Фил является одним из самых известных психологов страны, но у него было тяжелое детство. По словам Parade, Макгроу был бездомным двенадцатилетним мальчиком, живущим в машине со своим отцом в Канзас-Сити, когда тот стажировался как психолог., - сказал он Parade. В конце концов, доктор Фил получил степень бакалавра, магистра и доктора философии и присоединился к психологической практике своего отца в Техасе. Позже он стал завсегдатаем «Опры», что привело к его собственной программе.До того, как он стал Бондом, Джеймсом Бондом, актёр Дэниел Крейг был простым скитальцем в Лондоне. Обслуживал столы и делал то, что нужно было сделать, чтобы оплатить счета. Порой ему и вовсе приходилось спать на скамейках в парке. И лишь спустя время, когда он стал более настойчиво обивать пороги лондонских площадок, получая незначительные роли, у него наконец-то появилось надёжное жилье и в конечном итоге Дэниел стал голливудской звездой, которой он является сегодня.Номинированная на Грэмми, артистка Джуэл выросла в жуткой нищете на Аляске, где ей негде было жить в подростковом возрасте, из-за чего она постоянно прибегала к магазинным кражам, чтобы выжить. В течение года она жила вне своего фургона, сочиняя песни и выступая с концертами в местных кафе и барах в Сан-Диего. В конце концов, на неё обратили внимание в возрасте девятнадцати лет и с того самого дня слава буквально обрушилась на хрупкие плечи девушки. Сегодня телеведущий Стив Харви оценивается в сто миллионов долларов. Но раньше он жил в своём Форде Темпо 1976 года, убираясь в общественных туалетах и душевых у бассейна, едва сводя концы с концами. После ухода с дневной работы , чтобы продолжить карьеру в качестве комика, он жил всего на пятьдесят долларов в неделю. В итоге, у него был большой перерыв: он выступил с концертом «Showtime at the Apollo» в 1993 году. Вскоре последует комедия, плюс место на Cedric the Entertainer и последнем туре Original Kings of Comedy покойного Берни Мака.