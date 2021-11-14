5 «голливудских» фактов о пистолетах, которые не имеют ничего общего с действительностью

В кино всегда все не так как в жизни. Иногда «все не так» даже больше, чем кажется на первый взгляд. Ярким примером того, как создатели кино приукрашивают и упрощают реальность, является оружие. Особенно – стрельба из пистолета. Существует, по крайней мере, пять устоявшихся мифов, которые продолжают вводить людей в заблуждение.
1. Убить из пистолета легко
Все не так просто. |Фото: begemot.media.
Конечно, попадание в голову или даже в грудную клетку приведет к скорой смерти человека. Однако в действительности у пистолетов достаточно слабый «останавливающий» потенциал. Пули пистолета слабы. Особенно когда речь заходит о стрельбе по защищенным, неадекватным или находящимся под алкогольным (наркотическим) опьянением. Стрелять в уязвимые точки в реальном бою практически не представляется возможным.
Вот видео, как полиция Бали пыталась остановить бойца ММА стрельбой из пистолетов и винтовок. Слабонервным и людям с больным сердцем рекомендуем воздержаться от просмотра.
2. Патронов в достатке
На самом деле нет. |Фото: fotodes.ru.
Самый объемный пистолетный магазин на сегодняшний день вмещает 33 патрона. При среднем темпе ведения огня из пистолета – этого хватит примерно на 30 секунд. При стрельбе в реальных условиях патроны буквально «улетают». Весь боезапас может быть с легкостью растрачен на единственную цель.
3. Стрелять по движущемуся легко
Удел снайперов. |Фото: canal3.md.
В фильмах крутые парни всегда с легкостью попадают из пистолета по движущейся цели. На самом деле, чтобы из пистолета попасть в бегущего человека, нужно быть почти снайпером. Это возможно, но крайне сложно для среднестатического стрелка. И речь сейчас идет вовсе не о любителях районного тира, а о подготовленных полицейских и бойцах специальных сил.
Для лучшего понимания стоит добавить, что при стрельбе по движущейся цели из автоматического оружия используют короткие очереди и метод «настила». Логика в том, что хотя бы одна пуля попадет. А теперь представите большинство пистолетов.
4. Стрельба по коленкам
Если только в тире. |Фото: overtime.life.
Еще один популярный голливудский «прием» - это стрельба по конечностям. В реальном мире у него также проблема, что и у стрельбы по движущейся цели. В реальной боевой ситуации, когда человек охвачен стрессом и напряжением, а цель постоянно движется, попасть в ногу или руку специально – очень сложно.
5. Мое укрытие – моя крепость
Шансы равны нулю. ¦Фото: infoniac.ru.
Фляжка, зажигалка, стол, дверь автомобиля и (прости Господи) Библия не способны остановить даже пистолетную пулю. Все это не более, чем вымысел создателей кино. Обшивка автомобиля прошивается пулей на вылет. Деревянный стол лишь немного сократит энергию пули, однако ее все равно хватит, чтобы убить человека. Про остальные вещи и смысла нет никакого говорить.
Почему же полицейские в кино прячутся в перестрелке за дверью своей машины? Потому, что во всяком случае в США в них есть защитные бронепластины.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии