5 «голливудских» фактов о пистолетах, которые не имеют ничего общего с действительностью

1. Убить из пистолета легко

Все не так просто. |Фото: begemot.media.

2. Патронов в достатке

На самом деле нет. |Фото: fotodes.ru.

3. Стрелять по движущемуся легко

Удел снайперов. |Фото: canal3.md.

4. Стрельба по коленкам

Если только в тире. |Фото: overtime.life.

5. Мое укрытие – моя крепость

Шансы равны нулю. ¦Фото: infoniac.ru.