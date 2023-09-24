Сюрреализм в архитектуре

Сюрреалистичная архитектура, балансирующая на грани причудливой реальности и сна.

Фантастические работы Алекса Чиннека – яркий образец сюрреализма в архитектуре.







Благодаря инновационным разработкам сюрреализм в современной жизни стал более ярким и впечатляющим.

1. Музей «Гараж» в Майами от коллектива авторов (штат Флорида, США)

Музей «Гараж» в Майами – яркий пример сюрреалистичной архитектуры, созданной коллективом авторов (США). | Фото: miamidesigndistrict.net.

Каждому коллективу авторов была предоставлена свобода действий для создания индивидуальных проектов (Miami Museum Garage, США).

Фантазии художников не могли совпасть, но в общей структуре они позволили создать причудливую композицию, которую можно изучать не один день (Miami Museum Garage, США).

2. Городской художественный музей Ордос от MAD Architects (Китай)

С одной стороны здание Музея стало продолжением песчаных дюн пустыни (Ordos Art & City Museum, Внутренняя Монголия). | Фото: parametric-architecture.com.

С другой стороны Музей является частью активно развивающегося города, появившегося на участке пустыни Гоби (Ordos Art & City Museum, Внутренняя Монголия). | Фото: parametric-architecture.com.

Новый культурный центр призван поддержать и сохранить традиции меньшинств, издревле проживающий на этой территории (Ordos Art & City Museum, Внутренняя Монголия).

3. Церковь-мираж Reading between the Lines от Питеръяна Гийса и Арно Ван Варенберга (Бельгия)

Авторами этого сюрреалистичного проекта Reading between the Lines являются Питеръян Гийс и Арно Ван Варенберг (Бельгия).

Впечатляющее «испарение» силуэта церкви и вид изнутри строения (Reading between the Lines, Бельгия).

4. Неожиданное дополнение к Колледжу искусств и дизайна Онтарио от Уилла Олсопа (Торонто, Канада)

Двенадцать красочных опор, поддерживают новый корпус Колледжа искусств и дизайна Онтарио, сбивая с толку прохожих (Торонто, Канада). | Фото: gustur.ru.

Квадратные окна и черные квадраты разного размера на белом фоне создают иллюзию того, что оболочка нового корпуса Колледжа искусств и дизайна Онтарио перфорирована (Торонто, Канада).

5. Общественное пространство White Upland от Wutopia Lab (Хучжоу, Китай)

В Хучжоу специалисты фирмы Wutopia Lab создали сказочный пейзаж прямо перед входом в торговый центр (Китай). | Фото: architecturalrecord.com.

И дети, и взрослые получают массу удовольствия от пребывания в сюрреалистичном парке (White Upland, Хучжоу).

Вся территория разделена на несколько зон, где каждый найдет то, что даже не мечтал увидеть своими глазами (White Upland, Хучжоу).

6. Сад скульптур Las Pozas от Эдварда Джеймса (штат Сан-Луис-Потоси, Мексика)

Сад скульптур Las Pozas Эдварда Джеймса – сюрреалистичная страна загадок, скрытая в туманных джунглях Мексики (штат Сан-Луис-Потоси, Ксилитла).

Поэт-сюрреалист построил удивительное святилище, чтобы «населить» его своими идеями и фантазиями (Las Pozas, Мексика).

7. Город искусств и наук в Валенсии от Сантьяго Калатравы (Испания)

Город искусств и наук – самый масштабный общественный объект, в котором расположен культурный и научный комплекс в Валенсии (Испания). | Фото: calatrava.ru.

City of Arts and Sciences состоит из комплекса впечатляющих зданий, выделяющихся своей сюрреалистичной идеей (Испания).