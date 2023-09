Сюрреализм в архитектуре

Сюрреалистичная архитектура, балансирующая на грани причудливой реальности и сна.

Фантастические работы Алекса Чиннека – яркий образец сюрреализма в архитектуре.







Благодаря инновационным разработкам сюрреализм в современной жизни стал более ярким и впечатляющим.

1. Музей «Гараж» в Майами от коллектива авторов (штат Флорида, США)

Музей «Гараж» в Майами – яркий пример сюрреалистичной архитектуры, созданной коллективом авторов (США). | Фото: miamidesigndistrict.net.

Каждому коллективу авторов была предоставлена свобода действий для создания индивидуальных проектов (Miami Museum Garage, США).

Фантазии художников не могли совпасть, но в общей структуре они позволили создать причудливую композицию, которую можно изучать не один день (Miami Museum Garage, США).

2. Городской художественный музей Ордос от MAD Architects (Китай)

С одной стороны здание Музея стало продолжением песчаных дюн пустыни (Ordos Art & City Museum, Внутренняя Монголия). | Фото: parametric-architecture.com.

С другой стороны Музей является частью активно развивающегося города, появившегося на участке пустыни Гоби (Ordos Art & City Museum, Внутренняя Монголия). | Фото: parametric-architecture.com.

Новый культурный центр призван поддержать и сохранить традиции меньшинств, издревле проживающий на этой территории (Ordos Art & City Museum, Внутренняя Монголия).

3. Церковь-мираж Reading between the Lines от Питеръяна Гийса и Арно Ван Варенберга (Бельгия)

Авторами этого сюрреалистичного проекта Reading between the Lines являются Питеръян Гийс и Арно Ван Варенберг (Бельгия).

Впечатляющее «испарение» силуэта церкви и вид изнутри строения (Reading between the Lines, Бельгия).

4. Неожиданное дополнение к Колледжу искусств и дизайна Онтарио от Уилла Олсопа (Торонто, Канада)

Двенадцать красочных опор, поддерживают новый корпус Колледжа искусств и дизайна Онтарио, сбивая с толку прохожих (Торонто, Канада). | Фото: gustur.ru.

Квадратные окна и черные квадраты разного размера на белом фоне создают иллюзию того, что оболочка нового корпуса Колледжа искусств и дизайна Онтарио перфорирована (Торонто, Канада).

5. Общественное пространство White Upland от Wutopia Lab (Хучжоу, Китай)

В Хучжоу специалисты фирмы Wutopia Lab создали сказочный пейзаж прямо перед входом в торговый центр (Китай). | Фото: architecturalrecord.com.

И дети, и взрослые получают массу удовольствия от пребывания в сюрреалистичном парке (White Upland, Хучжоу).

Вся территория разделена на несколько зон, где каждый найдет то, что даже не мечтал увидеть своими глазами (White Upland, Хучжоу).

6. Сад скульптур Las Pozas от Эдварда Джеймса (штат Сан-Луис-Потоси, Мексика)

Сад скульптур Las Pozas Эдварда Джеймса – сюрреалистичная страна загадок, скрытая в туманных джунглях Мексики (штат Сан-Луис-Потоси, Ксилитла).

Поэт-сюрреалист построил удивительное святилище, чтобы «населить» его своими идеями и фантазиями (Las Pozas, Мексика).

7. Город искусств и наук в Валенсии от Сантьяго Калатравы (Испания)

Город искусств и наук – самый масштабный общественный объект, в котором расположен культурный и научный комплекс в Валенсии (Испания). | Фото: calatrava.ru.

City of Arts and Sciences состоит из комплекса впечатляющих зданий, выделяющихся своей сюрреалистичной идеей (Испания).

Те, кто не привык следовать за толпой, в своем стремлении сломать стереотипы, хоть и являются самыми неугодными индивидуумами, но только благодаря им на нашей планете встречаются удивительные вещи. Взять, к примеру, сюрреалистичную архитектуру, подчеркивающую содержание, а не стандарт, которая в свое время стала альтернативой более формальному кубистскому стилю. Эстетически привлекательная для особо креативных архитекторов, концепция принятия интуитивных методов и абсурда, выражающихся в фантастическом дизайне, стала толчком для создания запоминающихся объектов, балансирующих на грани причудливой реальности и сна.Одним из самых потрясающий направлений в искусстве и архитектуре является сюрреализм. Исключительность форм и оригинальность, искаженная реальность и богатое воображение, соединение несовместимых предметов и форм, непредсказуемость и уникальность – все это является главными особенностями стиля, появившегося в качестве противовеса кубизму, вошедшему в моду в начале 1920-х годов. Именно тогда архитекторы и художники в своих творениях начали использовать метафорические образы, характеризующие Вселенную. По их представлениям, небоскреб дает ощущение времени, лампа – олицетворяет сложность механизма человеческого зрения, стена – неожиданным образом предполагает движение и т. д. – все зависит от воображения и ассоциаций автора проекта.Лучше всего общие идеи нового направления охарактеризовал Андре Бретон – критик и писатель, опубликовавший в 1924 году «Сюрреалистический манифест». По его мнению,Сюрреалистические идеи Бретона предложили богатый материал для архитекторов, заинтересованных в основополагающей функции особенного дизайна для анализа влияния зданий на повседневную жизнь и формирование личности, живущих в конкретной реальности горожан.С тех пор сюрреализм значительно повлиял на облик зданий, появившихся, начиная с первой четверти XX века. При этом параметрический дизайн, передовые технологии и ультрасовременные материалы с захватывающими характеристиками и открывающимися возможностями внесли свой вклад в постоянное развитие сюрреалистического архитектурного движения.Музей «Гараж» (Miami Museum Garage) находится в самом удивительном районе Майами, районе, посвященном инновационному искусству, дизайну и архитектуре. Учитывая месторасположение, неудивительно, что семиэтажная многофункциональная структура имеет столь неординарный вид.Когда возникла необходимость строительства многофункционального центра с подземной парковкой на 800 автомобилей, девелопер Design District Крейг Робинс пошел на эксперимент, поручив архитектору Теренсу Райли разработать концепцию Музея «Гараж». Было оговорено, что он является руководителем проекта, в котором участвуют сразу несколько дизайнерских студий и компаний (WORKac, J. Mayer. H, Clavel Arquitectos, Nicolas Buffe, Keenen/Riley), разрабатывающих определенный участок на свое усмотрение. При этом никто из авторов не знал, что делают другие, да и общая идея была не определена. В итоге получился умопомрачительный микс, детали которого можно изучать бесконечно.Много лет назад Ордос, расположенный на территории автономного района Внутренней Монголии (Китай), был лишь частью величественной пустыни Гоби. Сегодня – это городской центр, погрязший в общем конфликте между древними традициями людей и их мечтами о будущем. На протяжении становления города, архитекторы принимают активное участие в развитии городского пространства, не забывая о тонкой поддержке культур меньшинств и их будущем потенциале. В 2005 году, например, местные чиновники разработали генеральный план развития города, одним из пунктов которого являлось строительство нового культурного центра. Руководство Ордоса поручило специалистам MAD спроектировать музей, который бы стал центральным элементом активно обновляющегося и разрастающегося города.Вдохновляясь структурой геодезических куполов Бакминстера Фуллера, специалисты MAD Architects разработали таинственную абстрактную форму, олицетворяющую альтернативное, вневременное развитие китайской традиции и потенциала региона в будущем. В то время как оболочка неординарной структуры выступает в роли металлического контейнера, жизненно необходимого для защиты внутреннего пространства от суровых зим и частых песчаных бурь, господствующих в регионе, метафорически этот внешний слой действует как щит, защищающий драгоценную культуру и историю города от неизвестности будущего.Благодаря продуманному до мелочей дизайну, Музей, кажется, плавает над колышущимся песчаным холмом. Это символичный жест, отсылающий к прошлому ландшафту, который активно вытесняется улицами и зданиями нового городского пейзажа. Стоит отметить , что Городской художественный музей Ордос (Ordos Art & City Museum) после завершения проекта, стал фаворитом среди местных жителей, которые вместе со своими семьями и друзьями приятно проводят выходные и свободное время.Удивительная церковь с не менее загадочным названием Reading between the Lines («Читая между строк ») появилась среди живописной долины в Бельгии. 10-метровой высоты строение, словно мираж растворяющееся в воздухе, является скорее инсталляцией и местом притяжения ко всему неизведанному, нежели религиозным объектом (хотя и имеет внешнее сходство с храмовой структурой). Состоящая из 100 пластин и 2 тыс. панелей из стали, которые и образуют структуру самого здания, без культовых атрибутов и какой-либо привязки к конкретной религии, за исключением формы строения, Reading between the Lines призвана стать местом самопознания, где каждый может подумать о мирозданье без подсказок и навязанных извне стереотипов.Тот, кто впервые попадает в район, где находится старейший в Канаде университет, не может поверить своим глазам, глядя на поистине небывалое зрелище. Над викторианским зданием практически в прямом смысле слова «шагает» современный архитектурный объект, который даже далекие от искусства люди смело могут назвать сюрреалистичным. Отличительная черно-белая пиксельная оболочка покрывает новое дополнение к Колледжу искусств и дизайна Онтарио (в виде двухэтажного плоского объема), разительно контрастируя с величественным окружением. Двенадцать красочных опор поддерживают новый корпус с предусмотренными выставочными залами, лекционными и административными помещениями дизайн-центра, которые находятся на высоте 26 метров.В китайском городе Хучжоу шанхайская фирма Wutopia Lab создала фантастически сказочный пейзаж, которым наслаждаются как дети, так и взрослые. Названный «Белой возвышенностью» (White Upland), нереальный дизайн, которой выглядит как лес абстрактных белых деревьев, служит общественной входной площадкой для торгового центра, расположенного вдоль оживленной магистрали. Открытая площадка площадью 3,5 тыс. кв. метров, вдохновленная сюрреалистическими картинами Рене Магритта и фантазиями дочери основателя архитектурной фирмы, резко контрастирует с окружающим мегаполисом. Сказочная среда отличается слоями белизны и лесом «деревьев» с их стальными стволами и лепесткообразными навесами.Движущей силой проекта было создание чего-то совершенно другого — побега от скучных жилых башен, которые характеризуют большинство современных городов. Возрождение скромного городского пространства и парящий куполообразный магазин поэзии Sinan Books, отличается многослойностью структуры, органическими формами и особым подходом к материальности и цвету (или их отсутствию). Автор проекта, основатель и идейный вдохновитель Wutopia Lab Ю-Тин, называет работу в этом проекте своей фирмы «магическим реализмом», не зря.По сведениям Novate.ru, разработчики использовали 108 стальных колонн разной высоты, чтобы создать панораму «деревьев», создающих сказочную атмосферу. Также были включены абстрактные природные элементы и вполне реальные ощущения, такие как туман, образующийся мини-водопадами, «дюны», пещеры, вершины скал и т. д. Сочетая в себе архитектуру, ландшафт и приемы художественной инсталляции, White Upland дает посетителям возможность принять участие в необычном зрелище, превращая поездку в торговый центр в исключительный опыт.Сад скульптур Las Pozas Эдварда Джеймса является одной из величайших загадок Мексики. Он скрыт глубоко в туманных джунглях, среди пышных холмов штата Сан-Луис-Потоси, недалеко от глухой высокогорной деревушки Ксилитла. Колоссальные 32 гектара земли с потрясающими воображениями инсталляциями, которые вряд ли кто ожидает найти в сельской глубинке Латинской Америки, разбросаны по территории так, чтобы каждый, кто попал в этот Сад чудес, запомнил прогулку на всю оставшуюся жизнь.Бетонные «чучела» корявых башен, странные антропоморфные сооружения, сюрреалистичные вазы, смотровые площадки, незавершенные конструкции мостов, скульптурные извилистые лестницы, ведущие в никуда , павильоны с неидентифицируемыми уровнями – все это демонстрирует стилизованные руины забытой цивилизации, поощряющие к изучению неизведанных структур. Тех самых загадочных объектов, созданных по проекту известного поэта-сюрреалиста Эдварда Джеймса, выкупившего заброшенную кофейную ферму для реализации своего творческого потенциала и воплощений мечты в жизнь.Город искусств и наук (City of Arts and Sciences) в Валенсии –культурный и научный комплекс, спроектированный известным архитектором Сантьяго Калатравой, сам по себе является чудом. Расположенный на участке земли площадью 350 тыс. квадратных метров историческом центре Валенсии и прибрежного района Назарет, он является самой масштабной общественной структурой в городе.Сантьяго Калатрава использует свой фирменный белый бетон и битую плитку в стиле Гауди, чтобы объединить все здания City of Arts and Sciences (объекты открывались в течение 1998 - 2005 гг.), в который входят:– планетарий с театром Imax и лазерным шоу. Это было первое сюрреалистичное здание, построенное в 1998 году. Оно спроектирован так, чтобы напоминать глаз, и в сочетании с окружающим стеклянным дном бассейна, создает захватывающий дух эффект., внешние ребра которого предназначены для того, чтобы вызвать ассоциации со скелетом кита. Это самое большое здание в комплексе, имеющее впечатляющие формы и длину 220 метров.– крытая дорожка, извивающаяся по всей территории Города, вдоль которой высажено множество растений (в основном местные виды), а также установлены ряды скульптур, созданные как испанскими художниками, так и скульпторами из других стран.– парк под открытым небом, спроектированный Феликсом Канделой. Это самый большой океанографический аквариум в Европе (площадь 110 тыс. кв. метров, вмещает 42 млн литров воды)., состоящий из четырех концертных залов (является домашней сценой Оперы Валенсии).– сам по себе является произведением искусства (охватывает старое русло реки и соединяет Город искусств и наук с остальной частью Валенсии).– крытая спортивная и концертная арена, где проводятся общегородские мероприятия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: