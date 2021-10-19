Как выглядели самые знаменитые сооружения мира во время их строительства

Возможно, одной из самых известных статуй мира будут восхищаться наши потомки через сотни лет (Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро).

1. Эйфелева башня в Париже (Франция)

На создание конструкции Эйфелевой башни ушло 20 тысяч тонн металла (Париж, Франция). | Фото: awesomeworld.ru.

Современный вид Эйфелевой башни (Париж, Франция). | Фото: mydiscoveries.ru.

2. Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско (Калифорния, США)

Мост длиною в 2737 метров был построен на высоте 67 м. над проливом Золотые ворота (Калифорния, США). | Фото: wikiway.com.

Уникальный подвесной мост на современном этапе (Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско). | Фото: chudesnyemesta.ru.

3. Статуя Свободы в Нью-Йорке (США)

Торжественное открытие Статуи Свободы состоялось 28 октября 1886 года. | Фото: afisha.nyc.

Уже более ста лет Статуя Свободы является символом страны. | Фото: prousa.info.

4. Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Статую Христа Искупителя воздвигли на горе Коковадо (Рио-де-Жанейро, Бразилия). | Фото: rocketfun.ru.

Статуя Христа Искупителя стала одним из Семи новых чудес света (Рио-де-Жанейро, Бразилия). | Фото: awesomeworld.ru.

5. Тауэрский мост в Лондоне (Великобритания)

Знаменитый на весь мир разводной мост был создан в центре Лондона над рекой Темза (Тауэрский мост). | Фото: planetofhotels.com.

С 1982 года пешеходные галереи используются только как смотровая площадка и музей (Тауэрский мост, Великобритания). | Фото: tisamsebegid.ru.

6. Бурдж Халифа в Дубай (ОАЭ)

Строительство самого высокого здания мира (Бурдж Халифа, Дубай). | Фото: kurortyoae.ru

В самом высоком здании мира находятся гостиница, смотровые площадки, торговые центры, жилые апартаменты (Бурдж Халифа, Дубай). | Фото: projectorsolution.net.

7. Мемориал Линкольна в Вашингтоне (США)

Мемориал Линкольна был создан по проекту скульптуров Даниэля Честера Френча и Гэнри Бэкона (Вашингтон, США). | Фото: planetofhotels.com.

Возле мемориального комплекса Линкольна не раз разворачивались важнейшие события, повлиявшие на историю всей страны (Вашингтон, США). | Фото: putidorogi-nn.ru.

8. «Саркофаг 1 и 2» над Чернобыльской АЭС (Чернобыль, Украина)

Взрыв на ЧАЭС стал причиной строительства стального укрытия «Саркофаг» (Чернобыль, Украина). | Фото: ura-inform.com.

В скором времени должны завершить строительство нового защитного укрытия «Саркофаг 2» (Чернобыль, Украина). | Фото: atomic-energy.ru.