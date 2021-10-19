Как выглядели самые знаменитые сооружения мира во время их строительства

Современный мир, несомненно, может похвастаться рядом знаковых архитектурных сооружений и статуй, которые стали визитной карточкой различных городов и стран. Любуясь величественной красотой этих шедевров, мало кто задумывается, как все начиналось и на какие жертвы пришлось идти создателям, чтобы обычный мемориал или здание превратилось во всемирно известную достопримечательность.
Возможно, одной из самых известных статуй мира будут восхищаться наши потомки через сотни лет (Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро).
Многие из теперешних знаменитых сооружений уже сейчас необычайно популярны и возможно, что через несколько сотен лет будут вызывать у следующих поколений живой интерес и запросто станут Великими Пирамидами будущего. Благодаря следующим фотографиям, которые удалось отыскать экспертам Novate.Ru, у нас есть уникальная возможность увидеть, как же все-таки выглядели знаменитые сооружения во время их возведения.
1. Эйфелева башня в Париже (Франция)
На создание конструкции Эйфелевой башни ушло 20 тысяч тонн металла (Париж, Франция). | Фото: awesomeworld.ru.
Современному человеку сложно представить Париж без самой знаменитой достопримечательности, которая стала его визитной карточкой на многие десятилетия – Эйфелевой башни. Это уникальное сооружение, которое начало возводиться в далеком 1887 году, вызывало бурю протестов и недовольства творческой элиты страны, ведь его конструкция считалась просто отвратительной.
Современный вид Эйфелевой башни (Париж, Франция). | Фото: mydiscoveries.ru.
Тем не менее, к открытию Всемирной выставки ЭКСПО 1889 года и в ознаменование столетия Французской революции она была построена под руководством Мориса Кёхлена и Эмиля Нугье с участием 300 строителей и рабочих разных профессий.
2. Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско (Калифорния, США)
Мост длиною в 2737 метров был построен на высоте 67 м. над проливом Золотые ворота (Калифорния, США). | Фото: wikiway.com.
Этот уникальный подвесной мост, соединивший берега пролива Золотые Ворота, стал не столько достопримечательностью, сколько жизненно необходимой транспортной артерией, которая упростила жизнь горожан Сан-Франциско и нынешнего округа Марин. Весь процесс проектирования и строительства сопровождался передрягами между инженерами-руководителями и конструкторами, которые производили расчеты и планирование.
Уникальный подвесной мост на современном этапе (Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско). | Фото: chudesnyemesta.ru.
Но, несмотря на распри между Джозефом Страуссом, который был назначен руководителем, и Львом Моисеевым с Чарльзом Альтоном Эллисом, фактически произведшим все расчеты и создавшим чертежи, мост за четыре года удалось построить. Теперь это узнаваемое сооружение целой страны, которое больше 25 лет являлось самым длинным висячим мостом мира и до сих пор считается главной достопримечательностью Сан-Франциско.
3. Статуя Свободы в Нью-Йорке (США)
Торжественное открытие Статуи Свободы состоялось 28 октября 1886 года. | Фото: afisha.nyc.
Мало кто знает, что правильное название статуи Свободы звучит как «Свобода, озаряющая мир» (Liberty Enlightening the World). Этот 93-метровый монумент (вместе с пьедесталом), который гордо возвышается на одноименном острове, был подарком, преподнесенным стране от имени всего французского народа. Концепцию огромной статуи разработал французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, как бы олицетворяя поддержку и одобрение французами американского стремления в борьбе за независимость.
Уже более ста лет Статуя Свободы является символом страны. | Фото: prousa.info.
Самая знаменитая статуя мира имеет стальной каркас, разработкой и строительством которого занимались сначала Густав Эйфель, а потом Морис Кехлин. Благодаря их стараниям огромная конструкции весом в 125 тонн, которая создавалась во Франции, перекочевала на остров Бедлоу (переименованный в Остров Свободы в 1956 году) и была собрана за четыре месяца.
4. Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Статую Христа Искупителя воздвигли на горе Коковадо (Рио-де-Жанейро, Бразилия). | Фото: rocketfun.ru.
Статуя Христа Искупителя является не только самым известным и популярным в мире монументом, но и считается одним из Новых семи Чудес света. Практически век назад в 1921 году к столетней годовщине национальной независимости Бразилии было решено воздвигнуть необычный памятник. Несколько лет народ собирал деньги на его строительство и по окончательному проекту, разработанному бразильским инженером Эйтором да Силва Коштой, его создавали во Франции, ведь по техническим причинам в своей стране это сделать было невозможно.
Статуя Христа Искупителя стала одним из Семи новых чудес света (Рио-де-Жанейро, Бразилия). | Фото: awesomeworld.ru.
Несколько европейских скульпторов ваяли отдельные фрагменты фигуры Христа, а потом вся конструкция была доставлена в Бразилию. И только лишь 12 октября 1931 г. состоялась торжественная церемония открытия и освящения монумента, который впоследствии стал символом Рио-де-Жанейро и всей Бразилии.
5. Тауэрский мост в Лондоне (Великобритания)
Знаменитый на весь мир разводной мост был создан в центре Лондона над рекой Темза (Тауэрский мост). | Фото: planetofhotels.com.
Эта достопримечательность Лондона, узнаваемая во всем мире, начала свою историю еще в далеком 1867 году, когда было принято решение о строительстве переправы через реку Темза. Целых 10 лет проводился конкурс на лучший проект, и проходили все подготовительные работы, только после этого 21 июня 1886 года началась стройка, которая продолжалась в течение 8 лет. Его уникальная по тем временам конструкция представляла собой разводной мост между двумя опорами-башнями (высота 65 м.), имеющий длину 244 метра.
С 1982 года пешеходные галереи используются только как смотровая площадка и музей (Тауэрский мост, Великобритания). | Фото: tisamsebegid.ru.
Центральный пролет между башнями (длиной 61 м) служит подъемными «крыльями», которые специальные гидравлические механизмы поднимают до 83° для того, чтобы пропускать суда и парусники. Примечательно, но пешеходная зона в это время не перекрывалась и работала в обычном режиме, ведь проектом было предусмотрено кроме привычных тротуаров у кромки проезжей части, необычные пешеходные галереи, соединяющие башни на высоте 44 метров.
6. Бурдж Халифа в Дубай (ОАЭ)
Строительство самого высокого здания мира (Бурдж Халифа, Дубай). | Фото: kurortyoae.ru
На данный момент самым высоким зданием мира является небоскреб Бурдж Халифа в Дубае, высота которого достигает 828 метров. Строительство этого невероятного небоскреба началось 6 января 2004 года, и уже через 5 лет прошла торжественная церемония его открытия. Его строительство входило в проект ранее созданного концепт «Дубайский Даунтаун».
В самом высоком здании мира находятся гостиница, смотровые площадки, торговые центры, жилые апартаменты (Бурдж Халифа, Дубай). | Фото: projectorsolution.net.
Это грандиозное современное строительство обошлось казне в 1,5 миллиарда долларов США. Изначально эту высоченную башню назвали Бурдж Дубай, но позже ее переименовали в Бурдж Халифа – на честь президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
7. Мемориал Линкольна в Вашингтоне (США)
Мемориал Линкольна был создан по проекту скульптуров Даниэля Честера Френча и Гэнри Бэкона (Вашингтон, США). | Фото: planetofhotels.com.
Величественный мемориальный комплекс создали на Национальной аллее в центре Вашингтона в честь 16 президента США Авраама Линкольна, который был убит в 1868 году. Концепт мемориал раскрывал невероятную тягу людей к свободе и полной независимости. Его мраморные колонны, расположенные по периметру, и сооружения символизируют Союз 36 штатов (именно столько их насчитывалось на день смерти Линкольна). Причем весь огромный комплекс имеет площадь 2539,6 кв. метров и выполнен в классическом греческом стиле.
Возле мемориального комплекса Линкольна не раз разворачивались важнейшие события, повлиявшие на историю всей страны (Вашингтон, США). | Фото: putidorogi-nn.ru.
В центре мемориальной композиции находится статуя Линкольна, автором которого является Даниэль Честер Френч. Изготовлена она из белого мрамора и весит целых 159 тонн при высоте 5,8 метра. Примечательно, что сейчас после нескольких реставраций мемориальный комплекс открыт круглосуточно и к нему устремляются огромные потоки туристов, которых насчитывают около 6 миллионов человек в год.
8. «Саркофаг 1 и 2» над Чернобыльской АЭС (Чернобыль, Украина)
Взрыв на ЧАЭС стал причиной строительства стального укрытия «Саркофаг» (Чернобыль, Украина). | Фото: ura-inform.com.
Это, пожалуй, самое трагическое строительство в современной истории, ведь именно страшная угроза жизням многих тысяч людей заставила в кратчайшие сроки воздвигнуть защитный купол из стали и специальных материалов. Чернобыльская катастрофа 25–26 апреля 1986 года потрясла мир взрывами ядерного реактора, классифицированного как событие уровня 7 (максимальная классификация) по Международной шкале ядерных угроз.
В скором времени должны завершить строительство нового защитного укрытия «Саркофаг 2» (Чернобыль, Украина). | Фото: atomic-energy.ru.
Авария потребовала огромных усилий и человеческих жизней для дезактивации территории, при этом одним из крупных проектов было создание изоляционного сооружения для реактора номер 4, больше известное как «Саркофаг». Его строительство было закончено в декабре 1986 года, но время и радиация, излучаемая изнутри ядерного реактора, неумолимо разрушает укрытие. Поэтому и возникла необходимость в новом саркофаге, чтобы не повергать жизни людей новым испытаниям. В настоящее время над этим укрытием возводится второй, дополнительный купол - «Саркофаг-2». Это будет стальная конструкция высотой 108 метров и длиной 150. Все строительные работы планируют закончить к концу 2019 года.
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