7 аппетитных блюд, которые стоит приготовить из брюссельской капусты

Довольно редко, когда речь заходит о приготовлении чего-то вкусненького и нового, мы обращаем внимание на такой овощ, как брюссельская капуста. И очень зря, ведь она очень даже нескучная, и с ней можно приготовить множество рецептов – от стандартной запеканки до шашлычков и супа.
1. С беконом
Капуста, особенно брюссельская, представляет собой отличный, вкусный овощ, который можно приготовить небанально и очень быстро. К примеру, протушив её на сковороде с ломтиками сочного и сладкого бекона.
Ингредиенты:
• Капуста брюссельская – 565 г;
• Бекон – 115 г;
• Сметана – четверть стакана;
• Соль и перец.
Тушёная брюссельская капуста с хрустящим беконом. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Капусту промыть и разделить на половинки;
• Бекон нарезать на полоски одинаковой толщины и длины;
• Поставить воду на огонь, слегка подсолить и дать закипеть;
• Засыпать капусту и готовить около четырех минут до полуготовности;
• Лишнюю воду удалить и дать ей стечь, оставив около двух-трех ложек жидкости;
• Бекон обжарить на сковородке, давая ему стать немного коричневым;
• Ввести капусту;
• Немного уменьшить огонь и томить около трех минут, тщательно помешивая;
• Ввести сметану и жидкость из-под варки;
• Накрыть крышкой и томить около пяти-восьми минут;
• Перед подачей сдобрить солью и перцем.
2. Запеканка
Запеканка. \ Фото: i.ytimg.com.
Нет ничего вкуснее сытной и полезной овощной запеканки, которую можно использовать как основное блюдо или в качестве сытного перекуса на завтрак или ужин.
Ингредиенты:
• Капуста цветная – 155 г;
• Капуста брюссельская – 155 г;
• Брокколи – 155 г;
• Яйца – 3 шт;
• Молоко – 55 мл;
• Сыр твердый – 105 г;
• Сыр творожный – 155 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Масло растительное – 75 мл;
• Соль;
• Сухари для панировки.
Запеканка из брюссельской капусты. \ Фото: pinterest.com.mx.
Способ приготовления:
• С лука и чеснока удалить шелуху, мелко нашинковать;
• Оставшиеся овощи промыть;
• Капусту обобрать на соцветия;
• Плеснуть масло на сковородку;
• Обжарить лук и чеснок до образования прозрачной поверхности;
• Ввести три вида капусты;
• Перемешать;
• Томить около восьми минут до мягкости;
• Дать овощам немного остыть;
• Предварительно нагреть духовку до 180 градусов;
• Яйца разбить в емкость и тщательно взбить с помощью венчика;
• Ввести соль и специи, ещё раз взбить;
• Ввести молоко и тщательно взбить;
• Творожный сыр засыпать следом и тщательно размешать до однородности;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Ввести к яйцам и размешать;
• Блюдо для запекания смазать маслом;
• Выложить овощи и залить смесью из яиц;
• Лопаткой аккуратно разровнять поверхность;
• Посыпать сухарями для панировки;
• Отправить в духовку на десять-двадцать минут.
3. Шашлычки
Шашлык из брюссельской капусты. \ Фото: i.pinimg.com.
Чтобы получить оригинальные шашлычки, которыми можно побаловать и взрослых, и детей, используйте этот простой, а главное – быстрый рецепт.
Ингредиенты:
• Пельмени – 12 шт;
• Капуста брюссельская – 8 шт;
• Молоко – 205 мл;
• Мука – 25 г;
• Твердый сыр – 155 г;
• Масло сливочное – 35 г;
• Соль, перец;
• Уксус винный;
• Куркума – по вкусу.
Сочные шашлычки из брюссельской капусты. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Пельмени предварительно достать из морозилки и дать немного нагреться при комнатной температуре;
• Капусту промыть и обтереть полотенцами;
• Нанизать на шпажку, чередуя с пельменями;
• Масло сливочное немного растопить;
• Смазать шашлычки;
• Сдобрить солью и перцем;
• Сбрызнуть винным уксусом;
• Отправить в духовку на пятнадцать минут при 200 градусах;
• Остатки масла смешать с мукой на сковороде, прогреть полминуты;
• Молоко отдельно разогреть;
• Ввести тонкой струйкой, помешивая лопаткой;
• Дать закипеть;
• Натереть сыр на мелкой тёрке;
• Сдобрить куркумой;
• Засыпать к молоку;
• Перемешать и дать сыру расплавиться;
• Подавать к шашлычкам.
4. Пирожки на пару
Паровые пирожки. \ Фото: bing.com.
В Китае принято подавать к чаю и не только маленькие, вкусные закуски, что носят общее название дим сум. Среди таких можно встретить аппетитные, мягкие и пышные пирожки на пару, куда отменно впишется начинка из капусты.
Ингредиенты:
Для начинки:
• Капуста брюссельская – 305 г;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – зубочек;
• Имбирь – 25 г;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Соус терияки – 4 ст.л;
• Сахар – 2 ст.л.
Для теста:
• Мука – 255 г;
• Вода теплая – 155 мл;
• Дрожжи – 2 ч.л;
• Сахар – 35 г;
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль.
Пирожки на пару с капустной начинкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Муку просеять;
• Небольшим количеством теплой воды залить дрожжи;
• Добавить немного сахара и щепотку муки;
• Дать постоять пятнадцать минут;
• Ввести готовую опару в оставшуюся муку;
• Сдобрить солью и сахаром;
• Ввести масло и остаток воды;
• Вручную вымесить до эластичности;
• Накрыть полотенцем и дать постоять около часа;
• Капусту промыть и нашинковать;
• С лука и чеснока удалить шелуху, нашинковать;
• Имбирь очистить и накрошить;
• Сковородку предварительно прогреть;
• Засыпать туда чеснок с луком и имбирем;
• Готовить до легкой золотистости;
• Ввести капусту и залить соусом;
• Сдобрить сахаром и готовить около десяти минут на огне средней мощности;
• Снять с огня и дать остыть;
• Тесто тщательно вымесить и ввести разрыхлитель;
• Разделить на отдельные кусочки;
• Раскатать до состояния маленьких лепешек;
• Выложить по центру начинку;
• Накрыть другой лепешкой, сформировав края и скатав в шарик;
• Дать постоять в тепле около двадцати минут;
• Готовить на пару по пятнадцать минут до мягкости.
5. Фриттата
Фриттата. \ Фото: beyonddiet.com.
Классический итальянский омлет хорош тем, что его можно приготовить с чем угодно. Например, с брюссельской капустой, которая получится нежной, вкусной и сочной.
Ингредиенты:
• Бекон – 235 г;
• Капуста брюссельская – 345 г;
• Лук – 2 шт;
• Яйца – 8 шт;
• Молоко – 55 мл;
• Сыр твердый – 255 г;
• Шнитт-лук – четверть стакана;
• Перец, соль.
Фриттата с брюссельской капустой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Бекон обжарить на сковородке до золотистости;
• Накрошить лук и добавить к бекону;
• Томить до его мягкости около трёх минут;
• Промыть капусту;
• Добавить на сковородку;
• Сдобрить солью и перцем;
• Томить до румяности около пяти-шести минут;
• Яйца соединить с молоком;
• Ввести соль и немного перца;
• Натереть сыр на тёрке;
• Шнитт-лук нарубить;
• Соединить с яичной смесью;
• Залить на сковородку;
• Томить, давая яйцам немного схватиться;
• Через шесть минут переставить сковородку в духовку;
• Готовить около четырех минут до образования сырной корочки.
6. Овощной суп
Овощной суп. \ Фото: i.pinimg.com.
По-настоящему весенний суп, который поможет насытить организм витаминами и минералами, а ещё – слегка разгрузить желудок, ведь в него входят только самые вкусные овощи.
Ингредиенты:
• Сельдерей черешок – 1 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Перец красный – 2 шт;
• Горошек – 255 г;
• Капуста брюссельская – 15 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Сок томатный – полтора стакана;
• Масло оливковое – 2 ст.л;
• Бульон на грибах – 3 л;
• Соль, сахар.
Суп с брюссельской капустой. \ Фото: gotujmy.pl.
Способ приготовления:
• С лука и чеснока удалить шелуху;
• Мелко нашинковать;
• Сбрызнув сковородку маслом, обжарить до золотистости;
• Овощи промыть и очистить;
• Морковку накрошить полосочками;
• Забросить на сковороду и готовить еще пару минут;
• С перца удалить семена и нарезать кусочками;
• Нашинковать сельдерей;
• Засыпать оставшиеся овощи, включая горошек, на сковородку;
• Готовить несколько минут до мягкости и золотистости;
• Залить томатным соком и бульоном;
• Сдобрить сахаром и солью;
• Уменьшив огонь, томить около получаса до готовности;
• Разлить по тарелкам и подавать к столу.
7. Лепешка
Лепёшка с овощной начинкой. \ Фото: pinterest.com.
Когда хочется вкусненького, например, пиццы, но при этом поглощать лишние калории не очень, то стоит обратить внимание на этот рецепт вкуснейшей домашней лепешки, которая придется по душе всей семье.
Ингредиенты:
Для теста:
• Дрожжи – 1 уп;
• Вода теплая – 255 мл;
• Мука – 2,6 чашки;
• Сахар – 15 г;
• Соль – 15 г;
• Масло оливковое – 25 мл.
Для начинки:
• Капуста брюссельская – 455 г;
• Пармезан – 145 г;
• Бекон – 115 г;
• Масло оливковое – половина стакана;
• Лук – 1 шт;
• Соль, перец.
Лепёшки с брюссельской капустой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Дрожжи залить водой;
• Ввести сахар и дать настояться около шести минут;
• Затем ввести ложку масла с солью, большую часть (два стакана) муки и перемешать;
• Добавить остаток муки и вымесить;
• Накрыть готовое тесто и дать настояться в тепле в течение часа;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Очистить и нашинковать лук;
• Обжарить до золотистости и карамелизации;
• Выложить в миску и отправить остывать;
• Капусту промыть и нарезать;
• Добавить к луку;
• Натереть туда сыр и нарубить ломтики бекона;
• Сдобрить солью и перцем;
• Полить оливковым маслом;
• Духовку предварительно нагреть до 200 градусов;
• Листы для выпечки смазать маслом;
• Тесто раскатить на две равные лепешки;
• Переложить на противень, накрытый листами;
• Смазать оливковым маслом;
• Сверху выложить начинку;
• Печь около получаса до хрустящей корочки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии